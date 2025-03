Das sagen die LASK-Fans nach dem Last-Minute-Sieg gegen die WSG Tirol

Der LASK setzte sich am Wochenende mit einem 2:1-Sieg gegen die WSG Tirol durch, wobei der Siegtreffer erst spät in der Nachspielzeit fiel. Wir...

Der LASK setzte sich am Wochenende mit einem 2:1-Sieg gegen die WSG Tirol durch, wobei der Siegtreffer erst spät in der Nachspielzeit fiel. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft und den wichtigen drei Punkten für den Kampf um den Einzug ins obere Playoff sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Much1: „War im Grunde gestern eine super Leistung der Mannschaft, macht wieder Spaß zuzuschauen. Und so unglaublich wichtig, dass Zulj den doch noch reingedrückt hat in der letzten Minute, war aber höchst verdient. Gefällt mir gut, dass wir mittlerweile wieder so viele Chancen rausspielen, find das aktuell wirklich schon sehr gut anzusehen. Leider lässt Entrup derzeit ein wenig die Leichtigkeit des Seins vermissen und lässt sehr viele Chancen aus, das kennt man bei ihm eigentlich anders. Hoffe, ihm geht der Knopf bald wieder auf, weil spielerisch ist er wie auch Adeniran unglaublich wertvoll.“

Strafraumkobra: „Wohl auch wichtig für das interne Klima, dass sich Reservist Zulj mal belohnen konnte. Das schadet der allgemeinen Stimmung sicher nicht. Ist alles Konjunktiv, aber mit einem läppischen Tor mehr im Derby oder gegen den GAK wäre man jetzt ohne Endspiel gegen den amtierenden Meister. Die Ladehemmung am Beginn des Jahres ist nachträglich schon ärgerlich.“

Traunseelaskler: „Die erste Hälfte fand ich gut – so überlegen habe ich uns selten gegen die WSG erlebt. Anstatt es sich aber einfach zu machen, zumindest einen Teil unserer Chancen zu nutzen und einen ungefährdeten Heimsieg zu feiern, sind wir lieber einmal defensiv zu unaufmerksam und machen uns das Leben selbst schwer. Die zweite Hälfte war dann nicht mehr so gut, gute Chancen wären trotzdem zur Genüge dagewesen. Am Ende sind späte Siegestreffer natürlich immer extrem geil, es dürfte für mich aber schon gern auch etwas entspannter sein. Auch gut, dass das Zeitspiel der Tiroler am Ende doch nicht belohnt wurde, wie es bei der angezeigten lächerlichen Nachspielzeit von nur drei Minuten noch den Anschein hatte. Besonders freut es mich natürlich auch für Zulj, dass der so schnell gleich wieder gezeigt hat, dass er uns immer noch weiterhelfen kann. Nun kann vieles passieren – kommen wir ins obere Playoff, dann waren die heutigen Ergebnisse sehr gut, weil plötzlich auch Platz 3 nicht mehr unerreichbar wäre. Auf der anderen Seite haben wir nächste Woche natürlich die schwierigste Aufgabe, der heutige Sieg war aber so oder so wichtig, egal ob es ab der übernächsten Runde um Platz 7 oder Platz 3 geht. Auch die Mentalität wurde ein ums andere Mal belohnt, es macht einfach wieder Spaß zuzuschauen. Insgeheim bin ich aber sowieso nach wie vor der Meinung, dass wir einfach alle verbleibenden Spiele gewinnen und somit Doublesieger werden. Im Notfall könnte ich mich aber auch mit zumindest dem Cupsieg anfreunden, dann nehme ich auch das untere Playoff oder gar Platz 11 gern in Kauf!“

Urfahraner: „Glaube, dass vierte Mal in dieser Saison ein Match gedreht. Das ist wirklich stark. Offensiv endlich eine Entwicklung zu sehen, so viele Chancen wie schon lange nicht. Da brauchten wir vorher vier Heimspiele, um diese Anzahl an Großchancen zu erreichen. Somit alles noch immer in eigener Hand. Rapid raus wäre natürlich jetzt der absolute Hammer.“

LASK1965: „Heute kann man der Mannschaft meiner Meinung nach nur die fehlende Chancenverwertung vorwerfen. In unserem Spiel entwickelt sich gerade wirklich viel in die richtige Richtung. Teilweise wirklich feine One-Touch-Aktionen, die schön anzusehen waren. Da fand ich vor allem den Start in die Partie bis zur 15. Minute wirklich erstaunlich gut. Anteil daran hatte in meinen Augen auch Danek, der wirklich gute Laufwege wählt und mutig ist in seiner Spielweise. Bin wirklich ein Fan von ihm, auch wenn er dann mit Fortdauer des Spiels etwas abgebaut hat. Aber die eigentliche Entdeckung der Saison ist wohl Jovicic. Hätte ich nie geglaubt, dass er die Rolle des Rechtsverteidigers so gut annimmt. Auf jeden Fall immens wichtige drei Punkte, wenn man sich die Ergebnisse der anderen Spiele ansieht.“

Dr med Den Rasen: „Unglaublich wieder die Chancenauswertung. Ansonsten eigentlich brav gespielt. War heute mal auf der Längsseite, wieder mal Top-Stimmung. Danke.“

lasso: „Heute hatte die Mannschaft mehr klare Torchancen als in allen Heimspielen in der Herbstsaison zusammen. Selbst in der zweiten Halbzeit, als die Spielkontrolle etwas verloren wurde, waren exklusive Tor fünf bis sechs klare Sitzer dabei. Wenn die Mannschaft ihre Spielweise in so viele klare Torchancen ummünzen kann, werde ich unabhängig vom Ergebnis nie völlig unzufrieden von der Gugl abwandern.“

