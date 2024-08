Das sagen die LASK- und Altach-Fans vor dem heutigen Bundesliga-Duell

Der LASK trifft in der zweiten Runde der österreichischen Bundesliga auf den SCR Altach. Während die Linzer einen 2:1-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg feierten,...

Der LASK trifft in der zweiten Runde der österreichischen Bundesliga auf den SCR Altach. Während die Linzer einen 2:1-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg feierten, verloren die Altacher zuhause mit 1:2 gegen die WSG Tirol und Trainer Joachim Standfest steht schon unter Druck. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Wir starten mit den Kommentaren der LASK-Fans:

Eldoret: „Am Samstag geht es also gegen die Vorarlberger. Ich persönlich bin schon gewarnt, weil die Vorzeichen für einen Sieg nicht besser stehen könnten. Wir sind mit einem halbwegs souveränen Sieg in die Liga gestartet, und Altach hat zu Hause gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten verloren. Aber Trainer Standfest beweist Standfestigkeit und wird auch gegen uns an der Linie stehen – was ich nicht unbedingt als Nachteil für uns sehe. Das letzte verlorene Spiel gegen Altach datiert auf den Juli 2021. Seither blieben wir in acht Spielen ungeschlagen. Davon konnten wir sechs gewinnen, und 2-mal gab es ein X. Also klarer könnte die Ausgangslage gar nicht sein. Aber wir sind eben der LASK, eh schon wissen. Trotz allem tippe ich auf einen knappen 2:1-Sieg. Tore: Ljubicic und Usor.“

casual1908: „Wenn ich mich an das letzte Spiel gegen Altach zurückerinnere, wird mir ganz schlecht. Das wohl schlechteste Match seit der Rückkehr in die Bundesliga.“

raphael79: „Mit Klagenfurt kommt unser Lieblingsgegner, kann mir aktuell nicht vorstellen, dass wir gegen Altach stolpern. Rechne mit 2:0 oder 3:0, diesmal sind die Stürmer dran. Werden wohl an die 10.000 werden, inkl. Sonnenbrand auf der SW-Tribüne. Mit sechs Punkten spielt es sich dann schon leichter gegen die Dosen die Woche darauf.“

Bohemian Flexer: „Smolcic laut Pressekonferenz wieder dabei, ansonsten kadertechnisch nichts Neues, aber gut, dass die Innenverteidigung wieder steht. Boateng diese Woche das erste Mal komplett dabei, dauert nicht mehr lange, bis er matchfit ist. Bei Entrup ist es etwas ernster, die Überbelastung ist doch komplizierter als gedacht. Sie ist schleichend gekommen, und die Maschinen erkennen sie nicht, aber er hat Schmerzen. Darazs meint, es sei nichts Gravierendes, aber der Zeitpunkt der Rückkehr ist momentan noch offen. ‚Lieber zehn Tage mehr als ein paar Tage zu früh.‘“

Chrisu6: „Bei Entrup beschleichen mich schon negative Gedanken. Hoffentlich fällt er nicht länger aus, als die Herrschaften zugeben wollen. Gott sei Dank ist immer noch Ljubicic bei uns, sonst hätte es schon die ersten massiven Probleme im Sturm gegeben.“

Sehen wir uns nun an, was die Gäste aus Altach vor dem Auswärtsspiel gegen den LASK sagen:

SCRAltach1929: „Egal, wer Trainer ist, da werden wir sowieso nix holen. Vielleicht kämpfen sie ja mal, das wäre schon mal ein Anfang.“

Anywish: „Ich denke, wenn wir weniger hoch als 0:3 verlieren, wäre das schon ein Erfolg! Hoffentlich kann Lincoln spielen – gerade jetzt, wo die Mannschaft unterirdisch schlecht ist, wäre es für einen Spieler ein Leichtes, zu glänzen und sich als Stammspieler zu empfehlen!“

Denkfabrik: „Auch ein Lincoln lebt nur von seinen Mitspielern. Er wird nur glänzen, wenn sein Umfeld spielerisch etwas mithalten kann. Dies ist zurzeit nicht der Fall. Somit wird auch Lincoln untergehen.“

BARON: „Der Kader kann definitiv mehr, als er gezeigt hat. Auf dem Papier sind wir eine Mannschaft fürs hintere Mittelfeld. Wenn ein Trainer das Optimale herauszuholen vermag, sogar mehr. Die Qualität den Stürmern abzusprechen, ist halt einfach; wenn ein Team insgesamt versagt, dann kann nur der Torhüter glänzen – und der hat auch gepatzt.“

Gsiberger85: „Wenn wir unsere Leistung bzw. an unsere Leistungsgrenze kämen, sehe ich schon Mannschaften wie BW Linz, Klagenfurt, Wattens und GAK, die man hinter sich lassen könnte. Aber dafür braucht es auch Leistung, Wille, Leidenschaft und einen Lauf! Wattens wäre am Samstag schon schlagbar gewesen mit einer normalen, ordentlichen Leistung. Man hat es ihnen halt leicht gemacht und sie stark gemacht.“