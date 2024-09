Das sagen die Sturm-Fans nach der 0:3-Klatsche gegen den WAC

Der SK Sturm verlor gegen den Wolfsberger AC zuhause mit 0:3 und musste damit die zweite Saison-Niederlage hinnehmen. Wir wollen uns ansehen, was die...

Der SK Sturm verlor gegen den Wolfsberger AC zuhause mit 0:3 und musste damit die zweite Saison-Niederlage hinnehmen. Wir wollen uns ansehen, was die Sturm-Anhänger zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

lovehateheRo: „Die einzigen Gewinner heute sind Geyrhofer, der das gewohnt staubtrocken runtergespielt hat, und Yalcouye, der extrem viel Betrieb gemacht hat. Zweiteren könnte man eventuell als Linksverteidiger probieren. Ich glaube, da könnte er auch einiges bewegen.“

OoK_PS: „Das Spiel hat meine nicht vorhandenen Erwartungen sogar noch einmal weit unterboten. Niederlage mit Ansage, Leistung bodenlos und katastrophal. Diesmal hat das Ergebnis im Gegensatz zu den letzten Spielen nicht kaschiert. Bin doch gespannt, ob es auch nach dieser Vorstellung Leute gibt, die etwas Positives erkennen wollen.“

schwarzweißblau: „Eine Frechheit. Nicht nur die Leistung mancher Spieler, sondern besonders auch die Körpersprache. Wir sind Double-Sieger, haben den Pokal verteidigt und spielen Champions League. Reißt euch zusammen.“

SturmUndDrang: „Das passt. Bei einem 0:1 würden wir von einer unglücklichen Niederlage sprechen, die mal passieren kann. Das ist eine Packung und sollte allen die Augen öffnen. Wir stehen zwar weit oben in der Tabelle, aber keiner weiß wirklich, wie wir da hingekommen sind. Spielerisch haben wir in keinem einzigen Spiel bisher überzeugt. Man kann und sollte durchaus von einer kleinen Krise sprechen. Die Punkteausbeute ist ja in Ordnung, aber sicher nicht die Leistungen bisher. Die Transfers sind halt auch irgendwas gewesen. Schicker, bitte besser machen. Und mal Sarkaria fragen, was er nächstes Wochenende so vorhat. Und auch Ilzer sollte sich die Frage stellen, was in dem Spiel sein Plan war – ersichtlich war keiner. Und wir haben es vor dem Spiel gefragt, wieso zur Hölle ein Jatta beginnen darf und ein Camara daheimsitzt. Das war heute eine Bankrotterklärung vom gesamten Verein. Von den Spielern, den Trainern und allen, die sportliche Verantwortung tragen.“

jaytee: „Sturm weder körperlich noch mental bereit für dieses Spiel.“

Sanchez1: „Ich habe heute ein Spiel gesehen, das wir über weite Strecken kontrolliert haben. Es haben uns aber die Mittel gefehlt, Torchancen herauszuspielen. Kiti und Horvat sind nicht wirklich in Form, und bei Zvonarek fehlt zurzeit einiges, um das aufzufangen. Wenn aus dem Mittelfeld nicht viel rauskommt, hat uns sonst Gregy durch einen weiten Pass oder ein Dribbling oft ausgeholfen. Dazu noch der Selbstfaller zum 0:1, der es dem WAC erlaubt hat, hinten noch mehr dicht zu machen. In Wirklichkeit haben wir letzte Saison auch oft nicht besser gespielt, dann aber trotzdem per Standard oder einem Genieblitz von Kiti oder Horvat die Tore erzwungen. Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Weiterarbeiten.“

zwinkinho: „Dadurch, dass wir heuer oft in Rückstand geraten, laden wir die Gegner halt auch zum Tiefstehen ein. Das liegt uns gar nicht, da hatten wir ’schon immer‘ keine Lösungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Mannschaft so auch extrem ermüdend und zermürbend ist, wenn man nie spielt, was man am besten kann. Man muss wohl einfach in den Flow kommen, und die Umstände (Gegner) müssen halt stimmen, um den Flow zu starten.“

GrazTiefschwarz: „Ja, mit der falschen Startelf ins Spiel zu gehen und dann nur nach der Halbzeit ein kurzes Aufbäumen zu zeigen, reicht halt auch in der österreichischen Bundesliga nicht. Das ewige Festhalten an Jatta sollte jetzt zumindest vorbei sein, kann mir kaum vorstellen, dass der nächste Runde wieder startet. Seine Laufwege sind teilweise einfach schrecklich, heute war er (nach teilweise positivem Trend) leider wieder ein kompletter Fremdkörper, da hat die Abstimmung mit den Mitspielern komplett gefehlt. Im Prinzip hat man es nach den Wechseln gesehen, welches Personal momentan am besten harmoniert. Yalcouyé bitte unbedingt von Beginn an, auch wenn er ein Leihspieler ist, Tomi mal eine Pause geben, Grgic und Yardimci von Beginn an und auch Biereth mal eine Pause geben. Wirklich enttäuschend waren für mich heute nur die Leistungen von Karic und Jatta und dass es nach dem 0:2 so gar kein Aufbäumen mehr gab…“

schwarzweißblau: „Soll auf keinen Fall unsere Leistung schönreden – auf gar keinen Fall. Das war heute eine Frechheit. Die Statistiken aus Sicht des WAC sind aber eigentlich auch ein Wahnsinn: 4:3 Torschüsse – 0:3 Tore – 0.58:0.37 xG. Zweite Halbzeit hatten sie sogar nur zwei Abschlüsse und daraus zwei Tore. Wir haben uns mit der Leistung nichts verdient, waren ja nicht einmal nah dran an einem Tor. Aber dass die da drei Tore schießen, ist auch wild. Mehr Effizienz geht nicht.“

Juran: „Das mit Abstand schlechteste Spiel seit Monaten, da passte heute gar nichts. Glaube, dass Ilzer und das Trainerteam am System basteln müssen. Die Gegner haben sich mittlerweile irrsinnig gut auf unser System eingestellt. Aber auch den Spielern muss der Kopf gewaschen werden, die sind mit dem Kopf, glaube ich, ganz woanders, nur nicht im Hier und Jetzt. Hameter wieder schlecht heute. Das war halt heute gar nichts.“

