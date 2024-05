Das sagen die Rapid-Fans zum französischen Neuzugang Raux Yao

Der SK Rapid gab gestern die Verpflichtung des Wunschspielers Serge-Philippe Raux Yao bekannt. Nachdem wir den französischen Neuzugang ausführlich analysierten, wollen wir nun schauen...

Der SK Rapid gab gestern die Verpflichtung des Wunschspielers Serge-Philippe Raux Yao bekannt. Nachdem wir den französischen Neuzugang ausführlich analysierten, wollen wir nun schauen wie die Fans diesen Transfer beurteilen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Vom Profil her ein hochinteressanter Spieler, dazu noch frühzeitig verpflichtet. Herzlich willkommen!“

chris843: „Herzlich Willkommen. Von der Statur ein richtiger Henker wie Cvetkovic. Hoffe du bist der „missing link“ und machst uns Freude.“

Wolti: „Dass er auch ein Wunschspieler für Klauß ist, ist auch sehr gut. Denke wenn das Zusammenspiel zwischen Klauß und Katzer gut läuft wird der Kader auch stark werden – ich bin vorsichtig optimistisch.“

schleicha: „Ich habe keine Ahnung wie Katzer das gemacht hat – aber für mich ist es ein Wahnsinn, dass er einen Spieler bekommt, der noch um den Aufstieg in die Ligue1 spielt. Wäre ich der Berater vom Franzosen hätte es die Zusage nur mit Vorbehalt gegeben, aber umso stärker, dass es bereits jetzt fixiert ist. Die Erwartungshaltung ist bei mir doch recht hoch. Natürlich muss er sich einleben und wohlfühlen, aber rein fußballerisch sollte er alles mitbringen, um mit Cvetkovic ein starkes Duo zu bilden. Ob es dann auch aufgeht werden die kommenden Monate zeigen, aber ich bin da vorsichtig optimistisch.“

steirer83: „Herzlich willkommen! Mögest du der richtige Querfeld-Ersatz sein.“

chris843: „Wenn man sich die voraussichtliche Stamm-Innenverteidigung anschaut, dann könnte man das unter dem Arbeitstitel „Die Henker von Hütteldorf“ laufen lassen. Irre, war das für Maschinen sind. Wenn der jetzt auch noch schnell ist und Spieleröffnung kann, dann muss mich jemand wecken. Wie geil wäre das. Ein Cvetkovic in der Form wie zu Beginn der Saison und daneben ein ähnlich starker Serge. Wenn das funktioniert und beiden fit sind, können unsere zentralen Mittelfeldspieler auch etwas mehr aufrücken und das Spiel schneller machen.“

RomanHammer: „Also die Innenverteidigung kann sich dann echt sehen lassen. Cvetkovic und Raux Yao – der Albtraum für die Stürmer.“

wienerfußballfan: „Ein Transfer im Mai, von einem Stamm-Innenverteidiger eines Aufstiegskandidaten aus Frankreich, ablösefrei und mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Dazu 25 Jahre, also rein vom Papier her ein Traumspieler, wenn das mit dem schiefgeht, dann ist’s zumindest nicht so, dass die Vorzeichen schlechte waren, besser können die eigentlich nicht sein, ich hoffe nur es gibt keine Ausstiegsklausel.“

Ernesto: „Bin schon sehr gespannt. Auf dem Papier klingt er natürlich sehr gut. Aber natürlich will ich einmal eine Halbsaison abwarten. Dann wissen wir mehr.“

Chrisii27: „Herzlich willkommen. Bin auf das Innenverteidiger-Duo mit Cvetkovic mal sehr gespannt, hört sich mal sehr positiv an!“

