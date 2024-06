Das sagen die Rapid-Fans zum neuen Heimtrikot!

Der SK Rapid präsentierte am Donnerstag sein neues Heimtrikot. Nach der Veröffentlichung haben wir die Meinungen zur neuen „Wäsch’“ im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Der SK Rapid präsentierte am Donnerstag sein neues Heimtrikot. Nach der Veröffentlichung haben wir die Meinungen zur neuen „Wäsch’“ im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

futi1899: „Also ich finde diese Kacheln richtig beschissen, keine Ahnung wer auf so eine Idee kommt.“

ImmerWiederRapidWien: „Also die Idee mit dem Stadionmuster gefällt mir gut. Bisschen komisch aber, dass das nur unten so angedeutet wird und sich nicht zumindest über die ganze Vorderseite zieht (hinten gibt’s dann ja andere Vorgaben zu beachten). Wirkt bisschen so als hätte man da 2 Trikots miteinander vermischt oben und unten.“

gw1100: „Es wäre mit weißem Sponsor um 2 Klassen schöner, aber ich find’s schön.“

Leopoldstadt: „Wow, ist das schirch. Die Kacheln am ganzen Shirt hätte Potential gehabt, aber das ist eine Zumutung.“

Boidi: „Erstmal Top, dass beim Präsentationsvideo alle Sportteams von Rapid dabei sind und nicht nur die Herren. Die Idee mit den Kacheln ist mal gut, bei der Ausführung/Umsetzung bin ich mir noch nicht ganz sicher. Was man festhalten kann, mit dem Allianzschriftzug schaut’s so oder so 100x besser aus als mit dem Wien Energie Batzen. Ich hoffe man kann das Frauentrikot auch im Fanshop kaufen.“

Hiasl99: „Es ist zumindest keine langweile Dress. Wird nicht jedem gefallen, aber im Gedächtnis bleiben.“

SCR-1899: „Sorry, aber mit Puma werd ich gar nicht warm, gefällt mir leider überhaupt nicht.“

Samp1972: „Also für mich auch leider eines der schlechtesten Design-Entscheidungen der letzten Jahre. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.“

Grüner-Wiener: „Mit diesem orangenen Batzen ist einfach jedes Trikot hässlich. Zum Glück habe ich zwei Trikots ohne Sponsor zuhause, die sind ein Traum.“

eeelias: „Je länger ich’s anschaue, desto mehr gefällt’s mir dann doch, nicht ideal umgesetzt, aber Mal wieder was getraut und dazu ein wirklich individuelles Trikot, das hat schon was für mich.“

SuiCune: „Idee vielleicht nicht schlecht – Umsetzung grottig, für mich leider eine der schirchsten Wäschn der letzten Jahre.“

Phil96: „Najo – finde es jetzt nicht ganz furchtbar, aber schön ist es auch nicht.“

zeneize: „Was ist so schwer daran einfach ein grün weiß gestreiftes Trikot zu produzieren? Siehe Saison 2010/11.“

Hiasl99: „Das letzte Trikot war doch eh eine „sichere“ Variante. Man darf sich dann auch mal wieder was trauen. Schau dir die Diadora-Dressen an. Die hatten teilweise auch wildeste Muster und sind heute Kult.“

damich: „Sorry für die Ausdrucksweise, aber das ist wirklich hässlich und absolut bodenlos. Das möchte ich nicht mal geschenkt. Wieso bleibt man nicht einfach bei klassischen dezenten Mustern wenn man augenscheinlich kein Geld für einen ordentlichen Designer ausgeben will. Das schaut echt so aus als ob jemand die Idee in den Raum geworfen hat und der Praktikant hat’s schnell in Photoshop gemacht, fertig.“

1899moob: „Geschmackssache, aber an sich find ich’s gar nicht so schlecht… hätte es aber gut gefunden, wenn die Hose an das dunklere Grün angepasst wäre.“

JR1988: „Ich find’s jetzt nicht schlecht, aber mit Kacheln übers ganze Trikot würde es deutlich besser ausschauen.“

Gschropp: „Warum „muss“ man bei Rapid-Trikots auch etwas „probieren“ oder „Ausgefallenes“ machen? Rapid ist grün-weiß gestreift. Mal dünner, mal dicker, mal quer, mal längs… Fertig. Für alles andere sind dann die Fanartikel da.“

Boidi: „Also so schrecklich wie alle tun ist es auch nicht. Ich werds mir zwar nicht kaufen aber es ist mir 100x lieber als die 08/15 Standarddesigns die jeder Klub auf der Welt hat. Da hab ich lieber was Individuelles.“

Lichtgestalt: „Puma ist völlig lost.“

ND_Crew: „Bin hier damit zwar in der Minderheit, aber mir gefällt gerade der Grünton gut. Außerdem bin ich eher Fan von oben und unten recht einheitlich. Oben grün, unten weiß kann für mich nicht wirklich viel. Bin nach anfänglichem „Schock“ also mittlerweile sehr angetan.“

Tomy14: „Wenn ich auf diverse Trikots unserer Mitbewerber denke haben wir’s nicht so schlecht in Wahrheit.“

Parenzo: „Allianz ist am Frauentrikot wunderbar integriert… warum schafft man das nicht mit der Wien Energie?“

stuessi: „Sehr cool, eben mal 90€ gespart durch dieses neue Trikot…“

bronaldo: „Mir gefällt’s jetzt auch nicht so besonders, warum aber erwachsene Menschen wegen einem Design so herumweinen ist mir unerklärlich. Klassisches Design, gestreifte Muster hatten wir in den letzten Jahren in allen Ausführungen. Dann kauft halt zur Abwechslung das Auswärtsdress oder Shirt + Pulli. Wenn’s jedes Jahr nur Gestreifte gibt, kauf ich alle 10 Jahre eins vom neuen Ausrüster und fertig.“

Indurus: „Wenn es den Heim-Geist wieder erweckt und diese Verschmelzung das Weststadion endlich wieder zur Festung macht, ist mir die Ästhetik völlig gleich. Abgesehen davon, finde ich’s jetzt nicht soooo dramatisch. Der ein-Jahres-Rhythmus bringt außerdem mit sich, dass wir nächstes Jahr eh wieder ein neues kriegen…“

Phil96: „In Wirklichkeit wärs vermutlich das sinnvollste, wenn man jedes Jahr ein relativ klassisches Heimtrikot mit ein paar „Premium“-Elementen rausbringt und beim Auswärtstrikot sich ein bisserl mehr traut. Stattdessen sitzen wir bei beiden Trikots irgendwo zwischen den Stühlen und bringen da wie dort nix Halbes und nix Ganzes.“

Varimax: „Bei unserer Heimbilanz können wir nur hoffen, dass wir unser Stadion nicht auch noch überall hin mitnehmen, sondern konsequent im Auswärtsdress spielen.“

