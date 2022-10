Das sagen die Rapid-Fans zum Feldhofer-Aus

Nach der 0:1-Niederlage gegen die SV Ried zog der SK Rapid einen Schlussstrich und beendete die Zusammenarbeit mit Ferdinand Feldhofer und seinem Co.-Trainer Matthias...

Nach der 0:1-Niederlage gegen die SV Ried zog der SK Rapid einen Schlussstrich und beendete die Zusammenarbeit mit Ferdinand Feldhofer und seinem Co.-Trainer Matthias Urlesberger. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Schritt sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „Danke für deine Bemühungen Ferdl, aber zum Glück ist dieses Kapitel beendet. Seit Vaduz kam bei mir nie mehr das Gefühl, dass man den Turnaround noch schafft, dafür war dieses Ausscheiden zu schwerwiegend. Es gab ein paar Phasen, wo ich mir dachte, dass es passen könnte, u.a. die drei Siege in Folge im Frühjahr, aber in den großen Spielen immer versagt. Es war null Entwicklung sichtbar und man sah auch kaum Entwicklung bei Spielern, eher das Gegenteil war der Fall. Diverse Aussagen waren auch schwerst grenzwertig, nachdem er aber ein sehr verdienstvoller Ex-Spieler kann man dieses Kapitel würdig für alle beenden. Viel Glück für deine Zukunft, Ferdl!“

oestl: „Ich glaube Feldhofer mangelt es sicher nicht am fussballerischem Know-how, mir kommt es vor als ob er zu brav, lieb, nett zu wach ist.“

AC58: „Bei Ferdinand Feldhofer möchte ich mich trotzdem bedanken, dass er diese, sicher auch für ihn unerwartet und unerwünscht schwierige Zeit, mit (für mich) bewundernswertem Anstand hinter sich gebracht hat. Gegen Ende hatte es schon den Anflug von Quälerei und eigentlich hätte er es wegen seiner menschlichen Art verdient gehabt, früher entlassen zu werden. Zu einem guten Trainer gehört aber sehr viel mehr als ein ausgeklügeltes Konzept. Manchmal ist Einfachheit und Klarheit gefragt, manchmal ein Schritt zurück statt zwei nach vor, immer aber die Ansprache an die Spieler, die paar letzten Worte, bevor man das Spielfeld betritt. Diese Initialzündung habe ich immer vermisst, bei denen, die das Feld betreten haben.“

GRENDEL: „Irgendwie wusste er den Kader, den er zu Verfügung hatte, nicht richtig einzusetzen, und das geht nicht. Du kannst der Mannschaft nicht etwas aufzwingen, was nicht zum vorhanden Spielermaterial passt. Der Kader hat massive Mängel in Verteidigung und noch größere im Mittelfeld, dass muss sich Barisic ankreiden lassen, aber trotzdem wäre mehr drin als das was Feldhofer da rausgeholt hat. Seine Bestellung zum Trainer war ein schwerwiegendes und nachhallendes Missverständnis. Danke, aber das war viel zu wenig.“

harry1312: „Sowas wie Freude kommt bei mir nicht mehr auf. Feldhofer wurde zu spät entlassen. Alle Partien nach WAC daheim gehen auf die Kappe dieser Untätigkeit. Aber wenigstens besteht die Hoffnung, dass der neue Trainer eine ganze Wintervorbereitung zur Verfügung hat.“

hinterholz75: „Ferdl passte nicht zu dieser Mannschaft oder die Mannschaft zu Ferdl.“

TomTom90: „Habe nochmal weitergerechnet und alle 41 Spiele hergenommen. In 27(!) Spielen wurde nur ein Tor oder keines erzielt. 5x in 41 Spielen ist Rapid ohne Torerfolg geblieben, ergo in 22 Spielen nur ein Tor erzielt. Gleichzeitig hat man nur 12x zu Null gespielt. In 41 Spielen nur 1x mehr als drei Tore erzielt, in 41! Spielen nur 3x mehr als zwei Tore erzielt. Punkteschnitt Bundesliga-Saison 21/22: 1,31. Punkteschnitt Bundesliga-Saison 22/23: 1,27. Für einen Verein wie Rapid eigentlich eine einzige Katastrophe, vor allem wenn man bedenkt, dass bei den Tor-Statistiken zwei Regionalligavereine dabei sind. Zum Glück ist dieses Kapitel beendet.“

orßit: „Alles Gute, Ferdl! Letzte Saison hat er nach einem verhauten Frühjahr mit einer sehr jungen Mannschaft immerhin einen EC-Platz geholt. Diese Saison war es halt irgendwas! Bin gespannt wie seine Karriere weiterhin verläuft! In den letzten 20 Jahren sind alle Rapid-Trainer (außer Hicke und vielleicht Canadi (Nürnberg) komplett abgestürzt. Nicht einmal Zoki hat nach Rapid irgendwas „Besseres“ gefunden und der war erfolgreich!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Aus von Ferdinand Feldhofer beim SK Rapid Wien.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!