Die Kommentare der Austria-Fans nach dem 343. Wiener Derby

Die Wiener Austria verlor gestern das Derby gegen den SK Rapid mit 1:2. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board. Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Nuggetface: „So schlecht habe ich uns tatsächlich nicht gesehen, auch wenn das viele anders sehen. Nach dem 1:2 war aber bis auf die Chance von Malone die Luft draußen. Die Grünen mit dem bisher schwächsten Heimspiel in dieser Saison und wir könnten unsere wenigen Chancen nicht nutzen.“

the dude: „Unentschieden wäre locker möglich und auch verdient gewesen. Mit den Wechseln hat der Helm das Spiel komplett zerstört.“

Blackcactus: „Schade. Von den Chancen her wäre ein Unentschieden verdient gewesen. Rapid hatte aber insgesamt mehr Idee am Ball. Die konnten sich im und um unseren Strafraum immer wieder freispielen.“

VeilchenUK: „Rapid war so schwach und wir finden trotzdem keine Lösung. Der Trainer bringt einfach nicht genug Motivation. Es ist traurig zum Anschauen:“

Groovee: „War zu erwarten. Rapid nicht die Übermannschaft, aber gegen uns reicht es halt einfach 90 Minuten zu warten. Wieder zwei absolut lächerliche Tore bekommen und vorne halt die Chancen nicht genutzt. Alles wie immer also. Das komplette Mittelfeld austauschen war dann der Todesstoß – — hätten wir einfach so weiter gespielt hätten wir vielleicht noch ein bis zwei Chancen gehabt. So haben wir in den letzten zehn Minuten keinen Ball mehr gesehen.“

viola522: „Da wäre mehr möglich gewesen – der befürchtete große Leistungsunterschied ist ausgeblieben! Aufgrund der Chancen eine verdiente Niederlage, aber auch ein X wäre nicht unverdient gewesen. Ärgerlich, dass wir uns die beiden Tore quasi selber gemacht haben! Lob heute für Sahin-Radlinger! Fitz gefällt mir von der ganzen Körpersprache gerade gar nicht – viele unnötige Fehler und immer am Meckern!“

Aegis: „Ich muss sagen, dass ich nicht mal so extrem enttäuscht bin. Von gut waren wir weit entfernt, aber zumindest waren Einsatz und Wille da, die ich manchmal vermisse. Bis zum Drago-Tausch wars ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen hüben wie drüben. Nachdem dann das komplette Mittelfeld aufgelöst wurde waren wir nur mehr am Nachrennen. Kein Zugriff, kein Spielaufbau. Ich hätte Fischer gesagt er soll sich heute seine Lunge rausrennen, eventuell Wels für Barry gebracht. Raguz bereits für Prelec. Schon klar, das war für Muki keine angenehme Situation um eingewechselt zu werden. Aber das ist viel zu wenig. Nach den letzten 20 Minuten muss ich leider sagen, dass wir verdient verloren haben.“

bonifaz: „Selbstfaller einer biederen Austria gegen ebenso biedere Purkersdorfer. Dass die zwischenzeitlich von der Tabellenspitze lachen, ist auch nicht jedermanns Humor.“

pesce: „Helm hat das klassisch vercoacht, nimmt unser Zentrum raus und danach waren wir absolut aus dem Spiel.“

tifoso vero: „Sieg von Rapid geht o.k., auch wenn mehr möglich gewesen wäre. Leider waren wir beim Herausspielen und beim Passen zu ungenau und nützten die wenigen Chancen dann auch nicht. Was mir wehtut ist der Ausfall in der Defensive. Jetzt ist auch Drago verletzt (und fraglich gegen Sturm) und da muss man froh sein, dass man Wiesinger verpflichtet hat, der heute ganz gut gespielt hat. Rapid wird mit solchen Leistungen auch nicht viel reißen. Das Derby war spielerisch eines der schwächsten der letzten Zeit. Weiter gehts, es ist nicht viel passiert, auch wenn eine Derbyniederlage immer wehtut.“

Nunstuck: „Es war eigentlich weniger schlimm als von mir erwartet. Die Grünlinge sind auch nicht die Übermannschaft. Allerdings ist das Ergebnis ein Spiegelbild der momentanen Kräfteverhältnisse. Durch die konfusen Wechsel hat uns Helm komplett den Stecker gezogen.“

veilchen27: „Extremst peinlich – und damit meine ich nicht das Sportliche. Sportlich fand ich es relativ erwartungsgemäß: es liegen keine Welten zwischen Rapid & uns, aber doch ein klein wenig. Rapid macht es mit dem Ball gut, hat unser Pressing oft gut gespielt, vor allem, weil sie extrem breit positioniert sind, gut und schnell verlagern, ein starkes Zentrum haben. Gegen den Ball sind sie aber verwundbar und das haben wir doch immer wieder ganz gut gezeigt, aber zu selten für richtig klare Torchancen genutzt. Letztlich haben wir ein kurioses Gegentor bekommen und einmal schlecht verteidigt, wohl auch als Folge der Verletzung von Dragovic (und Handl). Das, plus der krasse Abfall unserer Einwechselspieler – Wels und Huskovic unterirdisch, Perez Vinlöf schwächer als Guenouche, Wiesinger und Raguz erstmals seit ewig in der Bundesliga – waren entscheidend. Es fehlt(e) nicht viel, aber doch ein bisserl was. Das Spiel wird uns noch länger beschäftigen, aber nicht sportlich, wo ich uns schon auf Oberen-Playoff-Kurs sehe.“

Hurricane: „Sahin Radlinger heute sehr stark. Barry taugt mir offensiv mit seinen Antritten immer sehr. Wieso wir nie aber auch wirklich nie aus der Distanz schießen erschließt sich mir einfach nicht.“

ViolettErlaa: „Mal zum Spiel: Leistungstechnisch habe ich nichts anderes erwartet. Rapid hätte schon nach zehn Sekunden in Führung gehen können und dann möcht ich nicht wissen, wie es ausgeht. Wie kann man bitte so in ein Spiel gehen? Ist im Fußball nicht das erste Mal passiert, verstehen werde ich es trotzdem nie – schon gar nicht in einem Derby! Unsere Seiten waren eigentlich 90 Minuten komplett offen, Auer und Co. hatten da meterweit Platz. Dürfte wohl auch an dem Wechsel auf Viererkette liegen, dafür waren die Außenverteidiger zu weit aufgerückt. Nach vorne war es meistens sehr undurchsichtig, hat sehr uneingespielt gewirkt, Prelec ein kompletter Fremdkörper vorne, beziehungsweise nicht ins Spiel eingebunden. Sportlich wie drumherum ein Tag zum vergessen!“

