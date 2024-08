Das sagen die Rapid-Fans zum Sattlberger-Abgang

Nikolas Sattlberger wechselt um eine kolportierte Ablösesumme von rund 2.5 Millionen Euro zum KRC Genk. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zum Abgang...

Nikolas Sattlberger wechselt um eine kolportierte Ablösesumme von rund 2.5 Millionen Euro zum KRC Genk. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zum Abgang des Mittelfeldspielers sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Homegrower: „Irgendwo schade, wenn uns die Buam schon so früh abhandenkommen, es wurde aber absolut noch alles herausgeholt, so wie es aussieht. Auf jeden Fall besser, als dann einen ablösefrei ziehen lassen zu müssen. Mit dem Geld können wir uns wahrscheinlich bewegen, wenn nötig, bzw. sollte sich die EC-Quali nicht ausgehen, schaut es hoffentlich finanziell trotzdem nicht so schlecht aus.“

bashtart: „Schade, eine Verlängerung wäre mir lieber gewesen, aber klingt nach einem guten Deal, nachdem er nicht zu unseren Konditionen verlängern wollte. Ich hoffe, das war der richtige Karriereschritt für ihn. Talent hat er ja prinzipiell, aber leichter wird es in Genk für ihn nicht.“

chris843: „Danke. Viel Glück und Erfolg in Belgien. Zeig dich lernwillig, einsatzfreudig und mach dich glücklich und uns stolz. Ich mochte seine manchmal phlegmatisch wirkende Art auf dem Platz. Er hatte einfach sehr viel Ruhe. Mit Erfahrung und Entwicklung kann genau das dann seine große Stärke werden, unter Druck ruhig zu bleiben. Das sehe ich mitunter als eine seiner größten Stärken.“

schleicha: „Am Ende kann das die perfekte Lösung für alle Seiten werden. Die Ablöse ist bei einem Jahr Restvertrag circa das, was die Austria insgesamt inkl. ihrem Juwel Braunöder rausgeholt hat. Das ist schon sehr in Ordnung für einen zweifellos talentierten, aber definitiv noch nicht alles überragenden Spieler. Wünsche ihm alles Gute. Für Rapid ist es meiner Meinung nach durchaus wichtig, dass sich unsere Spieler international auch immer wieder durchsetzen.“

erzgruener: „Wie viele hätte ich ihn noch gerne weiter bei Rapid gesehen. War scheinbar nicht möglich. Ob Genk jetzt die richtige Adresse ist, wird sich weisen. Die Ablösesumme ist in Anbetracht der Restlaufzeit des Vertrages durchaus in Ordnung. Wahrscheinlich müssen wir wieder in die eine oder andere europäische Gruppenphase kommen, um eine Bühne darzustellen, welche es erlaubt, junge talentierte Spieler länger halten zu können.“

bruno_conte: „Habe ihn immer gern spielen gesehen – hatte irgendwie eine coole, ruhige Art. Wird sich schon durchsetzen im Pommes-Land.“

grubi87: „In Wahrheit können wir nur gewinnen. Haben 2,6 Milionen gemacht, wenn er sich nicht durchsetzen kann. Und wenn er performt, wird er danach teuer weiterverkauft und wir machen Kohle.“

Luzifer 20: „Vielen Dank für die gezeigten Leistungen für unsere Farben und alles Gute. Ich denke, Rapid ist aus der ziemlich verfahrenen Situation am Ende noch gut ausgestiegen. Sollten die kolportierten Summen halbwegs stimmen, ist das für uns, unter Beachtung der Restvertragslaufzeit, ein sehr guter Deal, den Mecki da ausgehandelt hat. Bei Sattlberger bin ich mir da leider nicht so sicher, ob der Schritt der richtige ist. Finanziell kann ich das absolut nicht einschätzen. Sportlich habe ich da aber so meine Zweifel. Das ist irgendwie kein richtiger Schritt nach vorn, sondern für mich irgendwie nur Stillstand. Ob er bei seinem neuen Klub sofort unumstrittener Stammspieler ist, wage ich auch mal fast zu bezweifeln.“

Ernesto: „Der Verkauf war alternativlos, nachdem es keine Einigung auf eine Vertragsverlängerung gab. So haben wir dann wenigstens ordentlich verdient. Alles Gute in Genk und danke für den Einsatz bei Rapid.“

Tobal12345: „Ewig halten kann man eh keinen Spieler – so blöd es klingt, zum Wohle von Rapid kann man nur aufs Geld schauen, und das stimmt auf alle Fälle! Ob’s für Sattlberger so sinnvoll ist, wird die Zukunft zeigen. Ich wünsch ihm alles Gute, aber schwer wird er’s auf alle Fälle haben.“

UndertakeR: „Ist mir im Gegensatz zum Grüll- und Querfeld-Transfer relativ egal und bringt gutes Geld. Daher bin ich richtig fein mit diesem Transfer.“

Hiasl99: „Mach’s gut, Satti, und viel Erfolg in Genk. Die Millionen nehme ich tatsächlich gern.“

Lucifer: „Naja, schade einerseits, andererseits ist es ein weiteres Kapitel von Managern, die ihren Klienten im Ohr liegen. Viel Glück dennoch für die Zukunft!“

Boidi: „Find’s schade. Die Ruhe, die er ausgestrahlt hat, war mit seinen jungen Jahren schon beeindruckend. Aber da dürfte Katzer und der Verein alles probiert haben mit einer Verlängerung. Nachdem es so nicht geklappt hat, sicher die beste Lösung für alle. Fünfjahresvertrag sind auch eine Ansage. Alles Gute in Belgien, Satti.“

baeckerbua: „Für mich ist der Wechsel zu früh. Bin wirklich gespannt, wie er sich entwickelt. Hals- und Beinbruch!“

mrneub: „Lässt mich irgendwie kalt, keine Ahnung, was er sich erwartet. Wird wie in Wien in der zweiten Reihe bleiben, muss hier und da den Kampf annehmen für Spielzeit.“

