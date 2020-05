Die größten Nachwuchstalente der Welt: Yusuf Demir

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Yusuf Demir

HS, 16 (Jg. 2003), AUT – SK Rapid

In Wien-Hütteldorf spricht momentan alles über Yusuf Demir. Mit seinem Einsatz in der letzten Herbstrunde beim Auswärtsspiel gegen die Admira, ist der 16-Jährige nun der jüngste je in der Bundesliga eingesetzte Rapid-Spieler. Aber schon vorher machte der junge Edeltechniker von sich reden, etwa weil er zweimal hintereinander zum besten Spieler des prestigeträchtigen Mercedes-Benz Junior Cup im deutschen Sindelfingen gewählt wurde und dort als einer der jüngsten Spieler sein großes Potential aufblitzen ließ.

Topspieler des U19-Nationalteams

Yusuf Demir kommt ursprünglich aus dem Nachwuchs der Vienna, wechselte aber 2013 im Alter von zehn Jahren zu Rapid und übersprang Altersklasse für Altersklasse. Mittlerweile ist er für die Regionalliga-Ost-Mannschaft der Wiener eingeplant, wenngleich er auch noch in der U18 eingesetzt wurde. Auf der Bank der Kampfmannschaft saß er vor seinem ersten Einsatz dreimal und in Österreichs starker U19-Nationalmannschaft ist er nicht nur gesetzt, sondern weist mit neun Toren in 14 Partien auch eine beeindruckende Torquote auf.

Schlitzohr für verschiedene Positionen

Demir gilt in seinem Jahrgang als eines der größten Talente weltweit und punktet auch durch seine Flexibilität. Am ehesten ist der türkisch-stämmige Wiener als Halbspitze zu bezeichnen, aber der Youngster kann auch in der Spitze, sowie als Rechtsaußen und im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Seine feine Technik und enge Ballführung fielen bereits sehr früh auf und auch der schlitzohrige Charakter Demirs stach schnell ins Auge. So erzielte das Rapid-Supertalent in der U15-Mannschaft ein Tor von der Mittellinie und seine gelupften Abschlüsse, wenn er alleine vor dem Torhüter auftaucht, sind ebenfalls bereits landesweit bekannt und zugleich schwer zu verteidigen.

Perfekter Dribbler und Freistoßschütze

Eine weitere große Stärke des Rapid-Juwels sind die Standardsituationen und immer wieder fällt Demir mit perfekt getretenen Freistoßtoren auf. Seine Sicherheit im Dribbling, egal ob er durch die Mitte kommt, oder sich mit schnellem Kombinationsspiel oder einem Haken nach dem anderen von der Außenbahn nach innen durcharbeitet, stellen seine Gegenspieler vor schwere Probleme oder zwingen sie zu unvorteilhaften Fouls.

Vorweggenommener Rekordtransfer?

In Hütteldorf träumt man bereits von einem neuen Rekordtransfer und möglicherweise dem ersten Spieler, der Rapid um eine achtstellige Summe verlassen könnte. An Interessenten mangelt es freilich nicht und halb Europa – Barcelona und Real Madrid inklusive – ist bereits hinter Demir her. Dennoch verlängerte der bodenständige Offensivspieler, der im Juni seinen 17.Geburtstag feiern wird, seinen Vertrag bei Rapid bis 2022 und bekam die Zusicherung, näher an die Kampfmannschaft herangeführt zu werden, wo er mittlerweile schon ein fixer Trainingsbestandteil ist. Da er in den letzten Monaten an Muskelmasse zulegte und körperlich weiter ist, als vor etwa einem halben Jahr, sollten mehrere Kampfmannschaftseinsätze in nächster Zeit im Rahmen des Möglichen sein. Betrachtet man ausschließlich das fußballerische Können, so muss Demir schon bald unumstrittener Stammspieler Rapids sein. Die Karriere des jungen Kreativspielers geht in den nächsten Monaten definitiv in eine (vor-)entscheidende Phase!