Dejan Ljubicic vor „Zitter-Wechsel“ zum 1.FC Köln

Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic wird im Sommer ablösefrei zum 1.FC Köln wechseln. Das wurde nun durch das deutsche Fußballmagazin „kicker“ vermeldet. Für Ljubicic fangen damit noch einige Wochen des Zitterns an.

Vergangene Woche war Ljubicic mit seinem Manager Max Hagmayr zu Gesprächen verreist – ursprünglich war von Italien die Rede. Tatsächlich ging es aber nach Köln. Damit wird Ljubicic Teamkollege zweier Ex-Rapidler werden: Florian Kainz hat ebenso wie Louis Schaub noch bis 2022 Vertrag bei den Geißböcken. Ob Schaub allerdings von der Leihe mit dem FC St. Gallen, der eine Kaufoption auf den Offensivspieler besitzt, zurückkehren oder anderswohin wechseln wird, ist allerdings noch unklar. Ljubicic wird in Köln einen Vertrag bis 2024 unterschreiben.

Kein Geld für Rapid

Zum zweiten Mal hintereinander schaut der SK Rapid beim Abgang eines Kapitäns finanziell durch die Finger. Im Vorjahr war Stefan Schwab ablösefrei zu PAOK Saloniki gewechselt und auch für Ljubicic lukriert Rapid keine Ablöse- oder Entschädigungszahlungen. Da der gebürtige Wiener im vergangenen Oktober 23 Jahre alt wurde und auch keine Ablösesumme fließt, fällt Rapid um eine Ausbildungsentschädigung um.

Neuerliche Kapitänsfrage auf „low prio“

Damit muss in Hütteldorf erneut ein neuer Kapitän bestimmt werden. Es wird der dritte „Einser-Kapitän“ innerhalb von drei Saisonen sein. Der logische Top-Favorit auf diese Rolle wäre Innenverteidiger Christopher Dibon, der aber für seine Verletzungsanfälligkeit bekannt ist. In seinem Fall ist vorerst unklar, ob er demnächst ins Team zurückkehren kann und dann auch regelmäßig genug spielen wird, um diese Position auszufüllen. Die anderen Kandidaten für die prestigeträchtige Aufgabe sind Maximilian Hofmann, Srdjan Grahovac und Torhüter Richard Strebinger. Allerdings wird sich im Sommer voraussichtlich noch einiges bei den Wienern tun, weshalb diese offene Frage derzeit eher eine geringe Priorität hat.

Bundesliga oder eine Etage tiefer?

Für Ljubicic fängt in den kommenden Wochen jedenfalls noch das große Zittern an, ob er ab der kommenden Saison Bundesliga- oder Zweitligaspieler sein wird. Der 1.FC Köln liegt derzeit auf dem 16. Rang und damit auf dem Relegationsplatz. Aufgrund einiger Spielabsagen in der deutschen Bundesliga kommt es noch zu Nachtragspielen: Der Siebzehnte, Hertha BSC, liegt derzeit drei Punkte hinter den Kölnern, hat eine um zehn Tore bessere Tordifferenz und hat gleich drei Spiele weniger absolviert. Nach Verlustpunkten stünden die Kölner also derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz.

Köln zuletzt mit zwei Siegen

Allerdings konnte sich die von Friedhelm Funkel betreute Mannschaft zuletzt mit zwei Siegen ein wenig freischaufeln: Gegen RB Leipzig gab es einen überraschenden 2:1-Erfolg, hinzu kam noch ein 3:2-Sieg in Augsburg. Davor hatten die Kölner neun Spiele in Folge nicht gewonnen und aufgrund des engen Tabellenumfelds und einigen positiven Ausreißern von Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, rutschten die Geißböcke in die Abstiegszone ab.

Machbares Restprogramm

Das Restprogramm ist allerdings verhältnismäßig dankbar: Zunächst geht es am 9. Mai zu Hause gegen Freiburg, dann am 15. Mai zu einem wohl vorentscheidenden Spiel auswärts gegen Hertha BSC. In der letzten Runde am 22. Mai treffen die Kölner dann zu Hause auf den in Auflösung begriffenen FC Schalke 04. Wie viele Punkte es aus diesen drei Spielen tatsächlich noch braucht, ist aber unklar, zumal es stark darauf ankommen wird, wie die Hertha ihre Nachtragspiele bestreitet. Vorerst ist in der deutschen Bundesliga aber ohnehin zuerst eine Pause von zwei Wochen angesagt. Erst danach beginnt für Rapids Noch-Kapitän das große Zittern…