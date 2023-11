Das sind die Reaktionen der Rapid-Fans auf die Barisic-Entlassung

Der SK Rapid gab heute die Trennung von Trainer Zoran Barisic und Co.-Trainer Thomas Hickersberger bekannt. Vorerst soll Rapid-II-Trainer Stefan Kulovits übernehmen, der aber...

Der SK Rapid gab heute die Trennung von Trainer Zoran Barisic und Co.-Trainer Thomas Hickersberger bekannt. Vorerst soll Rapid-II-Trainer Stefan Kulovits übernehmen, der aber spätestens zur Winterpause wieder seinen Posten bei der zweiten Mannschaft antreten wird. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zum Barisic-Aus sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr ein ausführliches Zoran Barisic Porträt, das seine lange Ära in Hütteldorf als Spieler, Trainer und Sportdirektor noch einmal Revue passieren lässt.



Woody: „Das war´s leider für Zoki. Danke dafür, dass du hundert Prozent für den Verein gebrannt hast und alles Gute! Hoffe nun auf eine rasche finale Lösung mit einem Trainer, der aufgrund seines Profils gut zu uns passt. Vertraue da aber Markus Katzer. Ich denke er ist vorbereitet.“

ImmerWiederRapidWien: „Danke Zoki, man hat dir immer angemerkt, dass Rapid dir am Herzen liegt, ich hätte dir gewünscht, dass deine Idee bei Rapid funktioniert zumal ich auch den offensiven Spielstil sehr schön finde, umso schmerzhafter diese Trennung für mich, weil ich auch tatsächlich noch an eine Trendumkehr geglaubt hätte.“

Burschi: „Ein Trainerwechsel ist in den seltensten Fällen etwas zu feiern – und das ist es auch hier nicht.“

narya: „Danke für alles, Zoki! Vor allem für das hohe menschliche/menschelnde Investment. Es war eine ausgesprochen bittere Angelegenheit, dass du 2016 nicht mehr ins „Gelobte Land“ mitsiedeln durftest. Damals hätte dein Fußball in Kombination mit dem neuen Stadion vielleicht sogar zu mehr als Platz 2 befähigt. Heute ist er es nicht mehr, dafür ist er zu wenig komplett, zu wenig fein gearbeitet. Es ist aktuell eben alles andere als „nur eine Ergebniskrise“. Rapid hat Zoki noch eine Chance gegeben. Das Unrecht des damaligen Rauswurfs wurde damit getilgt. Die zweite Chance aber nicht genutzt. Damit ist es eine Entscheidung, die gut und richtig ist.“

Kitz3006: „Etwas überrascht, aber ich denke man hatte keine andere Wahl mehr. Am Ende zählen doch die Ergebnisse. In seiner ersten Zeit als Trainer war ich sehr von ihm überzeugt und auch die drei Vizemeister in Folge haben für ihn gesprochen. Jetzt hat es leider nicht sein sollen. Dass Hickersberger jetzt auch geht, finde ich richtig. Der wird schon sehr lange mit vielen Trainern mitgezogen.“

Lichtgestalt: „Das musste kommen. Ich hätte diesen Schritt schon im Sommer gemacht, aber das ist jetzt spoiled milk. Danke für vielen Jahre als Spieler, Trainer und Sportdirektor. Es waren echt feine Zeiten dabei – wie das medial in den letzten Tagen gelaufen ist, war unprofessionell wie nur was. Alles Gute, Zoki.“

LiamG: „Alles Gute, Zoki (und auch Hicke). Es hat halt nicht sein sollen. Dass man sich jetzt drei Spiele vor dem Winter von ihm trennt, ohne bereits einen Nachfolger zu haben stößt mir sauer auf. Ich habe es vor ein paar Tagen schon gesagt, wenn Kulo übernimmt – auch wenn es nur für die drei Spiele ist – hätte man auch Zoki bis zum Winter lassen können.“

alexbender: „An dieser Stelle danke für alles Zoki: Für das 3:2 in Amsterdam, den Heimsieg gegen Villareal die hohen Derbysiege gegen die Wiener Austria 2015/2016 und drei Mal hintereinander Vizemeister.“

Kyrael: „Für Zoki tut es mir leid, ich mochte ihn, aber es hat halt nicht sein sollen… bitte jetzt keinen Schnellschuss, sondern wirklich einen Trainer suchen, der zum vorhandenen Kader passen würde… sonst haben wir den Umbruch noch während der vorherige läuft.“

TomTom90: „Ich hasse solche Tage, aber es war leider absehbar. Ich bin gespannt ob es aufgeht, ich persönlich hätte ihm die drei Spiele noch gegeben. Der Trainerverschleiß, den wir haben ist nicht mehr normal und es kotzt mich an. Seit dem neuen Stadion sechs Trainer in sieben Jahren, nur Kühbauer sticht mit seinen drei Jahren raus. Ein Traum, wie die Austria. Danke Zoki für deine Mühen und Alles Gute weiterhin! Du wirst in Hütteldorf immer gern gesehen sein!“

SVR-SCR: „Trennung wohl unvermeidlich, aber für mich der falsche Zeitpunkt. Vor einem halben Jahr nach dem Ende der letzten Saison wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Danke Zoki und alles Gute.“

