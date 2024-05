Die Kommentare der Austria-Fans vor dem Spiel gegen Schlusslicht Austria Lustenau

Die Wiener Austria trifft heute auf das Schlusslicht Austria Lustenau. Was erwarten sich die Fans der Veilchen von ihrer Mannschaft? Wir haben uns im...

Die Wiener Austria trifft heute auf das Schlusslicht Austria Lustenau. Was erwarten sich die Fans der Veilchen von ihrer Mannschaft? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört!

veilchen27: „Ob sich Andi Heraf sogar im letzten Spiel gegen den Abstieg hinten verbarrikadiert und den Bus parkt? Falls nicht, wäre die Hoffnung auf etwas mehr Räume in der Offensive, was gegen Lustenau sonst die Ausnahme ist. Erwarte ein zaches oder komisches Spiel. Erstmals seit zwei Jahrzehnten in Bregenz, die Heimischen in der letzten Chance gegen den Abstieg, aber wohl auch eher theoretisch als praktisch, wir ohne drei unserer besten Spieler und eher ohne den ganz großen Antrieb und Druck, aber doch etwas wiedergutzumachen. Die Aufstellung ergibt sich eh quasi von selbst, nur ganz vorne gibt es ein Fragezeichen rund um Asllani, Huskovic und Guenouche. Dass Handl nach 24 Spielen bei neun Gelben hält, davon die wenigsten für Foulspiel, ist auch ein Wahnsinn, der ihm am Transfermarkt nicht helfen wird.“

Blackcactus: „Wird interessant, weil Lustenau ja auf Sieg spielen muss. Ich nehme nicht an von Anfang, aber je später es wird, desto offensiver werden sie wohl werden – außer sie haben da schon die Führung.“

bigben79: „Tabellenführung ausbauen oder blamieren? Austria Wien in Vorarlberg wird wohl keine „Love Story“.

Bierkavalier: „Eigentlich könnten wir das Spiel ja voll auf Konter anlegen weil Lustenau muss auf jeden Fall gewinnen, um noch den Funken einer Chance zu haben.“

BK10: „Sehr wichtig wäre, dass wir vor dem Linz Spiel schon den 7. Platz fix hätten und wir gegen BW Linz dann mit der B-Mannschaft auflaufen könnten, denn die hoffentlich drei Europa League Spiele sind ja innerhalb einer Woche und mit unserem dünnen Kader schwer zu meistern. Da hat der von unten einen kleinen Nachteil, da er ja das eine Spiel mehr hat.“

The1Riddler: „Asllani sollte eigentlich noch nicht 90 Minuten matchfit sein, nehme ich an. Deshalb Muki zentral und Guenoche über links. Asllani dann ab Minute 60 oder so – wäre jetzt spontan meine Vermutung.“

Frastei: „Vielleicht wird es der Tag der offenen Türen – tippe auf einen 3:2 Sieg unserer Veilchen!“

hope and glory: „Mit den ganzen Ausfällen bei uns, wird das mehr als schwer. Wird maximal ein X.“

Vienna1990: „Eine zu befürchtende Schweinsleistung unsererseits, und (mutmaßlich) auch unseres Gegners, Sauwetter und eine XL-Anreise…da steht ja einem gelungenen Fußballabend voll Spaß und Spannung nichts mehr im Wege.“

