Das sagen die Sturm-Fans zum möglichen Ilzer-Abgang

Seit gestern verstärken sich die Gerüchte, dass Sturm-Trainer Christian Ilzer zur TSG Hoffenheim wechselt. Sportdirektor Andreas Schicker trennte sich gestern vom bisherigen Trainer Pellegrino Matarazzo und will laut Medienberichten Christian Ilzer so schnell wie möglich verpflichten. Was sagen die Sturm-Fans dazu, dass nach Schicker nun auch der Erfolgstrainer abhandenkommen könnte? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört!

Sohnemann: „Den Wechsel in eine größere Liga hat er sich definitiv erarbeitet und verdient. Nach Osim für mich der zweitwichtigste Sturm-Trainer der Vereinsgeschichte.“

Chr1s: „Kommt natürlich nicht überraschend, aber ich wäre schon ein bisserl angefressen auf Schicker, wenn er Ilzer direkt holt.“

Vöslauer: „Da lobe ich mir Ruben Amorin (bis gestern Sporting-Trainer, heute United), der hat verlautbart, dass er keinen einzigen Sporting-Spieler im Winter-Transferfenster nach Manchester holen wird, weil Sporting diese Saison die Titel in Portugal holen muss – im Sommer sieht’s anders aus. Nachdem der Andi schon Spieler (Prass) sowie Direktor (Pajduch) geholt hat (im Fall von Prass ‚vorgeverkauft‘), könnt er uns wenigstens den Trainer bis Sommer lassen… Nachdem medial auch davon die Rede ist, dass jemand bei der TSG bis zur Winterpause interimistisch übernehmen könnte, würde ich das übrigens auch als den realistischsten Fall ansehen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Es ist klar, dass wir in dieser Sekunde ohne Sportdirektor und in einer wichtigen Phase nicht Trainer und Trainerteam ziehen lassen können.“

OoK_PS: „Ilzer darf man jetzt einfach nicht gehen lassen, falls er keine Klausel hat. Da muss der Verein hart bleiben.“

graz_fan: „Dass Ilzer gehen könnte, ist ja nichts Neues. Dachte zwar, es wäre dann über Weihnachten, aber wenn sich die Chance einen Monat vorher auftut, werden wir es auch verkraften. Blöd halt, dass wir keinen Sportdirektor haben. Vielleicht übernimmt Schicker diese Aufgabe als Berater, bis wir einen haben. Und wir verlieren ja nicht nur den Trainer, sondern praktisch das ganze Team dazu. In so einer Situation ohne Sportdirektor einen neuen Trainer verpflichten zu müssen, ist für mich das Schlimmste. Kann eigentlich nur Scheiblehner für mich werden. Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, würde super zu uns passen. Erinnert mich stark an einen Ilzer vor zwei bis drei Jahren.“

swalley: „Wenn Ilzer geht, dann muss der Wechsel in der Winterpause stattfinden! Alles andere wäre komplett unverantwortlich.“

lovehateheRo: „Es rächt sich halt, dass man sich beim Geschäftsführer so viel Zeit lässt. Dass genau dieses Szenario mit Ilzer und Hoffenheim aufkommen würde, sollte ja wirklich für niemanden eine Überraschung sein.“

Gazza_08: „Für Ilzer sicher der perfekte Zeitpunkt. Cupsieger, Doublesieger, Champions-League-Einzug, jetzt Tabellenführer, viel mehr geht nicht. Und unter Schicker in Hoffenheim kann er sicher in Ruhe etwas aufbauen, und er weiß genau, wie der Sportdirektor tickt bzw. welches Vertrauen ihm entgegengebracht wird.“

HiDa93: „Ich hoffe, dass Ilzer zumindest bis zur Winterpause bleibt. Jetzt ein Wechsel des gesamten Trainerteams wäre ganz schlecht, zumal wir auch keinen Geschäftsführer Sport sowie Technischen Direktor haben. Und ganz ehrlich, wenn Hoffenheim Ilzer jetzt sofort haben will, dann muss auch dementsprechend eine deutlich höhere Ablöse bezahlt werden. Das ganze Trainerteam hat ja noch Vertrag bis 2026.“

killver: „Habts ihr echt irgendetwas anderes erwartet? Einzige Chance war, dass Hoffenheim plötzlich die Kurve kriegt. Ilzer hat schon bei den Schicker-Abgang-Interviews klar durchklingen lassen, dass es ihn interessiert. Ich habe fest mit einem Wintertransfer gerechnet.“

JoggaBonito: „Mir wäre ein Wechsel im Winter auf jeden Fall lieber als im Sommer in der aktuellen Konstellation, in der wir auch einen neuen Sportdirektor bekommen. Der Trainer kann eine intakte Mannschaft übernehmen und mit dieser um das Double kämpfen. Gleichzeitig kann der neue Sportdirektor schon mit dem neuen Trainer an der Mannschaft für die nächste Saison basteln und die Wünsche des neuen Trainers erfüllen und nicht die von Ilzer.“

Schiri99: „Wenn Hoffenheim Ilzer will, wird er spätestens im Winter weg sein. Sie werden eine Ablöse zahlen, die für einen Sturmtrainer sehr hoch ist (ich tippe auf einen niedrigen bis mittleren siebenstelligen Bereich), und damit wird sich das erledigt haben. Natürlich muss Sturm ihn nicht gehen lassen, er hat ja noch Vertrag, aber es macht zukünftige Suchen nach aufstrebenden Trainern nicht leichter, wenn diese das Gefühl haben, dass der nächste Schritt aus Graz eher nicht so easy geht, weil der Verein blockiert.“

AustrianFootballScout: „Ich sehe das ganz entspannt. Ilzer und Schicker haben was ganz Großes aufgebaut, und das bleibt auch so. Der Kader wird nicht zurückgesetzt, die Vereinshistorie verschwindet nicht, das Erwirtschaftete wird nicht auf null gesetzt, der Ruf und die Fortschritte beim Scouting sind ebenso sicherlich nicht wegen Schicker weg. Früher oder später hätten sie beide sowieso gehen müssen, und man kann halt in Österreich und schon gar nicht bei Sturm Graz erwarten, dass jemand auf immer und ewig bleibt, obwohl er ‚überqualifiziert‘ ist. Kann natürlich sein, dass der Weg ein wenig unschön klingt, aber um ehrlich zu sein, kann man dankbar sein, dass überhaupt etwas passiert ist, weil sonst würde man eher wie Austria Wien, WAC oder sonstige Klubs im Punkt Tabellenplatz und Kaderplanung stehen.“

steinzeit: „Vielleicht geht es nur mir so, aber von diesen ewigen Ilzer-Transfer-Gerüchten bin ich ermüdet. Obwohl ich einen Abgang immer noch nicht glaube, aber Ilzer ist nicht Sturm, und wenn er sich eben für Besseres berufen fühlt, dann danke für alles und viel Erfolg in der Zukunft. Dieses ständige ‚wenn ein toller Verein kommt‘ den nächsten Schritt machen zu wollen, nervt und lässt (für mich) den nötigen Respekt vor Umfeld, Fans und Verein vermissen…“

