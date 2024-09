Das sagen die LASK-Fans zu ihrem neuen Trainer Markus Schopp

Nach dem Fehlstart in die Saison und die jüngste 1:5-Niederlage gegen den Wolfsberger AC trennte sich der LASK von Trainer Darazs und Sportdirektor Vujanović...

Nach dem Fehlstart in die Saison und die jüngste 1:5-Niederlage gegen den Wolfsberger AC trennte sich der LASK von Trainer Darazs und Sportdirektor Vujanović und verpflichtete Markus Schopp, der beide Aufgaben übernehmen soll. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Personalentscheidung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bohemian Flexer: „Da fragt man sich, wieso nicht gleich. Wieso erst, wenn der Baum brennt, aber besser spät wie nie! Jetzt auf den allbekannten Trainereffekt hoffen!“

LASK1965: „Auf dem Papier haben wir jetzt eine Lösung, die ich mir in dieser Form gewünscht habe. Schopp kann sich als Sportdirektor seinen Kader so basteln, wie er ihn haben möchte und trägt dementsprechend auch die gesamte Verantwortung im positiven wie auch negativen Sinne. Ich wünsche ihm bei uns nur das Beste, er wird in Linz deutlich mehr Druck verspüren als in Hartberg, aber ich denke, dass er die richtige Person zur richtigen Zeit ist. Als Willkommensgeschenk bitte den Derbysieg!“

Much1: „Super Verpflichtung! Endlich ein erfahrener Mann, dem ich zutraue, aus unserem planlos zusammengewürfelten Haufen eine Mannschaft zu machen.“

Traunseelaskler: „Mal schauen – ich bin neutral eingestellt. Schopp hat zweifelsfrei tolle Arbeit in Hartberg geleistet, abgesehen davon (z.B. in Barnsley) war er weniger erfolgreich. Meine Hoffnung in Zusammenhang mit seiner Doppelfunktion ist jene, dass er eine größere Autonomie besitzt und sich Gruber aus dem Sportlichen stärker heraushält. Denn ich denke nicht, dass Schopp auf Einflüsterer steht. Jetzt sollte ohnehin an erster Stelle stehen, die Grundtugenden und eine gewisse Grundstabilität sowie ein gewisses Grundvertrauen wieder auf den Platz zu bringen, um überhaupt in die Lage zu kommen, Punkte in dieser Liga einfahren zu können.“

una.birra.grande: „Willkommen, Markus Schopp! Super Verpflichtung. Hoffentlich ist er der Aufgabe LASK und der Arbeit mit Gruber gewachsen. Wer ist das schon? Die Doppelfunktion gefällt!“

JochenGierlinger: „Ich bin mal zufrieden. Halte schon viel von Schopp. Denke, er kann ein System kreieren, in dem unsere Spieler ihr volles Potential entfalten können. Wenn er das schafft, mache ich mir um das obere Playoff keine Sorgen. Wichtig wird zuerst, an der Fitness zu arbeiten. Denke, die miese Stimmung hast du durch den neuen Input praktisch auch weg. Jetzt muss sich jeder Spieler wieder neu beweisen, das sollte schon einen ordentlichen, positiven Druck auf die Spieler aufbauen.“

k4k4du: „Man kann wirklich nur hoffen, dass sich Schopp seiner Verhandlungsposition bewusst war und schon weiß, wie der LASK intern tickt. Aber dass er auch gleich den Sportdirektor macht, stimmt mich mal leicht optimistisch.“

Eldoret: „Also hat der Tabellenvorletzte den Trainer und Sportdirektor vom Tabellenletzten verpflichtet. Nein, im Ernst. Ich finde die Verpflichtung von Schopp als eine Toplösung. Mich würde interessieren, seit wann es schon Verhandlungen gab. So eine Aktion geschieht ja nicht von einem Tag auf den anderen.“

laskler1: „Habe gar nicht gewusst, dass Schopp masochistisch veranlagt ist.“

Stahlstadtabschaum: „Nicht zu vergessen, dass Max Entrup seine beste Saisonleistung bisher unter unserem aktuellen Trainer gespielt hat.“

Strafraumkobra: „Endlich eine positive Nachricht vom ASK. Wollte ihn schon länger beim LASK sehen. Die Doppelrolle sollte ihm in diesem schwierigen Umfeld einen gewissen Handlungsspielraum geben. Ich schaue ab heute wieder etwas positiver in die Zukunft.“

Der Athletiker: „In der aktuellen Situation ist der LASK für jeden Trainer ein großes Risiko. Es gibt Baustellen an jeder Ecke. Komplett verkorkste Kaderzusammenstellung, Teamchemie am Boden(?), ein System, welches überhaupt nicht greift, viele verletzte Spieler und nicht zuletzt einen CEO, der alles besser kann.“

limerskin: „So von außen kann ich mir nicht vorstellen, dass Schopp und Gruber dauerhaft funktionieren – auf jeden Fall spannend.“

franzwenger: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass Darazs ursprünglich maximal Plan C war, aber nach dem erfolgreichen Frühjahr war es zunehmend schwer zu argumentieren, ihn nicht weiter zu verpflichten, war vermutlich auch keine teure Lösung. Jedenfalls hat Schopp – abgesehen von der aktuellen Mannschaftsform – nun eine hervorragende Ausgangsposition, die Erwartungshaltung ist irgendwo bei null und falls wir noch irgendwie das OPO ernudeln, wird jeder zufrieden sein.“

