Das sagen die Sturm-Fans nach dem 1:0-Sieg gegen RB Leipzig

Der SK Sturm Graz gewann gestern das letzte Gruppenspiel der Champions League gegen RB Leipzig mit 1:0 und feierte damit zum Abschluss einen schönen Erfolg! Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

MegamanX: „Ihr seid Legenden, Burschen!“

Tamahagane: „Yalcouyé ist so ein Viech, unfassbar.“

Plieschn: „Was für ein würdiger Abschluss, verdienter Sieg gegen einen starken Gegner! Was mir besonders gefallen hat: wie überlegt und clever man agiert, als durchwegs junge Mannschaft in so einem Bewerb! Da spielt es definitiv eine Rolle, schon mehrere Spiele gegen Gegner dieser Größenordnung absolviert zu haben. Vom Einsatz ohnehin ganz zu schweigen, alleine die Aktion von Yalcouyé in Minute 94 mit ebenso vielen Minuten in den Beinen: rennt den Gegnern am Flügel samt Ball noch davon und legt dann noch so einen feinen Haken hin – ein Wahnsinn. Ansonsten muss man nach der Partie Malic einfach extra erwähnen, auch wenn die Leistung aller Spieler großartig war. Wie souverän er aufgetreten ist, welche Körpersprache er gezeigt hat und wie er Verantwortung übernommen hat – das hat mich sehr beeindruckt! Und dann auch noch das entscheidende Tor. Unvorstellbar, was das in so einem jungen Spieler auslösen kann! Mit diesem Abschluss war das eine gelungene CL-Gruppenphase. Einmal unter die Räder gekommen – okay, soll sein gegen ein Atalanta in Vollbetrieb – sonst nie hoch verloren, zwei Siege, das ist mehr als in Ordnung! Danke an alle, großartig!!“

Sohnemann: „Und damit klingelts wieder schön in der Klubkassa!“

FloB: „Fun Fact: Selbst gemeinsam wären die Bullen in der Tabelle hinter uns!“

WegaTheMega: „Geyrhofer, Malic, Yalcouyé für mich die Besten heute! Böving auch extrem stark verbessert unter Säumel!“

OoK_PS: „Yes, genau so hatte ich es mir erhofft! Wieder eine starke Leistung in der Champions League. Säumel macht das international meiner Meinung nach deutlich besser als Ilzer. Das kann man nach je vier Spielen jetzt schon resümieren… Aber schon ein Wahnsinn, wie sehr man um jeden Sieg in der Champions League kämpfen muss. Natürlich allerdings auch dem Umstand geschuldet, dass wir kein Slovan oder Young Boys hatten, sondern bis auf Brügge ausnahmslos Gegner aus Top-Ligen.“

OidaFoda: „Säumel wird als Trainer unterschätzt, das hat alles Hand und Fuß.“

lovehateheRo: „Damits nicht untergeht: Geyrhofer wieder sowas von eiskalt und abgeklärt, er scheißt sich einfach nichts.“

FloB: „Geyrhofer braucht ganz dringend einen neuen Vertrag. Es wäre so schade, wenn man ihn (ablösefrei) verliert.“

AlbertoS: „Jürgen Säumel scheint eher ein Upgrade denn ein Downgrade zu sein!“

SturmUndDrang: „Sehr faires Interview vom Baumgartner, der unsere Fans und die Stimmung lobte und natürlich auch ansprach, dass das eine gute Entwicklung für den Fußball hierzulande ist – das nach einer Niederlage, in der man selbst nicht gut gespielt hat, zu sagen, Respekt ehrlich. WIR haben den SK Sturm in der CL würdig vertreten. Jeder einzelne, jeder Spieler, der sich da die Seele aus dem Leib gelaufen hat, jeder Staff Member, jeder einzelne Fan, der da unter der Woche nach Klagenfurt fährt und die Mannschaft unterstützt. Einfach geil, Sturm-Fan zu sein gerade.“

GrazTiefschwarz: „Imagine, was mit ein bisserl mehr Glück gegen Brest und einem Auftritt wie heute gegen Brügge drin gewesen wäre… Pfuh, gar so weit war man meiner Meinung nach nicht von einem Weiterkommen entfernt. Aber das ist dann schlussendlich die Reife, die noch fehlt.“

