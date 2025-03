Das sagen die LASK-Fans nach dem Auswärtssieg in Klagenfurt

Der LASK setzte sich im Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt mit 2:1 durch und sammelte drei ganz wichtige Punkte im Kampf um das obere Playoff....

Der LASK setzte sich im Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt mit 2:1 durch und sammelte drei ganz wichtige Punkte im Kampf um das obere Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bohemian Flexer: „Adeniran gefällt besonders wegen seiner Art, die wir sonst nicht im Kader haben. Richtiger Bulle da vorne drinnen, der keinen Zentimeter herschenkt. Wenn ihn Schopp jetzt noch technisch Bundesliga-tauglich macht, dann haben wir da einen richtigen Glücksgriff gemacht.“

Traunseelaskler: „Spielerisch war das heute über weite Strecken deutlich besser als noch gegen den GAK oder Blau-Weiß. Mich ärgert lediglich die Passivität, die am Ende eingekehrt ist – dadurch hat man das Spiel in eine unnötige Zitterpartie verwandelt. Auch die Wechsel habe ich dahingehend nicht ganz verstanden. Mit der Führung wäre mir vorne ein giftiger, schneller Adeniran weiterhin lieber gewesen. Auch Berisha hat mir heute eigentlich gut gefallen, da kam die Auswechslung für mich ebenso unerwartet. Nichtsdestotrotz bin ich mit dem über zwei Drittel des Spiels gesehenen wirklich zufrieden – man darf auch nicht vergessen, wie suboptimal die Partie losgegangen ist. Positiv, dass uns so etwas nun offenbar nicht mehr so stark aus der Bahn wirft und Selbstvertrauen sowie Selbstverständnis immer mehr sichtbar werden!“

LASK1965: „Man darf heute zufrieden sein. Auch wenn es in den letzten Minuten nicht mehr so souverän agiert hat.“

laskler89: „Dieser Sieg war in Anbetracht des späten Sieges von Blau-Weiß unglaublich wichtig. Gegen die WSG wartet nun das nächste Endspiel. Ein Finale gegen Sturm will und brauche ich nicht.“

Chrisu6: „Drei Punkte – extrem wichtig. Zudem ein wirklich gutes Spiel von uns, denn Kärnten ist im Frühjahr kein Jausengegner. A bisserl Glück gehört auch immer dazu, zumal die sehr große Ausgleichschance natürlich auch noch drinnen sein kann am Ende. In Summe aber verdienter Sieg. Gleichzeitig bin ich echt überrascht, wie stark der Hinteregger agiert hat – der Typ kommt von der Unterliga zurück und zeigt einen souveränen Abwehrchef bei den Kärtnern auf. Echt stark. Der wäre mir lieber gewesen statt unserem Weltmeister, der ohnedies nur durch Verletzungen fehlt.“

lasso: „Extrem wichtiger Dreier, der auch mit guten 70 Minuten leistungstechnisch verdient wurde. Leider haben die Wechsel und insbesondere Zulj dem Spielfluss geschadet. Dafür war Danek ein belebendes Element. Der Tscheche versucht seine Aktionen immer im hohen Tempo zu lösen. Spieler des Spiels war für mich aber Ljubic. Enormes Arbeitspensum. Versuchte immer den Ball schnell nach vorne zu tragen und war auch defensiv fast immer präsent. Möglicherweise sein bester Auftritt für den LASK.“

Much1: „Erstmals seit Jahren habe ich das Gefühl, dass sich die Mannschaft langsam und stetig, aber dafür nachhaltig in die richtige Richtung entwickelt. Weiter so!“

Urfahraner: „Wichtiger Sieg, Halbzeit 1 fand ich deutlich besser. Nach Wechseln mit Flecker und Zulj war das Spiel wirklich nicht gut. Danek gefällt mir mit Zug nach vorne gut. Wenn die Tausender-Chance in der 87. Minute drinnen ist, dürfen wir uns nicht beschweren über den Punkteverlust. Aber jetzt ist ein kleiner Flow da, und waren heuer schon deutlich schlechtere Spiele als heute.“

ZE8RAHEAD: „Man of the match für mich heute endlich wieder Horvath. Sehr stark wie der unser Spiel geordnet und Bälle gewonnen hat. Hat auch eindeutig mit die beste Spielintelligenz und antizipiert dadurch oft, welchen Pass der Gegner als nächstes spielt. Auch technisch einer der besten Kicker die wir haben.“

MaDDog90: „Genauso ein Typ wie Adeniran hat massiv gefehlt im Herbst. Natürlich wird das kein Maradona mehr, aber allein den seine Mentalität ist Gold wert. Solche Spieler brauchst in fast jeder Mannschaft.“

GH78: „Adeniran ist ein guter Typ. Das sieht man auf dem Feld und das hört man auch bei den Interviews. So eine positive Ausstrahlung tut der Mannschaft zweifelsohne gut. Entrup meinte im Interview das Zusammenspiel würde in jedem Training besser, aber manchmal müsse man ihn aufwecken. Wäre interessant was er damit gemeint hat. Technisch schaut Adeniran natürlich manchmal gar nicht gut aus. Aber ich denke das könnte auch noch besser werden, wenn er in der Liga richtig angekommen ist und die Selbstverständlichkeit kommt. Das hat man schon bei anderen Stürmern gesehen.“

Strafraumkobra: „Der Pflichtsieg wurde eingefahren! Phasenweise ein relativ dominantes Spiel mit guten Offensivmomenten. Die letzten 20 Minuten waren nicht berauschend, aber man ist nun wieder stabiler als im Herbst und es gibt eine gewisse Basis, auf der man aufbauen kann. Die Mannschaft wirkt wieder halbwegs intakt, was wohl auch ein Verdienst von Schopp sein dürfte.“

