Die Kommentare der Austria-Fans vor dem 342. Wiener Derby

Die Wiener Austria ist heute beim SK Rapid zu Gast und wir dürfen uns auf ein spannendes 342. Wiener Derby freuen. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Anhänger angesehen haben, blicken wir nun auf die Meinungen der Austria-Fans. Glaube sie, dass ihre Mannschaft weiterhin im unbesiegt im Allianz Stadion bleiben wird? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bgld.-Veilchen: „Also das Selbstvertrauen sollte einmal passen, so viel steht fest, da hat auch der „Arbeitssieg“ gegen Altach viel dazu beigetragen. Die Sperre von Vucic, auch wenn es mir für ihn leid tut, sollte eigentlich nicht so sehr ins Gewicht fallen, wenn Gruber und Muki wieder fit werden hoffentlich. Der Ausfall von Handl schmerzt da schon mehr, muss halt Meisl ran.“

Decay26: „Aufgrund des Ausfalls von Handl wird Plavotic in die zentrale Innenverteidigung rücken. Martins oder Meisl, denke aber Martins wird fit sein, werden die rechte Seite beackern. Krätzig wird aus meiner Sicht den Part von Potzmann übernehmen und Polster wird wieder links auflaufen. Da Muki ja leicht angeschlagen ist, wird Schmidt starten. Gruber sollte auch starten, ansonsten gäbe es nur die Möglichkeit Polster oder Hakim vor zu ziehen und dafür mit Fitz auf der rechten Seite, wobei dieser ja eher als Freigeist vorne agieren wird.“

valentin1911: „In der Offensive rechne ich schon mit Gruber. Dann wäre Fitz – Schmidt – Gruber immer noch sehr gut. Die Ausfälle von Muki und Romeo somit zu verkraften. Auch Handl tut zwar weh, Martins – Plavotic – Galvao ist aber auch sehr solide. Problematisch wird‘s meiner Meinung nach, wenn Martins auch ausfällt. Eine Innenverteidigung mit drei Linksfüßen, die auch noch nie zusammengespielt hat, wäre vor allem im Spielaufbau schon heftig. Und natürlich, wenn Potzmann verletzt ist. Holland hat mir bei seinen letzten Einsätzen wirklich gar nicht gefallen. Noch weniger als im Herbst. Würde mich wirklich ungut fühlen, wenn wir mit Fischer und Holland in das Derby starten. Fischer/Krätzig als Doppel-8 wäre an sich denkbar, gerade gegen Rapid aber defensiv doch etwas riskant. Also viele Fragezeichen, die wahrscheinlich erst am Sonntag geklärt werden. Bis dahin bleibt‘s spannend.“

maxglan: „Irgendwann reißt jede Serie. Personell so angeschlagen sind wir dort noch nie hingefahren…“

Groovee: „Können wir bitte diesmal noch irgendwie gewinnen. Es ist eh klar, dass die Serie einmal reißt – aber ein Spiel geht noch. Bei den ganzen Ausfällen wird es zwar schwer aber die Form vor dem Derby oder wer ausgefallen ist hat eh schon lang kein Derby mehr entschieden. 50:50 Chance wie immer. Fades 0:0 würde ich diesmal sogar nehmen. Gehe aber davon aus, dass es einige Tore geben wird.

zizou5: „Es ist auch schwierig für die nachfolgenden Runden. Potzmann dürfte länger ausfallen und wir haben drei Spieler für zwei Positionen: Fischer, Krätzig, Holland. Davon ist einer (Holland) nicht mehr in der Lage jede Woche Leistung zu bringen und ein anderer (Krätzig) hat schon seine Wichtigkeit auf der linken Position bewiesen.“

violet heat: „Die Personalsituation macht den Gegner wieder einmal zum Favoriten. Und am Ende fahren wahrscheinlich wieder einmal nur wir zufrieden nach Hause.“

Triggerpoint: „Ich hatte die ganze Woche ein schlechtes Gefühl fürs Derby, aber je näher es kommt, desto optimistischer werde ich. Ich gehe von einem intensiven Spiel, mit mehreren Karten, vermutlich sogar roten aus. Ich glaube, Frans wird den Unterschied machen und Fitz lässt uns mit der Zunge schnalzen!“

pramm1ff: „Das wird lustig am Sonntag, wenn Fitz einen Freistoß nach dem anderen ins Kreuzeck zirkelt, weil sie Krätzig nur mit Fouls am Dribbeln hindern können. Ich bin entspannt. Umso beschissener unsere Lage, desto mehr erwartet man dort einen Sieg und desto mehr haben sie von Minute 1 den Angstschweiß auf der Stirn.“

frastei: „Man muss realistisch sagen, dass wir auf Grund der Ausfälle Außenseiter sind. Aber wenn ich mich zurückerinnere, bis in die 60er Jahre, gerade in derartigen Situationen waren wir oft erfolgreich.“

ViolettErlaa: „Ich gehe mal davon aus, dass Holland starten wird, wobei ich mir nicht sicher bin, was mir „lieber“ ist, Holland in der Startelf, oder Polster als linker Flügelverteidiger! Eins von beiden wird wohl passieren! Plavotic sehe ich auch als Ersatz für Handl, wenngleich ich Meisl auch ein starkes Spiel zutraue. Selbst wenn Muki fit wird, startet wohl Schmidt und das wäre voll in Ordnung! Hat sich gegen Altach den Allerwertesten aufgerissen und ein solides Spiel gespielt!“

