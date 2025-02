Die Austria-Fans schwanken im Fokus zwischen Sturm und Derby

Die Austria reitet derzeit auf einer Welle des Erfolgs und reist nach dem Aufstieg ins Cup-Halbfinale zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit mit breiter...

Die Austria reitet derzeit auf einer Welle des Erfolgs und reist nach dem Aufstieg ins Cup-Halbfinale zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit mit breiter Brust nach Graz. So auch die Fans – und wir haben die Erwartungen und Hoffnungen der Austria-Fans vor dem Schlagerspiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Hurricane: „Den wichtigeren Sieg haben wir im Cup geholt. Daher bin ich die für die Partie relativ entspannt. Punkt oder Sieg wäre natürlich fein.“

Wanderstock: „Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die nächste Partie noch schwieriger wird. Sie werden mit Messern zwischen den Zähnen angreifen… wäre mit einem X mehr als zufrieden. Nochmal einen Erfolg in Graz denke ich nicht. Das lassen sich die Grazer nicht nochmal gefallen.“

jimmyhogan: „Ich denke auch Sturm wird mit der Wut im Bauch attackieren. Und genau auf so ein Szenario wird Helm das Team einstellen. Es wird darum gehen extrem diszipliniert zu spielen, Fouls der übermotivierten Hitzköpfe (Wüthrich!) zu provozieren und voll auf das Umschaltspiel zu setzen. Ich denke die erwarteten wütenden Sturmläufe kommen unserer Spielanlage durchaus entgegen.“

lxkas1911: „Rechne mit einer Niederlage. Hoffe wenigstens auf ein X. Übrigens: Fischer, Prelec, Dragovic, Vinlöf und Wiesinger stehen jeweils bei 4 gelben Karten. Würde Gruber statt Prelec und Hakim statt Vinlöf starten lassen. Dragovic würde ich pausieren lassen. Dafür dann voll fit beim Derby.“

DeusAustria: „Speziell Drago und Fischer dürfen sich keinesfalls eine gelbe Karte abholen.“

hope and glory: „Dort wo wir stehen, das ist kein Zufall! Und man sieht es auch bei der Mannschaft. Die 10 Siege in Serie, haben uns sehr viel Selbstvertrauen und Glauben gebracht. Die Stimmung intern ist super. Und so können wir meiner Meinung nach Sturm auch ein zweites mal gefährlich werden. Warum denn nicht?“

veilchen27: „Mich nervt dieses Angsthasendenken hier. Vor dem Cupspiel wurde Kos auf die Bank geredet, statt ihm was zuzutrauen. Jetzt soll Dragovic auf die Bank, weil ihm nicht zuzutrauen ist, das zu bedenken und sich keine abzuholen? Geh bitte. Der Kerl weiß, was er macht, und bekommt eh sehr wenige Gelbe, weil auf seiner Position seltenst ein Foul nötig wird. Leider ist er halt immer wieder für unnötige Gelbe gut – 2x Kritik zu Saisonbeginn, im Cup wars für Zeitschinden, wenngleich dort irrelevant. Aber dahingehend wird er nun ja aufpassen. Natürlich spielt am Freitag die bestmögliche Elf. Und wenn jemand im Derby ausfallen sollte, werden wir ihn genauso gut ersetzen wie Fitz in Linz, usw. Oder darf vor dem Derby auch nicht mehr trainiert werden zwecks Verletzungsrisiko?“

Decay26: „Im Spiel um „Platz 1“ wegen dem anstehenden Derby zu schonen wird Helm nicht machen. Wir haben die Chance mit den Grazern punktgleich zu sein und ich schätze Helm so ein, dass er alles rein hauen wird. Schonen und dann vielleicht auch noch zu verlieren würde ihn dann viele Sympathiepunkte kosten. Ich würde mit der stärksten Elf antreten.“

veilchen27: „Ich meine, mit Wiesinger oder Galvao statt Plavotic sind wir im Spielaufbau nochmals stärker und pressingresistenter, was gegen Sturm wichtig wird.“

pramm1ff: „Allerdings verlören wir dadurch den von mir sehr geschätzten „Doppel-Turm“ aus Plavotic und Handl, wo Dragovic quasi seine Sprunggelenke schonen kann, weil er nie zum Kopfball muss. Gerade gegen Sturm, das gerne die hohen Bälle auspackt, sollte man da vielleicht eher nicht schrauben. Ich könnte mich jetzt auch nicht an sonderbar schlechte oder risikofreie Pässe von Tin erinnern. Im Gegenteil, er hat seine linke Seite eigentlich gut verriegelt und never change a winning team.“

brillantinbrutal: „Sturm hatte ca. 15 Corner. Kein einziger wurde gefährlich, was viel mit Plavotic und Handl zu tun gehabt haben dürfte. Die Lufthoheit kann ebenso wichtig sein wie die Pressingresistenz.“

