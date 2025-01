Das sagen die Sturm-Fans zu Neuzugang Fally Mayulu

Der SK Sturm Graz gab gestern die Verpflichtung von Fally Mayulu bekannt! Der Mittelstürmer, der beim SK Rapid unter Vertrag stand, eher er im...

Der SK Sturm Graz gab gestern die Verpflichtung von Fally Mayulu bekannt! Der Mittelstürmer, der beim SK Rapid unter Vertrag stand, eher er im Sommer gegen eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro zu Bristol City wechselte, wechselt leihweise bis Saisonende zum amtierenden Meister, wo er den abgewanderten Torjäger Mika Biereth ersetzen soll. Wir wollen uns ansehen, was die Sturm-Fans zu diesem Transfer sagen! Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

killver: „Biereth war ein Spieler, der so wichtig auf dem gesamten Feld war, vorne und hinten viel gearbeitet hat. Mayulu ist für mich ein ganz anderer Typ. Ich versteh den Transfer rein aus diesem Blickwinkel schon gar nicht.“

Kernölbauer: „Irgendwie ein merkwürdiger Transfer. Aber ich lasse mich gerne überraschen…“

SchwoazaPeter: „Jetzt haben wir den Salat. Da wartet Parensen ewig hin, um dann einen Mayulu zu präsentieren. Echt schwach.“

Durchschnittskicker: „Der Transfer erinnert mich sehr an die Zeit vor Schicker. Gefällt mir gar nicht, hab mir schon, als er bei Rapid war, gewundert, wer so viel Geld für ihn überweist.“

Zippo: „Haut mich jetzt nicht aus den Socken, aber kennt die Liga, kann somit auch sofort funktionieren. Mein Fazit: Wird schon passen.“

black-ghost: „Sehr enttäuschend leider. Nicht wegen dem Spieler, sondern eher, weil ich das Gefühl habe, dass die jetzigen Herren leider kein Netzwerk haben! Obwohl genug Kohle da wäre.“

Boulevard: „Ich persönlich hoffe, dass er uns vom Gegenteil überzeugt… aber nachvollziehbar ist der Transfer für mich nicht. Jemanden für sechs Monate leihen, der nur zu Kurzeinsätzen gekommen ist? Das einzige Plus, welches ich sehe, ist, dass er die Liga kennt. Aber sonst ist der Transfer echt a bissl ‚oam‘.“

The Flash: „Naja, haut mich nicht vom Hocker. Aber er sollte seine faire Chance bekommen. Ich hoffe, er trifft dann auch das leere Tor. Hört sich für mich wie ’ne Übergangslösung an.“

OoK_PS: „Haut mich nicht vom Hocker. Da hätte ich mir mehr Kreativität erhofft.“

graz_fan: „Also Mayulu neben Jatta geht für mich einfach nicht. Mayulu ist zwar nicht so schlecht, aber oft im Kopf nicht bei der Sache und eigentlich auch keiner, der einen guten Pass spielen kann. Das passt für mich einfach nicht.“

loewinger: „Wirkt leider uninspiriert und so, als würde man sich lediglich Zeit kaufen. Schade. Eine Ansage an die Konkurrenz schaut anders aus.“

grz1909: „Klassische Übergangslösung. Bin enttäuscht, aber ich verstehe schon, dass es im Winter schwierig ist, einen guten Stürmer zu verpflichten. Ich hoffe, man hat für den Sommer schon einen Plan.“

Suni: „Also bei der Leihe bin ich froh, wenn es keine Kaufoption gibt. Wie man auf den kommt, ist mir schleierhaft. In Österreich war er außer schnell nicht viel, und mich hat es damals gewundert, dass man ihn um 3,5 Millionen verkaufen konnte. Ich hoffe, er straft mich mit Bombenleistungen. Trotzdem natürlich herzlich willkommen.“

graz_fan: „Na ja, sein Potenzial war schon erkennbar. Beidbeinig, kopfballstark und auch mit einem guten Körper. Sein größtes Problem war für mich seine Einstellung. Hab leider die Befürchtung, dass sich daran nix geändert hat.“

SturmfanDöblingMitCape: „Wenn der Spieler ein halbes Jahr bei uns die Motivation hochhalten kann, dann kann er uns schon helfen. Das Duo Jatta / Mayulu hat schon gewaltigen Speed, gegen die spielt man nicht gerne… Transfer ist jetzt keine Katastrophe, aber vom Hocker reißt mich das nicht.“

letisgo: „Im ersten Moment etwas enttäuschend, bei einem zweiten Blick macht der Transfer aber durchaus Sinn. Dass der Markt im Winter kleiner und teurer ist, ist bekannt. Spieler, die irgendwo anders gerade gut funktionieren, bekommst schwer – auch als Leihe. Mayulu bringt sicher Qualität mit, jetzt liegt’s an ihm (und dem Trainerteam), dass er diese auf den Platz bringt – was er bei Rapid ehrlich gesagt oft nicht geschafft hat.“

Fiasko: „Er hat schon Potenzial, um uns zu verstärken. Ohne gute Kaufoption wäre der Transfer aber schon sehr fragwürdig.“

SturmUndDrang: „Ich versuche echt positiv zu bleiben, aber es fällt mir sehr schwer. Mayulu ist einfach sehr lauffaul, das passt null in unser Pressingspiel. Da werde ich noch ein paar graue Haare mehr haben bis zum Sommer.“

Chr1s: „Sehr unterwältigend. Nicht unbedingt fußballerisch – der kann schon was. Aber wie er in unser Spiel gegen den Ball reinpassen soll, weiß ich nicht. Nach dem Aufschrei wär’s aber irgendwie aufgelegt, dass er einschlägt. Das ist zumindest der Strohhalm, an dem ich mich gerade klammere.“

Stgr1909: „Nach drei Wochen gespannt Handy aktualisieren, ob irgendwo Gerüchte oder Transfers auftauchen, bin ich jetzt ziemlich enttäuscht… ich hoffe, ich irre mich.“

