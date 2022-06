Das sagen die Sturm-Fans zu Neuzugang Tomi Horvat

Der SK Sturm gab die Verpflichtung des 23-jährigen slowenischen Teamspielers Tomi Horvat bekannt, der bei den Blackies einen Vertrag bis 2025 unterschrieb mit Option...

Der SK Sturm gab die Verpflichtung des 23-jährigen slowenischen Teamspielers Tomi Horvat bekannt, der bei den Blackies einen Vertrag bis 2025 unterschrieb mit Option auf ein weiteres Jahr. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu ihrem neuen offensiven Mittelfeldspieler sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

steinzeit: „Das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, Jungnationalspieler, bester Nachwuchskicker der Saison, 23 Jahre jung und scheinbar gewaltiges Potential. So einen Spieler zu bekommen, hätt‘ ich noch vor einem Jahr für „nie und nimmer“ möglich eingeschätzt. Der nächste „Goldjunge“ bei uns, Schicker wird immer mehr zum Helden!“

lovehateheRo: „Sicher kein schlechter, aber übertreiben sollte man auch nicht. Wird schon Gründe gehabt haben, wieso er es bis 23 nicht aus Slowenien rausgeschafft hat. Ich hoffe er hilft uns weiter, und kann vor allem auch die Lücke auf der 10 schließen, die bei jedem Kiteishvili-Ausfall entsteht.“

wama: „Tomi Horvat ist also unser neuer Offensiver. Slowene, gerade erst 23 geworden, 176 cm groß, Linksfuß, zentraler Mittelfeldspieler, schnell, beweglich, gute Übersicht, Vertrag für 3+1 Jahre. Hatte mehr als ansprechende Scorerwerte letzte Saison, ist aktueller slowenischer Teamspieler, hat dort in allen Nachwuchsnationalteams gekickt. Selbst die Ablösesumme (für einen Restvertrag dort von 1,5 Jahren), die wir uns zurzeit sogar easy leisten können, liegt nicht höher als zw. sicher über 500.000 und wohl bis zu einer Million, was international gesehen ein Schnäppchen ist für einen 10er ist. Kann mich gut an unsere Spiele gegen Mura erinnern, da war er einer von zwei Auffälligen. Ich gehe davon aus, der macht uns stärker, sollte er einigermaßen verletzungsfrei bleiben. Genau so einen brauchen wir, nachdem Kuen weg ist, Kiti immer wieder mit Verletzungen kämpft, Horvat zudem sicher auch variabel in der Raute spielen kann, Im Sommer/Herbst durch Europacup, Cup mal locker zehn Spiele mehr anfallen. Ob wir deshalb einen Legionär abgeben, weil wir Stand jetzt sieben davon haben und nur sechs am Spielbericht stehen dürfen?“

Chr1s: „Lässiger Transfer. Jetzt noch Baumgartner und die größten Lücken sind geschlossen.“

MrColl: „Interessanter Transfer, bin ich mal gespannt. Er ist noch relativ jung und seine Zahlen sind auch nicht schlecht für einen Mittelfeldspieler sieht auch so aus als ob er im Mittelfeld bzw. in der Raute quasi alle Positionen spielen kann aber vermutlich ist er für die Offensive geplant. Ich glaub schon, dass er der Spieler für die Offensive ist, wo es ja immer hieß wir holen entweder einen Stürmer oder Spielmacher. Denke der wird dann quasi die Ergänzung/Entlastung für Kiti sein bzw. können die sich ja auch abwechseln, da vermutlich beide auf der 8 spielen können dann spielt mal Horvat auf der 10 usw.“

User1234: „Doch überraschend, scheint aber kein Schlechter zu sein. Logisch wäre er für mich eher als 8er und 10er, da man mit Demaku ja eher einen 6er und 8er geholt hat.“

HiDa93: „Interessanter Transfer, hab ein gutes Gefühl und vertraue hier Andi Schicker und Co…War durchaus auffällig in den beiden Spielen gegen uns im EL-Playoff, denke er kann in der Raute so ziemlich jede Position spielen, wird aber für die offensiveren Positionen geplant sein, sprich 8er oder 10er. Wenn es in der Offensive keinen Abgang mehr gibt und alle fit bleiben, sind wir sehr breit und variabel aufgestellt.“

soulbro82: „Scheint für mich eher auf den Außenbahnen daheim zu sein. Linksfuß! Anscheinend machen wir Prass zu Geld.“

Black-White1909: „Grande Schicker, vorher hörst wirklich 0,0 von irgendwo! Kann mich nicht mehr an ihn erinnern aber ich habe mal Vertrauen und freue mich auf ihn. Hoffe es gelingt ihm Kiteishvili im anstrengenden Herbst zu entlasten.“

