Der SK Rapid startet ins Wintertrainingslager 2025

Am Samstag stand für die grün-weißen Profis in Wien bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch ein Testspiel gegen SKN St. Pölten auf dem Programm, tags darauf ging es für Trainer, Betreuer & Spieler um 10:00 Uhr vom Vienna International Airport via Valencia nach Benidorm ins diesjährige Wintertrainingslager.

Im ideal für Trainingslager ausgerüsteten „Meliã Villaitana“-Komplex in Benidorm, der u.a. über Fußballplätze verfügt, wird Cheftrainer Robert Klauß seine Mannschaft nun bis zur Rückkehr am 26. Jänner sozusagen rund um die Uhr zur Verfügung haben. Am Tag vor dem Heimflug, dem Samstag, 25. Jänner, steht auch ein Testspiel auf dem Programm. Gegen den estnischen Doublesieger FC Levadia Tallinn ist ab 15:00 Uhr eine Partie über zweimal 60 Minuten geplant.

Vier Torhüter und 26 Feldspieler haben am Sonntagnachmittag das spanische Teamquartier bezogen, wobei Neuzugang Romeo Amane nach seiner Verletzung individuell trainieren wird.

Der mitgereiste Kader:



Torhüter: Paul Gartler, Benjamin Göschl, Christoph Haas, Niklas Hedl

Feldspieler: Romeo Amane, Jonas Auer, Dion Beljo, Noah Bischof, Benjamin Böckle, Bendegùz Bolla, Tobias Børkeeit, Nenad Cvetković, Furkan Dursun, Thierry Gale, Lukas Grgić, Amin-Elias Gröller, Isak Jansson, Roman Kerschbaum, Christoph Lang, Ryan Mmaee, Daniel Nunoo, Moritz Oswald, Serge-Philippe Raux-Yao, Eaden Roka, Mamadou Sangaré, Louis Schaub, Jakob Schöller, Matthias Seidl, Dominic Vincze, Nikolaus Wurmbrand