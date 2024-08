Das sagen die Rapid-Fans vor dem Rückspiel gegen den SC Braga

Der SK Rapid empfängt heute im Rahmen des Europa-League-Playoffs den SC Braga und will einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Wir wollen uns ansehen,...

Der SK Rapid empfängt heute im Rahmen des Europa-League-Playoffs den SC Braga und will einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Wir wollen uns ansehen, ob die Rapid-Fans an den Aufstieg ihrer Mannschaft glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. In diesem Kurier-Artikel findet ihr zudem aktuelle Informationen über die Herangehensweise von Rapid-TrainerKlauß, der unbedingt die Europa-League-Gruppenphase erreichen will.

Green_White Anfield Devil: „Wer sich wegen dem Blau-Weiß-Linz-Spiel die Vorfreude nehmen lässt, dem kann man wohl wirklich nicht mehr helfen! Europa-League-Playoff, Flutlicht und alles ist möglich – außer eine europacupfreie Saison.“

Starostyak: „War natürlich ein Dämpfer gegen Blau-Weiß Linz, aber meine Vorfreude auf Donnerstag ist riesig. Mir wurscht, was irgendwer sagt, Europacup ist das, wofür wir Fans und indirekt auch der Verein leben, nachdem es mit den Titeln in den letzten 16 Jahren nicht so wie gewünscht geklappt hat. Das Stadion ist praktisch ausverkauft (Auswärtssektor & VIP ausgenommen), 21 Uhr, Flutlicht, Spätsommer, gute Ausgangsposition – ich erwarte eine abermals grandiose Atmosphäre, einen legendären Europacup-Abend garniert mit einem Rapid-Aufstieg – wir gewinnen 2-0.“

Ernesto: „Das Spiel muss man als Fest betrachten, denn wir haben nichts zu verlieren. Einfach locker drauf los spielen und die taktischen Vorgaben so exakt wie möglich einhalten. Wenn wir verlieren, dann landen wir in meiner Wunsch-ECL. Falls wir gewinnen, dann gibt uns das sicher noch einen Push und wir können davon hoffentlich profitieren. International werden unsere Spieler auf jeden Fall die notwendige Aufmerksamkeit haben, ob das reicht, wird man sehen. Ich glaube, es wird schwierig. Braga wird uns laufen lassen.“

Exilgrüner: „Durch den Dämpfer gegen BW Linz wird es nicht einfacher, 1:5 Tore in den letzten beiden Partien sind vom Kopf her nicht einfach zu verdauen. Wichtig wird sein, das Spiel zu kontrollieren und mit dosierter Offensive vorne Chancen zu kreieren. Eine Führung zur Pause und die Bude ist in fire, dass kann und wird Kräfte freisetzen. Tippe aber auf Verlängerung und Elferschießen, hatten wir ja schon lange nicht mehr im Europacup.“

schleicha: „Ich glaube es wird extrem schwierig. Ich vermute Braga wird alles daran setzen Ruhe ins Spiel zu bringen, während wir natürlich das Gegenteil wollen und sie möglichst vor Probleme stellen, damit sie sich nicht gegenseitig die Kugel hin und herschieben und wir uns müde rennen. Die Frage wird sein, wie sicher Braga agieren wird. Starten die ähnlich wie zu Hause eher fehlerhaft, dann wird das Stadion den Rest machen. Umgekehrt müssen wir aber auch aufpassen nicht blind in einen Konter zu laufen. Denn uns reicht (für die Verlängerung) auch ein Tor, wenn wir keines bekommen. Meine Erwartung wäre auch, dass wir bei Standards gefährlicher werden bzw. hinten keine Tore aus solchen bekommen. Ich glaube schon, dass Rapid da was schaffen kann am Donnerstag. Irgendwie liegt da schon wieder ein legendärer EC Abend in der Luft.“

grubi87: „Aufstieg und dann zurück auf die Erfolgsspur in der Liga gegen Red Bull, dann Batterien in der Pause aufladen. Punkt.“

scorponok: „Sollen Braga und Salzburg nur kommen, in Wien West Hütteldorf gab’s heuer noch für keine Mannschaft was zu holen. Auch sie werden das Stadion hören!“

SandkastenRambo: Donnerstag wird das erste Mal sein, dass ich der Auswärtstorregel ein wenig nachtrauer. Denen zwei Tore schießen zu müssen, macht die Sache doch recht schwierig für uns. Auf ein Elfer schießen kann ich gerne verzichten in Anbetracht der doch eher jungen Wechselbank. Wird aufj eden Fall spannend werden wir wie die Partie anlegen. Gleich voll drauf um möglichst früh in Führung zu gehen oder mal abwartend spielen. Rechne eher mit der ersten Variante und hoffe, dass gleich die erste Chance von uns drin sein wird. Den Rest erledigt dann das Stadion.“

Hiasl99: „Die Jungs werden 100% brennen, um diesen Sonntag schnell aus unserem Gedächtnis zu löschen. Zwei wichtige Matches vor der Brust – und dann wohlverdiente Pause für die meisten.“

hyks: „Ich rechne mit einer ganz anderen Rapid Mannschaft von der Mentalität her wie am Sonntag gegen BW Linz. Es wird auch wichtig sein, wie die Mannschaft das Sonntag Spiel in Linz aus den Köpfen bekommt. 110% wird es brauchen gegen technisch starke aber hinten doch anfällige Portugiesen. 11 gegen 11 und ein Volles Heimstadion, Flutlichtspiel und Fans die, die Mannschaft tragen wird. Es ist alles angerichtet für einen magischen Abend in Wien-West-Hütteldorf. Zalazar dürfte anscheinend ziemlich gut in Form sein. Den gilt es aus dem Spiel zu nehmen. Der Ausfall von Grgic tut schon ein wenig weh, aber ich glaube das Oswald ihn sehr gut vertreten kann. Ob Euro League oder Conference, die Mannschaft hat bis jetzt gute Leistungen im europäischen Wettbewerb gezeigt. Jetzt heißt es nur noch den Bonus gegen attraktivere Mannschaften in der Euro League einsacken.“

Woody: „Wird aus meiner Sicht ein spannendes und vielleicht richtungsweisendes Spiel. Letzte Woche hätte ich uns noch sehr guten Chancen ausgerechnet. Jetzt haben wir plötzlich gesehen, dass starke Leistungen nicht selbstverständlich sind und wir plötzlich leicht vorzuführen sind, wenn wir nicht 100% abliefern. Aber ich bin optimistisch, dass wir wieder unsere andere Seite zeigen und es ein heißer Tanz mit besserem Ende für uns wird. Schlüsselspieler in meinen Augen wird Sangaré. Er war zuletzt nicht mehr so dominant und jetzt muss er auch mit Oswald statt Grgic spielen.“

Tobal12345: „Nach dem unnötigen, aber verdienten Dämpfer in Linz, bin ich sehr auf die Reaktion der Mannschaft gespannt. Leicht wirds nicht, wichtig ist es wieder ein positives Mindset zu bekommen – ausverkauftes Weststadion ist immer leiwand, müssen wir halt eine Heimmacht werden, wenns auswärts heuer nicht so funktioniert!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Rückspiel gegen den SC Braga.