Das sagen die Rapid-Fans zum neuen Stürmer Ryan Mmaee

Der SK Rapid verpflichtete gestern Abend den 26-jährigen Stürmer Ryan Mmaee leihweise von Stoke CIty, wobei die Hütteldorfer eine Kaufoption ausgehandelt haben. Nachdem wir bereits eine ausführliche Spieleranalyse für euch verfassten, wollen wir uns ansehen was die Fans zum letzten Transfer dieses Sommers sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Tobal12345: „Highlights schauen vielversprechend aus! Das ist also unser Derbytorschütze – schön, ihn in Grün-Weiß zu sehen.“

Fox Mulder: „Herzlich willkommen! Hoffe, er ist wirklich so treffsicher, wie Katzer meint, und nicht so „treffsicher“, wie es die Statistiken zu seiner Chancenverwertung besagen.“

TheMichii: „Wenn er vorm Tor kälter als ein Beljo ist, dann definitiv ein Upgrade und grad in der Breite nochmals besser geworden. In den Highlights sieht man, dass er einen stabilen Körper hat und ihn gut einsetzen kann. Sehr gut für unsere Liga. Wird viele Tore machen und bin gespannt, welches Duo dann spielen wird, wenn die Verletzten zurückkommen.“

TwoPointFifty: „Stehe der Leihe mit KO äußerst positiv gegenüber. Willkommen und gutes Gelingen beim geilsten Klub.“

Green_White Anfield Devil: „Sehr positiv für den Konkurrenzkampf in der Offensive!“

Manfredo75: „Welcome Ryan. Wenn Stoke eine Rückholklausel vereinbart hat, dürfte er etwas können. Sonst wäre ihnen diese nicht wichtig. Und auch bei Ferencvaros hat er gescort. Das stimmt mich zuversichtlich. Wichtig finde ich ein gewisses Tempo. Das sieht man bei Jansson. Da haben viele Teams in unserer Liga Probleme damit.“

buffalo66: „Absolut positiv zu bewerten! Herzlich willkommen, Ryan! Das Video von seiner Ferencvaros-Zeit finde ich stark.“

Stanley-Stiff: „Feine Sache. Auf viele Tore im Wiener Grün-Weiß, Ryan! Für die Fradi war es ja schon ziemlich ordentlich. Und leiwand auch, dass man auch mit Wurmbrand scheinbar einiges vorhat.“

Schleicha: „Kicken kann er, das ist offensichtlich. Aber ein fauler Apfel verdirbt dir auch schnell den ganzen Korb. Bin gespannt, aber habe Bedenken ob seiner Schwächen. Auch die Vertragssituation wäre, wenn so korrekt wie dargestellt von der einen Seite, eigentlich witzlos. Wenn er gut spielt, ist er wieder weg im Winter, wenn er schlecht spielt, haben wir die KO um fast 3 Millionen. Aber auch da hoffe ich, dass Katzer sich da was einfallen ließ und das nicht stimmt. Wenn er aber zu treffen beginnt, dann ist er eine massive Verstärkung und für unsere Gegner sicher „mühsam“ zu bespielen.“

Fußball_liebhaber: „Der hat auf alle Fälle was drauf, auch endlich zusätzlich zu Jansson ein schneller und trickreicher Spieler, das wird unserem Spiel schon gut tun. Bin gespannt, wie er sich bei uns präsentieren wird, aber wegen einem Disput in seiner Karriere sehe ich da noch keine groben Verhaltensauffälligkeiten. Außerdem wirkt es ja eh so, als würde Klauß ausgezeichnet mit Spielern umgehen können, und in funktionierende Teams kann der schon ne Waffe werden. Spannend wäre nur, ob es die komische Klausel gibt, das würde schon einen Schatten darauf werfen, auch wenn ich das Risiko nicht als zu hoch sehe, dass ein 26-Jähriger in 4 Monaten so eine Aufmerksamkeit erzielt, dass ihn sofort jeder kaufen will und Stoke die Klausel aktiviert.“

Phil96: „Herzlich Willkommen! Bin ehrlich gesagt ein bissl skeptisch, hat bisher halt nur in Ungarn & Zypern wirklich seine Türln gemacht, dazu nicht die beste Disziplinarhistorie. Bei einer Leihe ist schlussendlich aber nicht so viel verhaut, und er gibt uns auf jeden Fall eine weitere Option vorne. Würde mich aber natürlich freuen, wenn er mich Lügen straft und richtig einschlägt.“

Boidi: „Bin schon gespannt, wie er sich zeigt. Die Spielerinfo liest sich spannend. Die negativen Aspekte (Zweikampfverhalten etc.) können aber schnell dazu führen, dass er Beljo als „Feindbild“ ablöst, wenn er nicht liefert. Mal schauen, ob wir bei einem der zwei Leihspieler die KO ziehen.“

UndertakeR: „Jetzt heißt es, Mmaee in die Fradi-Verfassung zu bekommen, dann kann das schon sehr gut passen.“

Varimax: „Das Highlight-Video überzeugt so mittelmäßig. Tempo hab ich da nicht so gesehen, bin aber natürlich kein Ernesto. Die Bälle springen da allerdings schon des Öfteren weit vom Fuß. Abschluss sieht gut aus, aber für die Chancenauswertung ist das Video natürlich nicht repräsentativ – wirkt wie ein Downgrade zu Mayulu. Mich kann er nur positiv überraschen. Unsere Erfolgsbilanz bei Leihspielern ist jedenfalls ausbaufähig…“

Pivarnik: „Super starker Spieler. Das ist genau die Art von Spieler, die wir brauchen. Perfekter Transfer.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare zu Rapid-Neuzugang Ryan Mmaee.