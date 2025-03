Das sagen die Sturm-Fans vor dem Meisterplayoff-Auftakt gegen den WAC

Der SK Sturm Graz trifft morgen auf den Wolfsberger AC und wir wollen uns ansehen, was sich die Fans von diesem Duell erwarten. Alle...

Der SK Sturm Graz trifft morgen auf den Wolfsberger AC und wir wollen uns ansehen, was sich die Fans von diesem Duell erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

themanwhowasntthere: „Der WAC mit zwei Niederlagen in Serie und einem Cup-Halbfinale drei Tage später. Eventuell singen ja wieder einmal wir ‚Steiermark‘ nach dem Spiel.“

Sohnemann: „Jetzt beginnt üblicherweise die Erntezeit. Wie es aber unter Säumel aussieht – ich weiß es nicht. Länderspielpausenbedingt hat er auf jeden Fall nicht den gesamten Kader zur Verfügung, um Abläufe einzustudieren bzw. zu perfektionieren. Da sind die Kärntner im Vorteil, weil sie eben nicht so viele Spieler abstellen müssen. Mit dem WAC haben wir in dieser Saison zwei Rechnungen offen, die hoffentlich jetzt am ersten Spieltag schon teilweise beglichen werden.“

Veteran82: „Jetzt gilt es noch zehn Spiele zu absolvieren. Die Vorzeichen sind gut, man hat keine Doppelbelastung mehr, voller Fokus also auf die Meisterschaft und auch den Nachteil der kurzen Wintervorbereitung hat man hoffentlich aufgeholt. Gegen einen sicher unangenehmen WAC, der allerdings ein bisschen seine Frühform eingebüßt hat in den letzten Spielen, wird es sicher sehr schwer – vor allem auswärts. Ein bis drei Punkte holen und oben festsetzen. Ab jetzt nehmen sich ja die Konkurrenten auch jedes Mal gegenseitig Punkte weg. Ich würde auch mal Tochi beginnen lassen, vor allem gegen die starke und schnelle Offensive der Wolfsberger. Zusätzlich ist ein Wüthrich in Form schon wieder ein richtiges Ass im Ärmel da hinten drin.“

Zwinkinho: „Gegen den WAC werden wir es eh sofort sehen, ob es gegen den LASK nur eine Eintagsfliege war oder ob eben der LASK einfach schwach war. Nicht mal gegen RBS haben wir uns so schwergetan wie gegen die Wolfsberger. Ich sehe dieses erste Spiel im oberen Playoff also als absoluten Richtungsweiser für die Mannschaft, für Jürgen Säumel und vor allem für die Meisterschaft. Ich tippe zumindest auf ein X, das wäre in Anbetracht der letzten Partie gegen WAC auch ok, und die Austria wird denke ich in Linz auch nicht gewinnen. Ich wünsche mir aber einen klaren Sieg, die letzten Minuten gegen den GAK und auch das Spiel gegen den LASK hatten so eine magische Stimmung ein bisschen, so in Richtung Cup-Halbfinale 2024 gegen Salzburg.“

steinzeit: „Auf geht’s! So ein Start-Dreier wäre fein und wohl auch richtungsweisend. Ob jetzt Angstgegner hin oder her – im oberen Playoff sollte ein WAC bei Titelambitionen einfach geschlagen werden. Ich sehe unser Team klar stärker, routinierter und mit besseren Einzelspielern besetzt, um mit vollen Hosen gegen die Lavanttaler aufzulaufen. Oberes Playoff scheinen wir in letzter Zeit sowieso zu können, und ich gehe diesmal von hundertprozentiger Konzentration, stabilisierter Abwehr und ordentlich wirbelndem Mittelfeld aus. Ob die Wundertüte Sturm (wer auch immer) zu treffen beginnt, mag die große Unbekannte sein, aber bei richtiger Zieleinstellung von einem Kiti, Horvat, Malick oder den Köpfchen von Gregory & Jon vielleicht gar nicht so ausschlaggebend. Respekt jedenfalls jetzt schon an alle Auswärtsblock-Fahrer, wird wohl eine kalte, nasse und windige Angelegenheit. Ohne dubiose VAR-Entscheidungen oder grindigem Spielverlauf gehe ich von einem entspannten Dreier aus!“

GORILLA: „Das wird eine extrem wichtige Partie – nicht nur wegen der drei Punkte, sondern für die Moral der Mannschaft. Das Comeback gegen den GAK und der dominante Auftritt gegen LASK haben gezeigt, dass man das Ruder womöglich doch wieder herumreißen kann.“

Vöslauer: „Im Hinblick auf das Cupspiel der Kärntner und den bereits vernommenen Jammer diesbezüglich (Nachteil gegenüber dem LASK), wäre es für die Wolfsberger vermutlich nicht einmal ungünstig, würde das Spiel nicht stattfinden. Also aufpassen – sollten heute und morgen plötzlich mehrere Traktoren quer über das Spielfeld ziehen, womöglich unter dem Deckmantel, die Drainage freizufahren – was weiß man, könnte hier in Wahrheit die altbewährte Winter-Taktik der Grödiger angewandt worden sein.“

