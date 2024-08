Das sagen die Sturm-Fans zum Prass-Abgang

Alexander Prass verlässt den SK Sturm Graz und schließt sich der TSG Hoffenheim an. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zum Abgang des...

Alexander Prass verlässt den SK Sturm Graz und schließt sich der TSG Hoffenheim an. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zum Abgang des Mentalitätsspielers und Mittelfeldmotors sagen und wie sie die kolportierte Ablösesumme von rund 11 bis 12 Millionen Euro einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „Ein toller Transfer für alle Beteiligten! Emotional mag uns Hoffenheim nicht aus den Patschen hauen, aber es ist ein arrivierter, ambitionierter Klub aus einer absoluten Weltklasseliga der wenigstens auch eine gewisse Zahlungsmoral hat, kennt man aus anderen Ländern ja auch anders – aus Sturm-Sicht daher top! Zudem ist Hoffenheim mit deren Infrastruktur perfekt für seine Weiterentwicklung und die hat Alex Prass auch noch notwendig. Deutschland passt auch perfekt zu seinem Spielstil. Italien, Frankreich oder gar Spanien – da hätte ich mir Sorgen gemacht. Sollte es am Ende mehr als 10.000.000 € sein ist es auch wirtschaftlich der nächste Jackpot in Liebenau. Sportlich wird uns sein Abgang verdammt schmerzen und egal welchen Ersatzkandidaten man womöglich nun auf der Watchlist hat, diese Lücke wird lange dauern zu schließen. Zu stark waren seine Leistungen in Kombination mit der Leidenschaft welche er am Rasen hingezaubert hat.“

HiDa93: „Ich kann die Vereinswahl nicht ganz nachvollziehen bei diesen Angeboten, die er hatte. Bologna wäre stimmiger gewesen (inkl. CL). Spannend find ich auch die genannte Ablösesumme, da man schon öfters vernommen hat, dass Sturm eigentlich 15 Millionen haben will. Hoffe es gibt eine Weiterverkaufsbeteiligung von 10-20%, dann ist das schon ein ganz gutes Paket. Letzten Sommer war noch von 7-8 Millionen die Rede, da würden 12 Millionen. plus etwaige Weiterverkaufsbeteiligung gut passen. Ich wünsch ihm alles Gute und viel Erfolg beim neuen Verein!“

patrick94: „Danke, Alex Prass! Tolle Leistungen über drei Jahre und dem Verein jetzt 10-12 Millionen Euro gebracht. Einen Teil nochmal in den Kader investieren und bei nächster Gelegenheit sich gegen Grün-Weiß revanchieren…“

Michael_sksg: „Persönlich enttäuschend, weil man gegen Rapid gesehen hat, dass wir ohne Prass mindestens eine halbe klasse schlechter spielen als mit Prass. Auch enttäuschend, weil am internationalen Transfermarkt absurde Transfersummen bezahlt werden und Prass unser edelstes Tafelsilber war. Ich hätte mir 15 Millionen oder mehr erwartet.“

killver: „Elf bis zwölf Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen finde ich das jetzt nicht so wahnsinnig berauschend. Ich mein, klar, noch immer sehr viel Geld, aber es wurde hier ja auch mit 15 Millionen spekuliert.“

loewinger: „Vereinswahl freilich diskussionswürdig, trotzdem alles Gute! Mein „Most Valuable Player“ am Weg zum Double. Grande.“

Suni: „Prass versteht direkt die Sprache, spielt fix Stamm und kann sich in die Auslage spielen für die Topklubs. Was da nicht zu verstehen ist? Ich finde 12 Millionen sind ein Traum, letztes Jahr wurden zwischen 7 und 9 kolportiert. Gibt es noch Boni und/oder eine Weiterverkaufsklausel, dann ist es ein perfektes Geschäft. Wir haben ihm um 200.000 Euro geholt.“

graz_fan: „Vielleicht sollten wir auch mal den Wunsch von Prass berücksichtigen. Der wäre super enttäuscht gewesen, wenn sich das Theater vom letzten Sommer wiederholen würde. Ich finde es gut, dass er sich nun seinen Traum in einer Top 5-Liga und international zu spielen erfüllt. Und für alle, die wegen der Summe so enttäuscht sind. Wer von uns hätte je gedacht, dass Prass mal mehr als Sucic bringen würde.“

SturmfanDöblingMitCape: „Ich hätte auch eher mit einem anderen Verein wie Hoffenheim gerechnet, aber okay, ich denk mir halt: Erstens ist es mir persönlich fast wurscht, welcher Verein möglichst viel Kohle nach Graz überweist. Zweitens: Die werden Prass schon irgendwie überzeugt haben. Wenn die wieder zum erfrischenden Offensivspiel von vor ein paar Jahren zurückfinden, könnte das schon eine spaßige und stimmige Station werden auf dem Weg zu einem Klub, der Prassao wirklich fasziniert. Jedenfalls alles Gute Herr Doublesieger, Teil einer jetzt schon legendären Sturm-Mannschaft und vielen Dank für herausragende Leistungen, die auch ich leider nicht immer gut genug erkannt/gewürdigt habe. Mach´s gut Alex Prass, danke für alles.“

swalley: „Manchen steigt der Erfolg anscheinend zu Kopf, wenn man unglücklich über elf bis zwölf Millionen für Prass ist. Schade, dass es der Ungustlverein Hoffenheim geworden ist. Allerdings ist die Summe mehr als in Ordnung. Bin gespannt wen man jetzt noch holt bzw. wer noch alles geht.“

SchwoazaSteira92: „Vielen Dank für den unermüdlichen Einsatz. Man darf nicht vergessen, dass wir ihn ablösefrei von Liefering geholt haben.“

OoK_PS: „Mir ist es völlig wurscht, wohin er geht, so lange das Geld für Sturm passt (wovon ich ausgehe). Ist ja seine freie Entscheidung, einen faden Verein wie Hoffenheim zu wählen anstatt mit Bologna Champions League zu spielen – und er wurde nicht dazu gezwungen.“

AmaTian: „Hatte insgeheim schon die Vorstellung, dass Prass zu Bologna wechselt, wir die Italiener in der CL-Gruppenphase ziehen und es ein Wiedersehen gibt. Aber das Leben ist eben kein Wunschkonzert! Egal, Ablöse ist gut, spielt wieder einiges in die Klubkasse und wenn er persönlich zu diesem „Fußballklub“ gehen will, ist alles gut! Auf jeden Fall vielen Dank für die überragenden drei Jahre in Graz und alles Gute in Deutschland!“

Sohnemann: „Bodenhaftung würde hier einigen echt nicht schaden. Wir haben einen 23-jährigen Österreicher für einen achtstelligen Betrag nach Deutschland verkauft. Vor vier Jahren noch völlig undenkbar. Meiner Meinung braucht man da aber nicht mehr nachlegen. Die Rolle als 3. oder 4. Achter sollte Hödl auch erfüllen können.“

