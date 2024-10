Das sagen die Sturm-Fans zum 5:0-Sieg gegen Red Bull Salzburg

Der SK Sturm Graz entschied das Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga gegen RB Salzburg auf spektakuläre Weise für sich und gewann vor heimischem Publikum mit...

Der SK Sturm Graz entschied das Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga gegen RB Salzburg auf spektakuläre Weise für sich und gewann vor heimischem Publikum mit 5:0. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur starken Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

arlathii: „Salzburg komplett überfordert. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass das in Österreich mal passieren wird… Bøving war heute wirklich überall. Hat vorne Chancen kreiert, im Mittelfeld gepresst und, trotz seiner Statur, bei gegnerischen Eckbällen Bälle erobert. Hat mich echt beeindruckt…“

Auslandschwoazer: „Sowas habe ich noch nicht gesehen, dass Salzburg so gar keinen Meter hatte rundet diese grandiose Leistung aller ab. Hut ab.“

Vöslauer: „Ein historischer Tag! Der höchste Sieg der Vereinsgeschichte gegen Red Bull Salzburg/Austria Salzburg! Überhaupt erst zum zweiten Mal das Kunststück zusammengebracht, gegen die Salzburger fünf Tore zu schießen. Das letzte und (bis heute) einzige Mal gelang uns das im April 2002, damals noch im Lehener Stadion mit den Torschützen Haas (2x), Vastic (2x) & Rojas. Wenn der Gegner einen rabenschwarzen Tag erwischt und man selbst am Maximum performt, kommt also sowas raus. Beeindruckt war ich vor allem dadurch, dass wir bis zum Schluss konsequent gespielt haben. Trotz erfolgreichen Jahren waren wir ja bisher nicht von vielen Kantersiegen verwöhnt. Und jetzt klappts ausgerechnet gegen den Ligakrösus.“

lovehateheRo: „Dass die Defensive von Salzburg komplett im A**** ist, weiß man ja schon. Aber heute hat auch deren Offensive null Stiche gemacht, unsere Verteidigung ist bombensicher gestanden.“

quaiz: „Das war sensationell gut, die Dosen zwar schwach aber das konnte man diesmal auch eiskalt ausnutzen. Sowohl vom Kampf als auch vom Spielerischen her sicher die beste Leistung der bisherigen Saison. Zurecht kritisierte Spieler wie Bøving, Jatta und auch Lavalée mit einer sehr starken Leistung. Schade für Jatta das sein Tor nicht gezählt hat. Die Bullen waren komplett überfordert, deren Trainer entpuppt sich mittlerweile eher als ein Jesse Marsch 2.0. Natürlich hatten sie viele Abgänge die für ihre Verhältnisse nicht adäquat ersetzt wurden. Trotzdem habe ich selten eine so verunsicherte Red Bull Mannschaft gesehen. Yalcouye für mich der beste Mann am Feld neben Biereth. Unglaublich was ersterer für Kilometer abspult, den Ball ständig fordert und mit dem Spielgerät auch umgehen kann. Unpopuläre Meinung aber Tochi ist derzeit deutlich besser als Stankovic, alleine von der Dynamik her sind das Welten. Auch Kite war wieder etwas besser, obwohl er noch am meisten abgefallen ist. Wenn man diese Leistung in Zukunft auch nur zu 80% wiederholen kann, wird man sicher wieder in den Top 3 landen können.“

Jaisinho: „Was für eine Panier. Absolut verdient. Tolle Leistung vom gesamten Team.“

Pepi_Gonzales: „Heute gibt’s auch mal ein dickes, fettes Lob an Willy Bøving. Heute mal richtig stark auf den Endzweck gespielt und das fußballerische Potenzial voll verwertet.“

steinzeit: „Ein Glanzspiel, mit einem unglaublichen Ergebnis und einer spielerischen Dominanz, die man in Liebenau schon sehr lange nicht mehr erleben durfte.“

Schönaugürtel Mario: „Didi Mateschitz hätte den Salzburg Trainer noch während des Spiels entlassen.“

SturmUndDrang: „Das war absolut stark. Eine komplette 180-Grad-Drehung im Vergleich zu den letzten Auftritten. Wie ausgetauscht. Dieses Pressing, dieser Druck, der uns zum Meister gemacht hat, war heute wieder ganz klar zu erkennen. Negativ hervorheben kann man niemanden. Hinten hat Geyr eine gute Partie gemacht, auch Lavalée stark. Aber wenig gefordert, aus zwei Gründen – Yalcouye und Chukwuani. Was die beiden heute gearbeitet haben, die haben jeden Pass der Salzburger vorgestern schon in der Krone gelesen. Immer dort, wo man stehen muss, Raumdeckung war heute im Mittelfeld einfach zu 100% bockstark. Nach vorne wieder eine Partie, in der Bøving gezeigt hat, was er kann. Dieser Drang nach vorne, diese enge Ballführung, das ist schon sehr schön anzusehen. Auch bei Otar hat man wieder einen Aufwärtstrend gesehen, mehr Spielwitz, ein Ferserl hier, ein Gurkerl da. Und vorne – ich bin kein Jatta Fan, aber jetzt wissen wir, was Ilzer in ihm sieht. Schnell, wendig, körperlich stark, Einsatz passt. An der Technik muss er halt arbeiten, aber heute war er voller Energie und Spritzigkeit. Und bei Biereth gehen einem sowieso die Superlative aus. Ein Vollblutstürmer, der kanns mit links, rechts, Kopf, egal. Außerdem sind seine Laufwege, sein Verzögern im Rücken der Abwehr, einfach sensationell für so einen jungen Burschen.“

Chr1s: „Zum Spiel wurde eh schon viel geschrieben und heute einzelne rauspicken wäre ungerecht. Ich mache es aber trotzdem. Bøving hervorragend, Geyrhofer unfassbar abgebrüht und auch Lavalée war heute wieder da.“

stormzy: „Was für ein Match. Beste Leistung seit langem meets ein am Boden liegendes Red Bull. Unsere Spieler wie ausgewechselt. Wahnsinn!“

MegamanX: „Gegen CL-Mannschaften stoßen die Bullen an ihre Grenzen! 0:3 gegen Sparta Prag. 0:4 gegen Brest. 0:5 gegen Sturm Graz.“

Suni: „Viele wurden eh schon gelobt, aber auch Jatta muss man loben. Der hat die Abwehrreihe oftmals gestresst und zu Fehler gezwungen. Es war auch von ihm eine tolle Partie.“

paytv23: „Hab zwar daran geglaubt, dass heute was drin ist, aber mit einem Debakel für Salzburg war nicht zu rechnen. Hervorragende Ausbeute an diesem Wochenende. Sturm II, die Frauen und die Einser voll gepunktet.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 5:0-Sieg des SK Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg.