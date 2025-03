Das sagen die Sturm-Fans nach dem 2:1-Derbysieg gegen den GAK

Der SK Sturm Graz geriet im Derby gegen den GAK in der 78. Minute mit 1:2 in Rückstand, konnte dann die Partie aber durch...

Der SK Sturm Graz geriet im Derby gegen den GAK in der 78. Minute mit 1:2 in Rückstand, konnte dann die Partie aber durch späte Treffer von Kiteishvili und Yalcouye wieder drehen und ging schlussendlich doch noch als Sieger vom Platz? Was sagen die Fans zum Derbysieg? Sind sie zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Kernölbauer: „Über weite Strecken war das heute überhaupt nicht gut, aber dass die Mannschaft nach dem Rückstand noch einmal zurückzukommen ist trotzdem positiv hervorzuheben. Zumindest ein bisschen Kampfgeist und Siegeswillen sind also noch übrig.“

Honigdachs: „Solche Siege sind dann noch schöner. Wie im Cup gegen Rapid. Der Gegner feiert das 1:0, als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen, und dann kommt die kalte Dusche.“

MrColl: „Irgendwie schön der Sieg, aber freuen tu ich mich leider eher wenig, da ich weiß, dass Säumel fix Trainer bleibt, und jetzt wird man überall hören, was wir für eine Moral haben und wie gut wir sind. Und nächste Woche kommt dann gegen den LASK wieder so eine Leistung, und da holst du dann keine drei Punkte. Aber ja, Sieg ist dennoch gut, aber ob es viel bringt am Ende der Saison, wage ich zu bezweifeln.“

plieschn: „Der Mannschaft war die Verunsicherung anzusehen, sie hat dennoch das Spiel komplett im Griff, aber leider ohne zwingend zu werden. Fängt sich ein blödes Tor und kämpft sich zurück! Hoffentlich greifen schön langsam wieder ein paar Automatismen. Es war natürlich unnötig spannend, aber zumindest ein Derby, das sich diese Bezeichnung verdient! Danke an die Mannschaft und alle Betreuer!“

LaPantera69: „Lasst mal die Kirche im Dorf — unter Ilzer gab es im Herbst auch einige Schweinskicks, und wir sind als Sieger vom Platz gegangen – same here!“

Chr1s: „Uns fehlt komplett das Feuer. Man sieht immer in Ansätzen, wie geil wir eigentlich kicken können, aber das Ganze ist komplett ohne Power. Als würden wir mit angezogener Handbremse fahren. Die Roten waren ja über 90 Minuten irgendwas, und trotzdem hatte man kaum eine wirkliche Druckphase. Nach dem 1:0 haben sich die Spieler zum Glück irgendwie aufgerafft und uns die Peinlichkeit erspart. Kurz zu Yalcouye: Das ist ein absolutes Monster, auch wenn (noch) zu oft nichts Zählbares rauskommt. Heute hat er sich belohnt und die feine Vorarbeit von Grgic verwertet. Die Entwicklung ist aber dennoch erschreckend. Da darf dieses Ergebnis jetzt nicht hinwegtäuschen. Im oberen Playoff gehen wir mit so einer Leistung nicht oft als Sieger vom Platz. Ich hoffe, Parensen sieht das ähnlich. Noch ist nicht viel Schaden angerichtet, und Länderspielpause ist auch bald.“

Alex011: „Trotz des Sieges war das heute nicht gut. Wir haben nur gewonnen, weil der Gegner nicht bundesligatauglich war.“

wayfarer1501: „Wieder ein Sieg ohne Stürmer. Man kombiniert phasenweise sehr gut, nur enden die Angriffe in Stoppfehlern, Ausrutschern, Fehlpässen oder mangelnden Anspielstationen. Da müssen sie echt dran arbeiten. Jetzt noch durchbeißen und dann in den zwei Wochen gescheit arbeiten. Wir haben im letzten Frühjahr auch nicht gut gespielt und sind dann in der Meistergruppe voll durchgestartet. Ich hoffe, dass der Sieg einen Boost gibt und man sich voll fokussieren kann. Wir sind Derbysieger und Tabellenführer!“

nero08: „War heute natürlich ein wichtiger Sieg – wer will schon das letzte Derby für lange Zeit verlieren? Die Leistung war aber alles andere als gut. Ich fühle mich an dunkle Foda-Zeiten zurückerinnert. Man wird Säumel jetzt natürlich (leider) nicht raushauen. Ich hoffe allerdings, dass man erkennt, dass sein Konzept nicht zur Mannschaft passt bzw. so keine Weiterentwicklung möglich ist, aus meiner Sicht.“

Gernot Jurtin: „Was mich hoffen lässt, ist die Reaktion auf den Rückstand. Eine kaputte Mannschaft reagiert anders. Und diese Meisterschaft wird meiner Meinung nach im Kopf entschieden werden. Alle haben ihre Probleme, und kein Spiel ist schon im Vorhinein entschieden. Meine Fingernägel werden wohl noch viel leiden müssen die nächsten Wochen, aber ich bin trotzdem noch sehr zuversichtlich. Auf die Schwoarzen.“

GraveDigger: „Sehr dankbar für den emotionalen Ausbruch beim 2:1, sehr erschreckend, was da die 90 Minuten davor passierte. Da ist so wenig Emotion, so wenig Tempo, so wenig Wille. Teilweise haarsträubende Fehlpässe und technische Mängel – da MUSS man einfach reagieren. Das kann man auch nicht mit den beiden Abgängen einfach alles erklären, da fehlt so viel, was uns die letzten Jahre ausgemacht hat.“

