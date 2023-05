Das sagen die Rapid-Fans vor dem Wiener Derby!

Vor dem Wiener Derby am Sonntag haben wir im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, die Meinungen und Erwartungen der Rapid-Fans eingeholt. schleicha: „Nach...

schleicha: „Nach dem Match haben wir nur mehr drei Runden bis zum Ende des OPO: LASK (H), Sturm (H) und Klagenfurt (A). Daher ein absolutes Schlüsselspiel fürs Saisonfinale – bei einem Sieg ist man schon sehr nah dran an Platz 4 (da hilft der halbe Punkt von der Hinrunde natürlich sehr, der uns bei Punktegleichheit vor reiht). Mit einem Xerl ist keinem so richtig geholfen, aber vermutlich uns noch eine Spur mehr, eben weil wir vor gereiht werden. Im Worst Case müsste man noch irgendwie einen Punkt mehr holen in den verbliebenen Spielen als die Austria. Das wird auf Grund der Auslosung sicher nicht leicht, denn die haben RB in der letzten Runde die vermutlich schon Meister sind bis dahin. Das alles kann uns aber wie gesagt egal sein, wenn wir Vollgas geben und diese Partie gewinnen.“

CECKO: „Für mich die Schnittpartie schlechthin. Will man Platz 4, müssen hier 3 Punkte her. Leider liegt uns die Austria seit Jahren nicht mehr. Bin sehr gespannt.“

Hugo_Maradona: „Wenn wir so physisch auftreten, wie im Cup-Finale und zweimal gegen RBS, dann wird das der Austria gar nicht schmecken. Die haben zumindest in den beiden Partien gegen Sturm damit ordentlich Probleme gehabt. Keine Ahnung, wo ich meinen Optimismus her hab, aber diesmal ist es soweit. Derbysieg!“

Top_League: „Die Verteidigung was aktuell spielen wird müssen, macht mich jetzt schon wahnsinnig, wenn ich an die zwei langsamen Innenverteidiger denke. Wimmer überhaupt, wie der es je in die Premier League geschafft hat, weiß wohl keiner so genau. Tabakovic ist schon ein sehr unangenehmer Stürmer, den werden beide Innenverteidiger nicht in den Griff bekommen. Was mich echt sauer macht, warum man nicht im Winter reagiert hat. Sollbauer hat zwar den Willen und zeigt großen Einsatz, aber leider ist der viel zu schwach. Moormann will ich ehrlich gesagt auch nicht in der Innenverteidigung sehen, ebenso keiner der die Defensive stabilisieren kann. Zum Spiel bzw. zur Aufstellung: Es müssen diesmal die Besten beginnen, wir brauchen Spieler mit Spielwitz und die ihren Körper einsetzen können. Daher bitte Pejic auf der Sechs, der sollte auch zum Großteil in der eigenen Hälfte bleiben… daneben Petrovic oder Kerschbaum, und als offensiver Mittelfeldspieler könnte man endlich mal Druijf spielen lassen. Mit Kühn und Grüll auf den Seiten und Burgstaller im Sturm, wäre das wohl sicher besser als die letzten Partien. Aber Greil hat ja gegen die Bullen einen super Schuss abgefeuert, wahrscheinlich wohl genug für Zoki um ihn wieder aufzustellen.“

Schwemmlandla3: „Gerade gegen Tabakovic ist ein Innenverteidigerduo bestehend aus Sollbauer und Wimmer absolut brauchbar. Da braucht es keine Sprintraketen sondern körperlich robuste Verteidiger mit gutem Stellungsspiel. An brauchbaren Tagen beherrschen das beide sehr gut. Wimmer hat jetzt zwei gute Spiele abgeliefert, der muss eigentlich wieder starten und da braucht man sich auch kaum Sorgen machen ob der Innenverteidigung.“

Hugo_Maradona: „Ich bin vollkommen irrationalerweise optimistisch. Der Fluch geht sang- und klanglos im Favoritner Regen vorbei und die Sonne wird im Westen Wiens scheinen.“

since-1899: „Seit 10 Derbys ohne Sieg, die letzten beiden Derbys auch die spielerisch schwächere Mannschaft gewesen. Allerdings haben wir in der Meistergruppe 2 Punkte mehr als die Austria geholt und stehen auch in der Tabelle diese 2 Punkte vor der Austria. Auch haben wir die letzten 2 1/2 Spiele gute Leistungen gegen starke Gegner gebracht, der Cupfinalniederlage zum Trotz. Jetzt müssen wir es auch in Wien 10 auf den Platz bringen, endlich wieder einmal mit 3 Punkten voll anschreiben, endlich wieder einmal ein Derby gewinnen. – Und auch wenn wir das Derby natürlich immer gewinnen müssen, ist verlieren verboten und könnte ein Punkt aus diesem Spiel ausreichend sein um am Ende dieser Saison auf Platz 4 zu stehen.“

