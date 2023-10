Die Bundesliga-Trainer als Spieler: Wo kickte Michael Wimmer?

In unserer neuesten Serie werfen wir einen Blick auf die Spielerkarrieren der aktuellen österreichischen Bundesligatrainer. Wo kickten diejenigen, die heute für die Taktik zuständig...

Der heutige Austria-Trainer Michael Wimmer ist einer der Trainer, die nie hochklassig spielten. Die (damalige) Regionalliga Süd war die höchste Liga, in der der Mittelfeldspieler aktiv war.

Der im niederbayrischen Dingolfing geborene Wimmer kickte im Nachwuchs in seiner Heimatstadt und in Landshut, wechselte dann noch auf Nachwuchslevel zu 1860 München, wo er bis in die U19 kam, dann aber im Alter von 19 Jahren wieder abgegeben wurde. Wimmer wechselte zum bayrischen Regionalligisten Lohhof, mit dem er in seiner ersten und einzigen Saison abstieg. Danach kickte der heutige Austria-Coach zwei Jahre für die zweite Mannschaft von Greuther Fürth in der bayrischen Oberliga.

2002 kehrte Wimmer zurück in seine Heimatstadt Dingolfing, wo er 3 ½ Jahre blieb, ehe er einen neuen Anlauf in der Regionalliga Süd startete. Eine halbe Saison spielte er für FC Ismaning, den er aber nach nur neun Spielen wieder verließ und nach Dingolfing zurückkehrte.

Bis Anfang 2010 spielte er noch für Dingolfing, der zumeist sechstklassig spielte. Seine Karriere beendete der heute 43-jährige Coach also bereits im Alter von 29 Jahren.

Unmittelbar nach seinem Karriereende wurde Wimmer Nachwuchscoach beim 1. FC Nürnberg, in der zweiten Mannschaft Co-Trainer von Dieter Nüssing, Roger Prinzen und Michael Wiesinger und später ebenfalls Co-Trainer in Augsburg unter Manuel Baum und Martin Schmidt, sowie in Stuttgart unter Pellegrino Matarazzo und Tim Walter. Nach sieben Spielen als Interimscoach der Stuttgarter wechselte Wimmer nach Wien, wo er seinen ersten langfristigen Job als Trainer einer Profimannschaft bekam.