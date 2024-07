Das sagen die Rapid-Fans über Neuzugang Mamadou Sangaré

Der SK Rapid verpflichtete den zentralen Mittelfeldspieler Mamadou Sangaré und stattete ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2028 aus. Nachdem wir eine ausführliche Spielerinfo...

Der SK Rapid verpflichtete den zentralen Mittelfeldspieler Mamadou Sangaré und stattete ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2028 aus. Nachdem wir eine ausführliche Spielerinfo verfassten wollen wir nun anschauen was die Fans zum Neuzugang sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Boidi: „Der war bei den Spielen gegen uns schon immer ungut und hat unser Mittelfeld vor ordentliche Probleme gestellt. Insofern eine Topverpflichtung mit Vertrag bis 2028 auch eine ordentliche Laufzeit. Wieder mal gute Arbeit von Mecki und seinem Team.“

Mrneub: „Gan,z ganz wichtiger und starker Transfer!“

bashtart: „Nice! Er gefällt mir extrem gut als Spieler, der wird uns richtig verstärken und bringt gewisse Skills mit die wir bisher im Mittelfeld nicht hatten. Ganz starker Transfer!“

Dannyo: „Genau die Art von Spieler, die uns im zentralen Mittelfeld gefehlt hat. Freut mich extrem, dass er da ist!“

Julian1899: „Lobend erwähnen muss man hier auch, dass Sangare für Rapid auf Olympia verzichtet. Er hätte beim Turnier mit Mali teilnehmen können.“

schleicha: „Genau dieser Spielertyp hat uns gefehlt – bin sehr froh, dass wir ihn haben. Mit dem Trio Grgic, Sattlberger, Sangaré sind wir sehr gut aufgestellt. Und zwei davon werden uns vermutlich nicht nur sportlich, sondern auch finanziell einiges bringen. Ich ziehe meinen Hut vor Katzer – wie er dieses Transferfenster abwickelt ist beeindruckend. Hoffentlich gehen die Pläne die man sich überlegt hat auch sportlich auf, weil in Sachen Organisation ragt das heuer weit über die vergangenen Spielzeiten heraus. Unser Kader ist praktisch wochenlang vorm ersten Spieltag schon „fertig“. Beeindruckend.“

Billie: „Ein hervorragender Transfer, genau so einen Spieler habe ich mir fürs zentrale Mittelfeld gewünscht. Die Vertragslänge gefällt mir auch sehr gut. Hut ab, Mecki!“

Nijate: „Sehr leiwand, bärenstark letztes Jahr! Wenn er bei uns daran anknüpfen kann, aber hallo!“

chris843: „Langsam aber doch nimmt das alles eine Form an, die mir wirklich gefällt. Hoffentlich wird er den Erwartungen nicht nur gerecht, sondern übertrifft diese auch. Vier Jahre klingen ebenso gut, wobei man auch hier vorsichtig optimistisch sein muss, was da alles an Boni, Beteiligungen usw. dabei ist. Aber da muss man einfach Vertrauen haben.“

Phil96: „Super Transfer! Herzlich Willkommen bei Rapid, freu mich richtig auf ihn! Sowohl vom Altersprofil her als auch vom Spielerprofil ist das genau die Art von Spieler, die uns weiterbringt! Der langfristige Vertrag ist da natürlich Gold wert!“

orßit: „Endlich ein richtiger Achter! So ein Spieler hat uns die letzten zwei Jahre gefehlt. Herzlich willkommen! Langsam bekomm ich richtig Bock auf die neue Saison.“

SandkastenRambo: „Sehr großes Lob an Katzer wie „schnell“ die Transfers für die Öffentlichkeit über die Bühne gehen. Ohne viel Tamtam. Da taucht ein Gerücht auf welches entweder klar dementiert wird oder der Transfer ist schon vollbracht noch bevor große Spekulationen erst beginnen. Man scheint auf alles vorbereitet zu sein und hat einen klaren Plan wie man die Transfers angehen mag und welche Art von Spielern man sucht. Auf dem Papier hat alles Hand und Fuß. Jetzt muss es nur noch am Rasen umgesetzt werden.“

Lucifer: „Willkommen, mit der Lobhudelei sollten wir noch warten sowohl bei Sangaré als auch bei Katzer, es bringt alles nichts, wenn sich der Erfolg nicht einstellt und am Platz keine Entwicklung zu erkennen ist!“

Silva: „Herzlich Willkommen. Wie immer wird sich erst zeigen, wie gut er bei uns zurechtkommt. Aber trotzdem bin ich schon mal vorsichtig begeistert, dass wir einen zentralen Mittelfeldspieler holen und man da nicht das Gefühl hat, dass er vor allem eine Verlegenheitslösung basierend auf dem Prinzip Hoffnung ist und dennoch noch ein relativ junger Akteur ist.“

