David Schnegg verlässt den SK Sturm und wechselt in die MLS

Linksverteidiger David Schnegg verlässt den SK Puntigamer Sturm Graz und unterschreibt in der nordamerikanischen Major League Soccer bei D.C. United. Schnegg kam im Sommer 2022 vom FC Venezia zum SK Sturm und absolvierte 77 Partien für die Schwoazn, in denen ihm vier Tore und neun Assists gelangen. Mit dem SK Sturm holte der 25-jährige Tiroler zweimal den ÖFB Cup und den österreichischen Meistertitel 2023/24.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „David Schnegg hat in den vergangenen beiden Jahren starke Leistungen gezeigt und stets 100 Prozent für den SK Sturm gegeben. Als er nun, auch aus persönlichen Gründen, mit dem Wunsch einer Veränderung auf uns zugekommen ist, wollten wir diesem natürlich entsprechen und konnten mit D.C. United eine gute Lösung finden. Ich wünsche David alles Gute für seine nächste Station in der MLS und möchte mich bei ihm für seine erfolgreiche Zeit in Graz bedanken!“

David Schnegg verabschiedet sich aus Graz: „Die Zeit beim SK Sturm mit den drei Titeln und den vielen internationalen Spielen war nicht nur extrem erfolgreich – ich habe den Klub, meine Teamkollegen und vor allem die Fans auch wirklich in mein Herz geschlossen. Danke für die unglaubliche Zeit in Graz, die ich nie vergessen werde!“