Das sagen die Rapid-Fans zum Neuzugang Dion Beljo

Der SK Rapid gab gestern die Verpflichtung von Dion Beljo bekannt, der leihweise vom FC Augsburg nach Wien wechselt. Laut KURIER besitzt der SK Rapid eine Kaufoption, die unter den kolportierten sieben bis neun Millionen Euro liegt und für die Hütteldorfer machbar aber herausfordernd ist. Nachdem wir Beljos Stärken und Schwächen in unserer ausführlichen Spieleranalyse präsentierten, wollen wir uns ansehen was die Fans zum kroatischen Neuzugang sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Westsider: „Herzlich willkommen. Ich hoffe er entwickelt sich gut und erhöht seine Trefferquote. Ich hoffe die Kaufoption ist leistbar, aber aktuell ist das eigentlich eh wurscht. Das sind Sorgen von morgen, die bedeuten, dass er eingeschlagen hat.“

Chrisii27: „Herzlich willkommen! Bin äußerst positiv überrascht über so einen Transfer, möge er uns ordentlich weiterhelfen. Höhe der Kaufoption ist mir momentan ziemlich wurscht, wichtig ist, dass er Tore macht dieses Jahr! Top Arbeit, beim Trainingslager mit den Transfers so gut wie fertig zu sein.“

schleicha: „Großartiger Transfer – ob er aufgeht wird man sehen. Aber man muss einen Spieler dieser Kategorie erst mal zu Rapid bringen – und geliehen ist auch das Risiko massiv reduziert. Glaube der könnte uns richtig guttun.“

Nijate: „Ein kroatischer Hüne, ganz ehrlich? Was soll schief gehen?“

MaSTeRLuK1899: „Ein 22-Jähriger, der vor zwei Jahren 20 Tore in der 1. kroatischen Liga gemacht hat, ich verstehe es einfach nicht, wie Katzer solche Spieler bekommt.“

AC58: „Ich finde es sehr interessant, dass er bereit ist, einen Schritt zurück zu machen und neuen Anlauf zu nehmen. Normalerweise ist das eine gute Voraussetzung für eine vernünftige Weiterentwicklung. Allerdings bleibt uns bei einem Jahr nicht viel Zeit für eine Explosion. Hoffen wir also, dass er rasch seine Scorerqualitäten wiederfindet.“

bw_sektionsbg: „Wird spannend wie viel Spielzeit Burgi noch abbekommt. Wird wohl eher auf Wechsel in Halbzeit 2 rauslaufen. Da könnte er aber auch noch wirklich den Unterschied machen.“

Phil96: „Herzlich willkommen! Sehr spannender Transfer, glaube, dass das ein richtig Guter sein könnte.“

Boidi: „Liest sich, wie schon andere Spieler in dieser Transferzeit (Bolla, Raux Yao), wie ein Spieler der normal nicht bei uns aufschlägt. Das könnte richtig gut funktionieren. Hoffe er schlägt ein und die Kaufoption ist leistbar nach einer erfolgreichen Saison.“

Doena: „Wie stark müsste seine Saison sein, dass wir für die Kaufoption so viel hinblättern? Genau, so stark, dass auch etliche andere Vereine an ihm dran sein werden. Ich glaube wir sollten nicht den Fehler machen, den Müller gemacht hat und einige Entwicklungsstufen überspringen nur weil es jetzt mal ganz gut gelaufen ist in einem Transfersommer. Ohne Champions League hätte Sturm Biereth wohl auch nicht halten können und dort sind wir noch lange nicht.“

Tobal12345: „Bolla mit der scharfen Hereingabe auf Beljo, der eiskalt zum 1:0 verwertet!“ – würde ich heuer gern öfter hören.“

