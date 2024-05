Das sagen die Sturm-Fans zum Cup-Sieg 2024

Der SK Sturm verteidigte mit einem 2:1-Sieg im Finale gegen den SK Rapid den Cup-Titel. Nachdem wir uns die Stimmen der Rapid-Fans ansahen, wollen...

Der SK Sturm verteidigte mit einem 2:1-Sieg im Finale gegen den SK Rapid den Cup-Titel. Nachdem wir uns die Stimmen der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun schauen was die Sturm-Anhänger zum Erfolg ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schönaugürtel Mario: „Respekt an die Leistung in der 2. Halbzeit. Mit dem Rücken zur Wand nochmal alles gegeben und uns Schwoazen den zweiten Cup-Sieg in Folge geschenkt. Danke an alle Spieler und Betreuer, Wahnsinnsleistung.“

paytv23: „Mann des Cuptitels 2024 eindeutig Tomi Horvath. Der mit einem Freistoß einen Eckball einleitete, den er dann selbst getreten und nach kurzem Geplänkel ein zweites Mal gefährlich in den Strafraum zum Assist für Affengruber reinbrachte.“

Alex011: „Ilzers Plan ist auch super aufgegangen, Lavalee und Böving draußen lassen, um einen möglichen Abfall durch Müdigkeit zu kompensieren. Böving konnte vorne wieder gut umrühren, Lavalee in der Mitte.“

Vöslauer: „Sonderlob übrigens für die Traumecken von Tommy Horvat. Wäre der Ball eventuell ohne Wüthrichs Hand direkt ins Tor gegangen? Wurscht. Aber die wurden nach der Reihe genial reingeschlagen. Hier muss man übrigens Jatta in der ersten Halbzeit sowie Biereth in der zweiten Halbzeit loben. Die haben Hedl körperlich wirklich perfekt, aber im Rahmen des Erlaubten abgedeckt. Hedl sah gezwungenermaßen immer wieder schlecht aus, konnte aber gar nicht so viel dagegen tun.“

Jaisinho: „Hochklassig war das Finale nicht. Aber kampfbetont und spannend. Am Ende wurde es gewonnen. Nur das zählt. Persönlich ist mir gestern zuweilen schon der „Reis“ gegangen. Vor allem nach der 1. Halbzeit. Ein Titel ist im Haus und ein wenig Druck ist jetzt erstmal aus dem Kessel. Danke an Mannschaft und gesamten Trainerstab für den erneuten Cupsieg und Titel. Egal wie die Meisterschaft ausgehen wird, den Titel nimmt dir Keiner mehr. Jetzt Vollgas in der Meisterschaft. Der Finalsieg gestern muss da noch mehr Kräfte freisetzen. Sonntag irgendwie gewinnen und die Wochen der Wahrheit positiv abschließen.“

wama: „Von mir gibts eine glatte Eins für jeden Einzelnen, der für diesen gestrigen Abend verantwortlich war. Ich bin so unglaublich stolz diese hammergeile Zeit als Fan miterleben zu dürfen, wünsche mir noch ein paar solcher Jahre mit genau diesem Sportdirektor und Trainerteam, hoffentlich auch mit dem Großteil unserer Kicker.“

Georg13: „Gratulation an die Mannschaft, den Verein und die Kurve! Einfach nur schön, was da gemeinsam in den letzten Jahren entstanden ist und man sieht, auf welch hohem Niveau wir uns derzeit bewegen.“

Alex011: „Rapid hat halt den taktischen Fehler gemacht, sie wollte sich dem Pressing entziehen und spielte viele lange Bälle. Jedoch kam das unserer möglichen Müdigkeit entgegen, auch wenn die körperlichen Zweikämpfe schwer waren, ist es nicht aus heftig wie wenn man in hohem Tempo vor und zurück sprinten muss.“

plieschn: „Was im Moment abgeht ist in vielfacher Hinsicht beispiellos. Im gleichen Ausmaß wie wir eine unglaublich positive Zeit erleben von der man als Fan nur träumen kann ist die Entwicklung bei der Konkurrenz teilweise nur erschreckend. Diverse Vorfälle sind durch nichts zu rechtfertigen und die Aussicht auf irgendeine Besserung ist nicht gegeben, wenn man sich die Reaktionen ansieht. Daher einfach nur wieder danke an die eigene Mannschaft und die Verantwortlichen dafür, dass man mit all diesem Herzblut und dieser Professionalität an die Sache geht. Man muss für jeden dieser Erfolge als Fan dankbar sein, nichts davon ist selbstverständlich. Völlig unabhängig wie diese Saison endet, natürlich wollen wir die vielleicht einmalige Chance nützen, das sind einfach nur Helden, die bis in alle Ewigkeit diesen Status bei unserem Verein haben werden, genauso verdienterweise wie der Cup vorgestern.“

