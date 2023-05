Didi Kühbauer: „Nicht vom 4:0-Sieg täuschen lassen“

Der LASK gastiert am Sonntag, den 7. Mai (14.30 Uhr, live auf Sky Sport Austria) beim SK Austria Klagenfurt. Damit kommt es zur Neuauflage...

Der LASK gastiert am Sonntag, den 7. Mai (14.30 Uhr, live auf Sky Sport Austria) beim SK Austria Klagenfurt. Damit kommt es zur Neuauflage des Duells vom vergangenen Wochenende, als der LASK in der Raiffeisen Arena einen 4:0-Heimerfolg feierte.

Nur eine Woche nach dem 4:0-Heimerfolg gegen die Klagenfurter Austria trifft der LASK am Sonntag erneut auf die Elf von Peter Pacult. Die Linzer sind in den bisherigen fünf Partien der Meistergruppe noch ungeschlagen (3S, 2U) und haben sich vor dem Rückrundenstart in eine sehr gute Ausgangslage im Kampf um einen Europacup-Platz gebracht. Doch auch Klagenfurt hat noch die Chance auf Europa, nur einen Zähler beträgt der Rückstand auf Platz fünf und den damit verbundenen Platz im Europacup-Play-Off.

Die vier bisherigen Saisonduelle (drei Mal ADMIRAL Bundesliga, ein Mal Cup) konnte der LASK allesamt gewinnen, wobei drei der Partien zu Hause stattfanden. Das Auswärtsspiel in Klagenfurt endete im Oktober mit einem 3:1-Erfolg, Doppelpacker Marin Ljubicic und Keito Nakamura trafen für den LASK. Ein etwaiger fünfter Saisonsieg gegen dasselbe Team hätte Seltenheitswert: Das gelang den Athletikern seit Gründung der Bundesliga nur gegen den SC Austria Lustenau (1998/99) und gegen den WAC (2020/21). Wieder mit von der Partie ist aufseiten des LASK Kapitän Alexander Schlager, der am vergangenen Wochenende noch aufgrund eines Zusammenstoßes pausieren musste.

Cheftrainer Didi Kühbauer:

„Wir brauchen in Klagenfurt eine ähnliche Leistung wie am vergangenen Wochenende. Vom deutlichen 4:0-Sieg werden wir uns nicht täuschen lassen, wir waren in der zweiten Halbzeit sehr effizient, dennoch brauchen wir erneut volle Konzentration. Klagenfurt hat nach wie vor die Chance auf den Playoff-Platz, daher erwarte ich sie sehr ambitioniert. Meine Burschen sind derzeit gut drauf, dementsprechend brennen sie darauf, ihre Form am Sonntag zu bestätigen und mit Punkten im Gepäck heimzufahren.