Das sagen die Rapid-Fans vor dem Wisla-Rückspiel

Der SK Rapid trifft heute nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Wisla Krakau in Rückspiel erneut auf die Polen und die Fans hoffen, dass sich ihre Mannschaft souverän für die kommende Runde qualifiziert. Wir fassen die besten Kommentare der Rapid-Fans vor dem Rückspiel für euch zusammen. Alle Wortmeldungen stammen vom Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lucifer: „Man möge bitte die gestrige Partie des Stadtrivalen als Warnung betrachten. Ich will heute eine Rapid-Elf sehen, die von Minute 1 an den Gegner mit Haut und Haaren auffressen will. Kein Geschnörkel oder übermütiges Spiel, der Endzweck ist das Tor und ich möchte heute nichts anderes sehen als ein geradliniges, effizientes, schnörkelloses Spiel.“

Sterz: „Beim heutigen Flutlichtspiel ein schnelles Tor von Rapid und der Kas ist gegessen. Mein Tipp für’s heutige Spiel – 3:0 Sieg von Rapid.“

TheMichii: „Wisla hat schon im Hinspiel gezeigt, dass man sie ja nicht unterschätzen darf. Zudem ist Vaduz nicht lang her und somit nach wie vor ein warnendes Beispiel für die Spieler. So richtig vergleichen kann man es nicht mit gestern, da bei der Austria halt einiges an Qualität in der Abwehr und im Tor fehlt. Da kannst zig Tore vorne schießen und kassieren einige Slapstick Tore hinten.“

derfalke35: „Ich denke niemand wird bei uns Wisla unterschätzen und wir wollen in jedem Fall auf den Weg in einen europäischen Hauptbewerb beide Optionen wahren.“

Tobal12345: „Für mich zählt heut eigentlich nur, dass wir ins Q3 der Europa League kommen und sich niemand verletzt. Ich hoffe auf eine energische Rapid, die sich voll reinhaut alles gibt und dem Druck standhält. Im stadion werden wir schon für eine gute Stimmung sorgen.“

Patrax Jesus: „Der Aufstieg muss ohne Wenn und Aber gelingen, doch dieses Spiel wird fast noch undankbarer als das Cupspiel gegen Neusiedl werden. Ein schmaler Grat zwischen aktiv bleiben, um den Gegner zu beschäftigen ohne Gegenkonter einzufahren, oder zu passiv werden und im schlimmsten Fall ein Standardtor zu kassieren. Am besten wäre natürlich wenn Wisla ungeduldig wird und Räume öffnet, also wäre am wichtigsten geduldig und gleichzeitig höchst konzentriert zu bleiben. Quasi ein gutes Risikomanagement bewahren.“

Mmarkhar: „Ich kann es kaum erwarten – wie abgrundtief ich mich auf das Europacup-Flutlichtspiel Rapid gegen Wisła Krakau freue. Die Spannung ist greifbar, das Adrenalin pumpt schon jetzt durch meine Adern. Wenn das Flutlicht das Weststadion erhellt und der Block ihre Gesänge anstimmen, wird die Atmosphäre wieder einmal elektrisierend sein. Die rohe Energie und die Leidenschaft, die durch die Ränge geht, sind unvergleichlich. Ich freue mich darauf, diesen Abend mit Euch zu erleben, die grün-weiße Wand beben zu sehen und unsere Mannschaft mit voller Power zu einem unvergesslichen Sieg zu treiben. Das wird geil!“

hags: „Freu mich mächtig darauf, den nächsten Schritt unserer Mannschaft zu sehen. Das wird ein ganz feiner Abend! Tipp: 4:0 nach einer 3:0 Pausenführung.“

Gargamel_1899: „Wird eine Mega-Partie. Freu mich schon, hab extra frei genommen um dabei zu sein und verbring das ganze Wochenende in Wien. Ich glaube das wir das ziemlich souverän über die Bühne bringen werden und Beljo und Bischof der Knopf aufgeht.“

