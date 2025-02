Das sagen die Sturm-Fans nach der 0:3-Niederlage gegen den WAC

Der SK Sturm Graz verlor auch das zweite Saisonduell gegen den WAC mit 0:3 und büßte damit den Vorsprung in der Tabelle auf die...

Der SK Sturm Graz verlor auch das zweite Saisonduell gegen den WAC mit 0:3 und büßte damit den Vorsprung in der Tabelle auf die Wiener Austria ein. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

plieschn: „Das war einfach gar nichts. Muss man leider so klar sagen. In der ersten halben Stunde darf man so nicht auftreten, da hat man sich jede Chance genommen. Dann war das Bemühen durchaus da, zwei Tore hätte man machen müssen, im Endeffekt ist dennoch kein gefährlicher Ball auf das gegnerische Tor gegangen. Das ist dann einfach zu wenig. Mund abwischen, hilft nichts, solche Spiele passieren. In Ruhe analysieren, das geschieht sowieso. Der Tag war leider sportlich für uns zu vergessen. Positiv: Die Fans machen weiterhin Stimmung, das ist wirklich nicht selbstverständlich bei so einem Kick.“

lovehateheRo: „Ich hoffe inständig, dass irgendwer im Verein, der etwas zu sagen hat, sieht, dass wir hier mit voller Geschwindigkeit auf längst vergangene Foda-Zeiten zusteuern, und da schnell entgegenwirkt und die Reißleine zieht.“

berndl van bombe: „Eigentlich genug gesagt. Jauk hat mit Sportdirektor und Trainer komplett ins Fass unterm Donnerbalken gegriffen. Gefolgt von einer desaströsen Wintertransferzeit, in der man zwei Stützen und Matchwinner verloren hat. Die dann durch eine fragwürdige Leihe und einen Liga-Zwa-Spieler ersetzt wurden, die mit unseren Ansprüchen eigentlich kein Ersatz sein können/dürfen (nicht als Kritik an Malic zu verstehen). Stimmt mich traurig, wie schnell alles den Bach runtergehen kann.“

Tamahagane: „In einem Grunddurchgang jeweils 0:3 gegen den WAC sowohl unter Ilzer als auch Säumel ist echt ein Wahnsinn. Was für eine Enttäuschung heute, komplett chancenlos.“

siamotutti: „Allgemein wirkt es blutleer und ein bisschen wie die Spiele unter El Maestro. Die Umstellung von einem Trainerteam, das sehr stark über die Emotion und Aggression kommt, zu einem ruhigen, eher bedachten Führungsstil ist schon in weniger detailabhängigen Arbeitsfeldern ein Wagnis. Bei uns ist gerade eine große Gefahr, dass dies böse nach hinten losgeht. Gepaart mit dem sich selbst unnötig Schlechtermachen in der Außendarstellung von Vereinsverantwortlichen ergibt das eine sehr schlechte Gesamtkommunikation und Führung neben dem Platz, im Managementbereich – und das überträgt sich auf den Platz. Jetzt müssen die richtigen Schlüsse gezogen werden, intern und in der Außendarstellung. Bezeichnend, dass es in Messendorf gebrannt hat.“

FloB: „Im besten Fall war das jetzt nur ein klassischer WAC-Ausrutscher und nicht der Beginn eines sehr frustrierenden Saisonfinales.“

paytv23: „Die zweite Hälfte war teilweise schon okay, aber angefangen hat es mit dem frühen Rückstand und dem zweiten Tor fünf Minuten später. Da kannst auswärts gegen den WAC einpacken, wenn nicht noch eine Extraleistung an den Tag gelegt wird. Für Extraleistung fehlt es jedoch an vorderster Reihe an Schlagkraft. Von der Bank kam da ja nix mehr.“

Exilsteirer: „Im Prinzip haben wir heute so gespielt, wie wir zuletzt medial aufgetreten sind… keine Ahnung, welche Erwartungshaltung da heute intern kommuniziert wurde… abwartend, keine Aggressivität, keine Intensität… nicht unser Spiel, einfach nur schauen, was passiert, und auf irgendeinen Fehler warten, der eventuell nie kommt… dann kommt’s eben wie heute und wir werden vorgeführt.“

Tricker: „Das Positive: Besser gleich mal eine richtige Packung bekommen, eine klar ersichtlich miserable Leistung, die man nicht schönreden kann, damit hier möglichst schnell die richtigen Lehren daraus gezogen werden können – welche auch immer das sind.

Fakt ist, so schwach habe ich Sturm seit vielen, vielen Monaten nicht mehr gesehen. Einer der Gründe ist ein Formtief der absoluten Stützen in der Vergangenheit, namentlich Wüthrich und Stankovic, denen gar nichts gelingt. Vor allem Wüthrich rückt ständig aus der Kette raus, bekommt den Ball nicht, reißt ein riesiges Loch hinten auf und alle Defensivstabilität ist dahin. Das DARF einfach einem so erfahrenen Leader der Mannschaft nicht passieren. Ja, Jatta ist furchtbar glücklos, Malic mit vielen Stellungsfehlern, aber das sind junge Spieler, die nun mal noch viele Fehler machen. Aber wenn es die eigentlichen Stützen der Mannschaft sind, die solche haarsträubenden Fehler immer und immer wieder machen, dann kann es nicht funktionieren. Kiti leider auch weit weg von einer guten Form, das Bemühen kann man ihm aber wenigstens nicht absprechen. Ich bin auf die Reaktion gespannt – könnte jedenfalls noch eine seeeehr lange und ungemütliche Saison für uns werden. Mannschaften, die ‚uns liegen‘, werden wir im oberen Playoff nämlich nicht viele vorfinden.“

quaiz: „Die erwartete Niederlage mit Ansage. Vorne absolut harmlos, hinten katastrophal. Wieder geht man ins Spiel wie zweimal gegen die Austria, der Erfolg ist derselbe. Gleiche Fehler, gleiches System, das nicht funktioniert. Änderungen? Fehlanzeige. Reaktion bzw. Umstellung, wenn’s nicht läuft? Fehlanzeige. Die Billiglösung war wohl ein Griff ins Klo, da ändern auch zwei Siege in der CL nichts. Aber Jauk hat eh schon lange keinen Elfer mehr verschossen, war wohl wieder mal Zeit. Macht man so weiter, wird man in der Meistergruppe ziemlich bald im Nirgendwo sein. Ich würde sagen, die nächsten zwei bis drei Partien werden zeigen, wohin die Reise geht. Ich ahne Böses – man darf sich dann nicht davor drücken, Konsequenzen zu ziehen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Sturm-Fans nach der 0:3-Niederlage gegen den Wolfsberger AC.