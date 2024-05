Das sagen die Rapid-Fans nach dem verlorenen Cup-Finale

Der SK Rapid verlor das Cup-Finale und damit die Chance auf einen langersehnten Titel. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer...

Der SK Rapid verlor das Cup-Finale und damit die Chance auf einen langersehnten Titel. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft und zur aktuellen Situation sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem, Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Ich bin einfach nur leer. Schlussendlich fehlt auch die Qualität im Kader. Dennoch gut gespielt. Aber das bringt halt nichts.“

Lichtgestalt: „Sehr schade. Erste Halbzeit Top-Vorstellung, zweite Halbzeit eine Klasse schlechter in allen Belangen. Schlüsselszene das 1:1 – das darf halt nie so kurz nach der Pause fallen, das war echt Pech und hat uns die Partie gekoste. die kommende Saison wird bitter.“

TheReaper: „Jahr für Jahr dasselbe. Brav gekämpft, aber leider zu wenig.“

RapidWien07: „Sturm ist einfach körperlich eine Klasse über uns.“

Doena: „Ich bin ehrlich, ich hätte nicht mit der starken ersten Halbzeit gerechnet, umso erfreulicher war die Leistung dann. Hälfte zwei dann dafür komplett daneben, so richtig, richtig schlecht. Verdient verloren.“

Phil96: „Zu schwach bei Standards, zu wenig Qualität nach vorne und dann noch ein bissl Pech mit dem Schiri. Brutal enttäuschend, aber irgendwie auch alles wie erwartet.“

Berbatov: „Sehr schade. Kämpferisch war das gut, da kann man keine Vorwürfe machen. Aber spielerisch leider wieder nicht gut genug, um so ein starkes Sturm zu schlagen. Die sind schon taktisch und körperlich sehr stark und schwierig zu bespielen.“

b3n0$: „Das Ergebnis passt wieder einmal wie die Faust auf’s Auge zu einer weiteren in Summe verkorksten Saison. Viertes verlorenes Cupfinale en suite. Respekt an alle, die sich die Fahrt nach Klagenfurt immer noch mit Optimismus angetan haben.“

Colin Robinson: „Das wird harte Arbeit für Klauß und Katzer. Wir brauchen mit dem jetzigen Kader schon einige Verstärkungen. Wenn man die Abgänge bedenkt…“

x_ndl: „Gerannt sind sie alle da kann man keinen was vorwerfen. Fühlt sich leider gerade wie ein Tritt in die Eier an… getreten von Roberto Carlos. Wird schwer werden da die Spieler für den Rest der Saison wieder aufzurichten, das wird dauern. Schade, eigentlich aber unglaublich was für Zweikämpfe bei uns in Österreich durchgehen- Härte ist ja prinzipiell ok, aber das Aufstützen wie beim Tor oder Leiberl halten nicht geahndet werden ist dann doch bissl strange.“

Christo: „Kann ich nicht verstehen, dass man mit dem 1:1 die Partie völlig aus der Hand gibt. Das darf nicht passieren, da fehlts leider an Mentalität…“

LaDainian: „Die Kaderqualität ist halt nicht gut genug – da kann man sich bei den handelnden Personen der letzten Jahre bedanken. In diesem Kader sind dermaßen biedere Durchschnittskicker, allein dafür ist jede Kündigung gerechtfertigt. Wir waren einfach nicht wach genug nach der Pause, dass 1:1 hat uns das Genick gebrochen – danach ging gar nichts mehr. Mental und körperlich – was ich weitaus bedenklicher finde. Die Wechsel verstehe ich nicht, muss ich aber auch nicht. Gishamer mit einer furchtbaren, parteiischen Vorstellung.“

schimli: „Ich verstehe es noch immer nicht wieso wir am Ende nicht zwei frische Spieler bringen oder gar das System umstellen und nur noch mit Kongolo und Querfeld, vielleicht noch Kasanwirjo als dritten Innenverteidiger spielen und alles nach vorne werfen. Der letzte Wechsel war meiner Meinung nach eine Aufgabe des Spiels mit Ansage.“

GRAP: „Es schmerzt. Wahnsinnig sogar. Aber kann passieren. Für nächstes Jahr müssen wir uns etwas überlegen.“

CECKO: „Man muss ganz klar den Qualitätsunterschied anerkennen. Der hat sich vor allem in Hälfte 2 gezeigt. Da konnte man keine gute Chance herausspielen. Auf den Schiri braucht man sich auch nicht ausreden, das wäre zu billig.“

Ernesto: „Das war leider wieder zu wenig. In der ersten Halbzeit noch gut dagegengehalten aber in der zweiten Halbzeit kam gar nichts mehr. Die Grazer waren am Sonntag stehend k.o. ab der 70. Minute und trotzdem hatten wir null Chance in der zweiten Halbzeit. Für mich war das in der zweiten Halbzeit ein blamabler auftritt.“

irgendeiner: „Ich verstehe alle, auch Klauß, dass sie sich über das 2:1 etc. ärgern. Dennoch glaube ich, dass wir mit dieser Leistung einfach nicht gut genug waren. Wir haben fünf bis acht Spieler, die für so etwas gut genug sind, der Rest sind einfach entweder Mitläufer oder gehört ersetzt. Wir brauchen endlich mehr Fitness, einen größeren Pool an fitten Spielern und mehr Spieler, die einen Unterschied ausmachen können. Der „untergetauchte“ Burgstaller hat das 1:0 eingeleitet, aber offensiv war sonst kaum was zu sehen. Burgstaller braucht Vorlagen und nicht Mitspieler, die er in Szene setzen muss.“

The Wizzard: „Schade, viel hat nicht gefehlt. Ich würde gar behaupten es war so knapp wie noch nie, dass ich einen Titel miterlebe. Am Ende waren es zwei Standards, die uns heute generell ungewöhnlich viele Probleme bereitet haben. Viel mehr kann und will ich jetzt nicht schreiben, nur noch, dass ich Grüll sehr vermissen werde – ein echter Rapidler.“

