Das sagen die Sturm-Fans vor den „letzten Metern“

Der SK Sturm Graz kann morgen mit einem Sieg beim LASK österreichischer Fußballmeister werden. Wir haben die Fanmeinungen der Sturm-Fans vor der Partie im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Sohnemann: „Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt … an diesem Spieltag war es bei mir umgekehrt. Nach der roten Karte gegen Stankovic und dem Gegentor durch Entrup dachte ich echt, es ist vorbei. Dann aber kam Kiteishvili … und vor allem kam Rapid! Jetzt stehen wir also vor der 4. Meisterschaft der Vereinsgeschichte, dem 3. Titel innerhalb der letzten 3 Jahre. Hätte man mir das vor Saisonbeginn, und vor allem nach dem Ostersonntag, jemand gesagt, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Jetzt aber können wir es einen Spieltag vor Schluss aus eigener Kraft schaffen. Diese Mannschaft, dieses Trainerteam, dieser Geschäftsführer Sport, diese Mentalität … einfach nicht totzukriegen. Der LASK ist ein schwerer Brocken, den es noch beiseite zu rollen gilt. Ich erwarte mir von der Mannschaft, mit einer vollen Woche Zeit zu regenerieren und zu trainieren, das sie dieses letzte Hindernis zur Seite rollen kann. Ich will um 18:45 Uhr die Hände in die Luft strecken, ich will schreien, ich will heulen, ich will wildfremden Menschen ein Bier ausgeben und im Freudenrausch in deren Armen liegen. Macht den 12.05.2024 zu einem geschichtsträchtigen Tag!“

Stgr1909: „Werde jedenfalls überdurchschnittlich oft auf des Wischkastl schauen, wie es da in der Oststeiermark steht.“

steirerbua: „Wird ein sauschweres Spiel werden, in dem beide einen Sieg brauchen und auch drauf spielen werden. Aber ich sehe es entspannt. Sollten wir keinen Dreier einfahren, regeln wir das dann zuhause gegen Klagenfurt.“

steinzeit: „So, wir haben jetzt zwei Aufschläge, zwei Freiwürfe, 2 Siebenmeter, 2 Penalty oder 2 1 Meter-Putts, was immer für Sportart beliebt, aber alles wurde schon versemmelt. Also das Gebein ruhig halten, den Sportgott keines Falls erzürnen und in absoluter Demut „entgegenzittern“. Wir spielen eine außergewöhnliche Saison, eine Sensationelle und zum absoluten Wahnsinn fehlen noch ein paar Zentimeter. Zentimeter, die für unsere Jungs im Bereich des Machbaren liegen. Aber wie schnell sich im Fußball das Blatt (von außen) wenden kann, mussten wir Sonntag erfahren. So was will und kann ich mit meinem Alter nicht mehr oft er(über)leben! Die Spieler scheinen jedenfalls 100% fokussiert, gierig und erfolgsorientiert zu sein, die wollen ganz einfach diese Schale, mit allem, was in ihnen steckt. Und das ist verdammt viel! Eine Woche Pause (welche Wohltat), optimale Spielvorbereitung und diese Siegermentalität lassen mich bei fair geführter Spielleitung einen entspannten Sonntag in Linz erwarten. Gemma Burschen, bringen wir die steirischen PS auf den oberösterreichischen Rasen und die Schale heim!“

paytv23: „Von Vorteil dass das Spiel nicht unbedingt auf biegen und brechen gewonnen werden muss. So lässt es sich von unserer Seite kontrollierter auftreten. Gut dass man mit Niklas Geyrhofer einen qualitativ Top-Ersatz für Stankovic hat.“

stormzy: „Glaube, dass wir mental top eingestellt sein werden, uns da rein sportlich aber noch ein letzter Megabrocken im Weg liegt. Ein wiedererstarkter LASK, der sogar noch die Chance hat, an den Dosen vorbeizuziehen. Jeder weiß, so verwundbar wie jetzt erwischt man sie wohl nicht so schnell wieder. Wird also richtig schwer für uns am Sonntag. Bisschen Sorgen machen mir unsere Stürmer, das war schon eher mau in den letzten Spielen – teilweise natürlich auch durch die Spielanlage bzw. Spielverläufe bedingt. Mach mich mal auf einen offenen Schlagabtausch gefasst. Mit vermutlich tausenden Schwoazen quer durchs Stadion verteilt kann das aber ein denkwürdiges Spiel werden!“

11mousa: „Mir geht mittlerweile etwas der Reiß vor Sonntag. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass der LASK fix auf 3 ist und damit gegen uns im letzten Heimspiel nur ein kleines Schaulaufen veranstaltet. Jetzt werden sie wohl um Platz 2 kämpfen, kratzen, beißen, und Qualität haben sie ja unbestritten. Dadurch sind wir zwar noch immer leichter Favorit, aber es braucht nur ein bisserl blöd laufen und wir verlieren oder holen (was wahrscheinlich noch schlimmer wäre) nur ein X.“

Vuibrett: „Die Mannschaft hat schon so viel geleistet und uns so oft positiv überrascht. Wir sind die bessere Mannschaft und im vollen Fokus auf die Partie. Blöd kann’s in jeder Partie und gegen jeden Gegner laufen (siehe letzten Sonntag). Das Trainerteam hat aber schon einen festen und guten Plan und mit dem Willen der Mannschaft wird gegen den LASK bereits gewonnen. Mark my words, das holen wir uns auswärts schon.“

Vöslauer: „Ich bin mir relativ sicher, dass wir am Sonntag zunächst wie Schweine schwitzen werden. Das Drehbuch hat wohl noch ein überraschenden Kapitel für uns. Mit etwas Glück wird es aber das letzte Kapitel der Saison 2023/2024 sein. Wir haben 4 Matchbälle. Davon 2 selbst in der Hand, sowie 2 bei unseren Mitbewerbern (Hartberg & LASK). Gerade am Sonntag haben wir daher einen positiven Leistungsdruck, wir können, wir wollen aber wir müssen noch nicht. Ich meine das wird uns beflügeln.“

Schönaugürtel Mario: „Ich hoffe die Burschen zeigen ihre beste Leistung der Saison und fighten ohne Ende um den Titel. Von letzterem können wir eh ausgehen, aber gefeiert wird erst danach. Erst noch die Ernte einholen.“

SturmUK: „Ich glaube nicht, dass wir am Sonntag schon feiern werden, weil unsere Bilanz beim LASK ist ja jetzt nicht ‚überragend‘ und Stankovic’ Fehlen schon ein Brocken. Schätze das Lavalee dessen Part übernimmt und Schnegg (der mir persönlich zuletzt wieder um einiges besser gefällt) Linksverteidiger spielen wird. Ansonsten erwarte ich keine Überraschungen. Ich weiß schon, dass einige darüber froh sein werden, aber warum bei Wlodarczyk zuletzt nicht mal mehr für die Bank reicht wäre auch spannend. Weil Jatta (& wenn er denn mal wieder kommt Camara) überzeugen in den letzten Wochen jetzt auch nicht und sind doch sehr ähnliche Spielertypen.“

GORILLA: „Ich hoffe wir schaffen es irgendwie am Sonntag. Ein Herzschlagfinale in der letzten Runde schafft meine Pumpe nicht mehr.“

max092: „Aus mentaler Sicht extrem wichtig, dass wir ganz egal wie es ausgeht den „Fallschirm“ Klagenfurt daheim haben. Dementsprechend können die Jungs befreiter und mit totaler Wucht in Linz auftreten, da uns nur ein Sieg hilft. Ich gehe davon aus, dass wir in Linz Meister werden!“