Ernesto: „Insgesamt ist die Entscheidung nachvollziehbar aufgrund der Tabellen Situation. Trotzdem war eine klare Steigerung zur letzten Saison erkennbar und der Spielstil durchaus attraktiv. Es fehlt nicht viel und es ist bei weitem nicht so, dass ein Trümmerhaufen hinterlassen wurde. Wichtig ist dass die Spieler einerseits die Tore erzielen und anderseits die Defensive stabilisiert wird. Dann steht einem kontinuierlichen Aufstieg nichts im Weg. Ich hoffe aber doch, dass man den Weg weitergeht und nicht auf ein totales Pressingsystem umschwenkt. Das würde mir gar nicht gefallen.“

schleicha: „Halte diese Entscheidung für richtig. Die große Frage ist trotzdem wer nachkommt und warum. Erst dann weiß man mehr.“

gw1100: „Zoki galt für mich jahrelang als Mr. Rapid. Egal wo, egal wie, egal wann, er hat Rapid immer verteidigt, er hat Rapid tief im Herzen drinnen und er möchte für Rapid wirklich nur das Allerbeste. Gerade nach dem Fehler 2016 und seinem ersten Abschied habe ich gehofft, er rächt sich an all den Besserwissern damals und führt uns jetzt wieder in eine bessere Zeit. Leider sollte es nicht so wirklich klappen. Er hat jetzt wieder bewiesen was für ein toller TR er sein könnte, unser Spielstil ist ja durchaus schön anzusehen, wir müssten statistisch ja eigentlich locker um den Titel mitspielen können/sollen, aber leider fehlte einfach das gewisse Etwas. Die Geilheit auf den Sieg, die Emotionalität, die taktische Flexibilität, die Anpassungsmöglichkeiten, In-Game Coaching, da waren einfach zu viel Dinge nicht vorhanden, die man sich oftmals gewünscht hätte.“

Canadien1978: „Wie gesagt menschlich tut er mir leid. Durfte bei einigen Fanabenden mit ihm Gespräche führen. Aber man muss halt auch sagen, dass er aufgrund seiner Verdienste so lange weiterarbeiten durfte und mit so einer Bilanz nicht dauerhaft Rapid-Trainer bleiben kann. Alles andere als diese Nachricht hätte mich nach den gestrigen Entwicklungen auch überrascht. Bevor ich es vergesse, die Außendarstellung war wieder desaströs. Da muss man sich schleunigst adaptieren.“

valderama: „Sie werden sich in der Chefetage geeinigt haben nichts zu veröffentlichen, solange es nicht offiziell ist. Steffen ist ein Ehrenmann und hält sich an Vereinbarungen. Deshalb passen seine Aussagen für mich, auch wenn er natürlich geflunkert hat. Danke Zoki für alles. Ich finde es unendlich schade, dass es nicht mehr funktioniert hat. Er ist ein Typ Mensch, den ich extrem schätze. Alles Gute für die Zukunft, großer Mann.“

TheMichii: „Danke für deinen Einsatz Zoki. Sollte diese Saison einfach nicht sein. Selbst ein Kulovits wird ja wohl mit einer nicht so schlechten Mannschaft gegen Blau-Weiß Linz gewinnen können. Sehr wichtig, dass man auch beim Co Trainer einen Schnitt macht. Da braucht es jetzt einfach frische Ideen.“

derfalke35: „Danke für alles Zoki, für deinen unglaublichen Einsatz, deinen Willen bei Rapid etwas nachhaltig verändern zu wollen und für dein unendlich großes Rapid-Herz.“

Tommyboy: „Mich stimmt diese Entlassung irgendwie ziemlich traurig und das ist selten. Mir ist klar, dass man die Ergebnisse, den Tabellenstand als Argument verwenden kann und verstehe auch, dass man die Reißleine zieht und sich einen neuen Input erhofft. Allerdings wer den Zoki kennt und auch mit ihm persönlich schon paar Worte gewechselt hat, weiß wie wichtig ihm der Verein ist und dass er mit vollem Herz dabei ist. Daher ist so eine Trennung immer ungut und auch irgendwo schade, dass man für ihn keinen anderen Platz im Verein findet, aber vielleicht wollte er das auch nicht? Wäre aber verständlich in der aktuellen Situation. Vor allem im Nachwuchs oder Rapid 2, Scouting etc. könnt ich ihn mir beim Verein sehr gut vorstellen und wäre froh einen Typen, wie ihn im Verein zu haben.“

P200E: „Traurige Aufbruchstimmung, sehr ambivalentes Gefühl, anders kann ich es nicht benennen. Wie eh schon viele schrieben, schade um die Person Zoki, schade einen der wohl loyalsten im Verein verlieren zu müssen. Aber leider war seine Performance seit der Übernahme als Trainer einfach zu wenig, so ehrlich muss man sein, seine Schwächen kamen in dem nun wesentlich weiter entwickelten österreichischen Fußball erheblich stärker zum Vorschein als in der Periode vor 2016. Auch sein Wirken als Sportdirektor war gespickt mit Fehlern, eine Trennung war also aus sportlicher Sicht unausweichlich. Ob zwei Monate zu spät, oder zwei Monate zu früh tut nichts zur Sache. Der entscheidende Punkt für mich, ab dem ich nicht mehr daran glauben konnte, dass er noch die Wende schafft, war die Schmach im Derby. Lieber Zoki, hau dich ins nächste Flugzeug Richtung Sonne, chill mal den Stress und den Druck weg und erhole dich. Und dann wünsche ich Dir alles Gute im sportlichen und persönlichen Bereich.“

