Das sagen die LASK-Fans zu Innenverteidiger Hrvoje Smolcic

Der LASK verpflichtete den 23-jährigen Innenverteidiger Hrvoje Smolcic, der leihweise von Eintracht Frankfurt in die österreichische Bundesliga wechselt. Sollte der Abwehrspieler überzeugen hat der LASK zudem die Möglichkeit eine Kaufoption zu ziehen. Die Fans der Linzer diskutieren im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, über ihren Neuzugang. Während sich die meisten Anhänger auf die Eintracht-Leihgabe freuen, bereitet ein Artikel einigen Fans etwas Kopfzerbrechen, da dem Spieler dort ein enormes Tempodefizit unterstellt wird.

Eldoret: „Was man so von den Frankfurt-Fans liest, soll er zweikampf- und kopfballstark sein. Was ihm etwas fehlt ist Geschwindigkeit. Ist schade, weil unser einziger schneller Innenverteidiger fällt ja lange aus und Smolcic wird uns in dieser Disziplin anscheinend auch nicht viel weiterhelfen.“

LASK1965: „Auf den ersten Eindruck sehr sympathischer junger Mann, der sehr viel Positives ausstrahlt. Wenn er sportlich daran anschließen kann, werden wir viel Freude mit ihm haben. Danke auch an den LASK für die Einblicke, schon lässig, wenn man da Mal ein erstes Gefühl bekommt wie der Spieler so tickt.“

gspiatnix: „Wirkt in der Tat sehr sympathisch… nur habe ich jetzt nicht den Eindruck gewonnen, dass er vorhat länger als das eine Leihjahr zu bleiben.“

JochenGierlinger: „“Enormes Tempodefizit“ – das wird uns noch viele Nerven kosten. Ob er jetzt ein Upgrade zu Luckeneder darstellt? In seiner aktuellen Form wohl eher nicht. Vielleicht kann er ja mit gutem Stellungsspiel und etwas Spielpraxis trotzdem eine Verstärkung für uns sein.“

LASK1965: „So beschreibt er sich auch selbst im LASK Inside Video: gutes Stellungsspiel, gute Spieleröffnung, aber Defizite in Sachen Tempo. Ich denke, das muss nicht viel aussagen. Man denke an Gernot Trauner. Ich glaub schon, dass wenn er sich wohl fühlt, er eine Verstärkung sein wird.“

laskler89: „Gebt ihn doch eine Chance, es kann ja nicht sein, dass jemand Hausnummer 17 Vorzüge hat und dann schon wegen eines vermeintlichen Mankos, das wir alle nicht wissen und beurteilen können, als Flop tituliert wird. Manche von uns, vor allem jene, die in den beginnenden 2020er-Jahren zu uns stießen, ob der europäischen Erfolge, haben teilweise jegliche Bodenhaftung verloren. Das Schwanenstadt-Beispiel ist abgedroschen und ausgehöhlt, aber ein wenig mehr Demut täte manchen gut.“

KING-LASK: „Der Mann wird ganz sicher eine Verstärkung sein, einige Leute sind da teilweise schon etwas abgehoben. Welche Spieler erwartet man sich leicht bei uns? Toptransfer!“

Jaegermeister1908: „So schnell wie ein Pepe von Portugal wird er schon sein und der hält international auch noch mit. Das alles kommt sowieso auf das Spielsystem das Darasz spielen lässt drauf an. Ich gehe davon aus das er eine Top-Verstärkung sein wird.“

sancho_pansa: „“Enormes“ Tempodefizit in der deutschen Bundesliga…da rennt er wahrscheinlich dennoch 98% in unserer Liga davon.“

