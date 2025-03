Der SK Rapid trifft zum Auftakt des Meisterplayoffs auf Red Bull Salzburg und kann mit einem Sieg an den Mozartstädtern vorbeiziehen. Wir wollen uns...

Der SK Rapid trifft zum Auftakt des Meisterplayoffs auf Red Bull Salzburg und kann mit einem Sieg an den Mozartstädtern vorbeiziehen. Wir wollen uns ansehen, was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Tobal12345: „Ein guter Start ins obere Playoff wäre sehr wichtig. Red Bull ist für mich trotz allem Titelfavorit, also leicht wird’s nicht. Hoffe, man kommt aus dieser Pause wie im Sommer heraus und nicht wie im Winter! Eine Saison unbesiegt bleiben gegen Red Bull, wäre Balsam auf meiner über Jahre von ihnen geschundenen Rapid Seele.“

Grüner-Wiener: „Wir brauchen unbedingt die drei Punkte im Heimspiel. Leider wird es aufgrund der englischen Wochen nicht mehr leichter.“

Patrax Jesus: „Das wird ein Sieg werden und ich werde wiedermal auf Rapid wetten, weil ich 100%ig überzeugt bin, dass Salzburg abhängiger vom Spielrhythmus ist, als wir.“

Hiasl99: „Ich muss ganz ehrlich gestehen: Ich habe bei all den Nebengeräuschen irgendwie noch kaum Gedanken an das Spiel an sich und den Gegner verschwendet. Kann Salzburg aber auch schwierig einschätzen. Weder große Furcht, noch ungetrübte Positivität in Hinblick auf das Gegenüber. Fühlt sich irgendwie nach einem X an.“

Kabinenparty: „Bin überzeugt von einem Sieg! Die Offensive mit Beljo, Jansson, Radule, Schaub und Seidl ist schon top. Chancenverwertung verbessern, in der Abwehr keine Slapstick-Einlagen, dann wird das passen. Salzburg ist absolut auf Augenhöhe. Come on, you boyzz in green!“

mex: „Eine Partie, wo es drum gehen wird, die wenigen Großchancen reinzuhauen. Weil so viel wie in den letzten Spielen werden wir nicht bekommen. Sollte das gelingen, ist ein Sieg realistisch und das wäre meiner Meinung nach extrem wichtig im Hinblick auf die nächsten Aufgaben. Vor uns liegen jetzt Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe, wo es immens wichtig ist, mit entsprechendem Selbstvertrauen aufzutreten. Jetzt zählt’s!“

LiamG: „Letztes Jahr ungeschlagen geblieben, davon zwei Heimsiege. Salzburg liegt uns seit Klauß. Dazu wäre ein Sieg am Sonntag aus viele Gründen extrem wichtig. Oiso gemma!“

ppg: „Schade, dass Schlager seinen üblichen Bock schon geschossen hat. Aber vielleicht konserviert er seine Form vom Nationalteam.“

Okotie Mama: „Ich würde auch auf Radulovic/Jansson auf der Seite setzen, das Tempo wird enorm wichtig sein. Da tut halt der Ausfall vom Wurmbrand sehr weh.“

AC58: „Salzburg ist uns in einem sehr ähnlich, nämlich sich gegen bessere Gegner auch mehr motivieren zu können. Über viele Jahre hatte jeder Tabellennachzügler mehr Erfolgserlebnisse gegen sie als wir. Auch haben sie ihre Hauptkrux, die unterirdische Innenverteidigung, inzwischen korrigiert. Es wird für uns also schwieriger als letztes Jahr. Aber sie hatten immer viel Respekt vor uns, auch in der Zeit, als wir nicht viel holen konnten. Wir waren uns dessen oft nicht ausreichend bewusst. Unter Klauß hat sich das gebessert. Es ist also wieder in jedem Duell alles möglich für uns.“

Tobal12345: „Endlich geht’s wieder los! Jetzt beginnt die Zeit, in der nur Ergebnisse zählen, jeder Sieg würde uns ordentlich nach vorne katapultieren – gute Leistungen hin oder her, auf Siege kommt’s jetzt an, egal ob dreckig, verdient oder unverdient. Hoff die Mannschaft is mental für die Herausforderung bereit.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und RB Salzburg.