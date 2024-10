Die Kommentare der Rapid-Fans nach dem 1:0-Auswärtssieg in Altach

Der SK Rapid gewann gestern das Auswärtsspiel gegen den SCR Altach mit 1:0 und fuhr damit nun auch den ersten Auswärtssieg in der Liga...

Der SK Rapid gewann gestern das Auswärtsspiel gegen den SCR Altach mit 1:0 und fuhr damit nun auch den ersten Auswärtssieg in der Liga ein. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Auftritt ihrer Mannschaft sagen, die in der ersten Hälfte das Spiel dominierte, dann aber leistungsmäßig abbaute, wohl auch, weil man das Conference-League-Spiel gegen Başakşehir Istanbul in den Beinen spürte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Keine Meisterleistung, aber egal. Hauptsache gewonnen und Beljo tankt mit dem Tor weiter Selbstvertrauen. Die Länderspiel-Pause kommt zum richtigen Moment. Da hat man in der zweiten Hälfte schon gemerkt, dass die Akkus leer sind.“

narf: „Genau diese Partien machen am Ende den Unterschied aus. Bravo!“

Starostyak: „Selbes Spiel wie in Wolfsberg, erste Halbzeit sehr gut und konzentriert, zweite Halbzeit einfach überhaupt nichts. Da muss sich Klauß was einfallen lassen. Aber zum Positiven, man kann mit einem super Gefühl in die Pause gehen, Platz 2, und den Auswärtsrucksack endlich losgeworden. Wenn da einer reinfällt am Ende, sind wir wieder im Tal der Tränen überspitzt formuliert, schön, dass das nicht immer so ist. Altach im Prinzip ohne irgendeinen Plan und völlig harmlos, Chancen hatten die auch nur am Ende beider Halbzeiten. Spricht nicht für sie, dass sie bei unserer miesen Leistung in Halbzeit 2 einfach gar nichts zusammengebracht haben.“

schimli: „Gewonnen, aber die 2. Halbzeit war nichts. Glück, dass wir am Ende nicht den Ausgleich kassiert haben.“

O5D: „Was mir besonders gefällt, vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren, ist das schnelle, flache und direkte Herausspielen von hinten. Da werden kaum Bälle verschenkt in dem sie blind nach vorne gedroschen werden. Damit schwächen wir die Drucksituationen der Gegner, auch diesmal in den letzten 20 Minuten, deutlich ab!“

tomstig: „Erste Halbzeit sehr ok, bei der zweiten hat man gemerkt, dass wir ein Spiel mehr die Woche hatten. Freu mich, dass wir so ein Spiel einmal drüber gebracht haben.“

Severus: „Schön, dass wir solche Spiele nun auch gewinnen. Leider konnte sich von der Bank keiner für mehr Spielzeit empfehlen. Das ist bisher unsere Achillesferse. Der erste Anzug sitzt, dahinter sind leider die meisten in einem Formtief. Insgesamt 3 wichtige Punkte und den Sieg glücklich über die Zeit gebracht!“

miffy23: „Mein größter Kritikpunkt an Rapid bisher ist schlicht und ergreifend die mangelnde Kaltblütigkeit und Effizienz. Sehr viele Spiele hätten weit früher entschieden sein können oder müssen, das hätte auch Kraft gespart und Nerven. Ist aber auch eine mentale Geschichte, die sich nicht wirklich trainieren lässt, wenn es läuft, läufts.“

Rapid_Wien: „Dion Beljo und Niki Hedl waren heute die entscheidenden Spieler für den Sieg. Vor allem Beljo hat mir sehr gut gefallen und hat sich auch sehr gut bewegt. Mama Sangaré ist einfach unglaublich. Am Mittwoch angeschlagen und komplett ausgepowert ausgewechselt und heute wieder mit einer sehr starken Leistung drei Tage später. Bravo Rapidler – jetzt Energie tanken in der Länderspielpause!“

Wuifal: „Beljo hat uns jetzt vier Mal in der Meisterschaft in Führung geschossen. Jede Partie davon wurde gewonnen. Das wird schon knifflig für Mmaee sich da reinzuspielen.“

Schwemmlandla3: „Extrem wichtiger Dreier. Bravo Burschen! Nach so einem top Europacup-Auftritt, der wahnsinnig viel Kraft kostet, einen Auswärts-Dreier in der Liga nachzulegen ist natürlich absolut hervorragend. Da gibt es nichts auszusetzen, das sind big points.“

Da Oide Bimbo: „Besser ein müder Grottenkick mit drei Punkten als überlegen und null Punkte. Auch das ist die neue Rapid.“

Phil96: „Drei Punkte sind drei Punkte, von dem her passt das schon. Leistung in der 1. Hälfte gut, in der 2. Hälfte (bzw. eigentlich schon ab dem 1:0) dann wirklich schwach, da hat völlig die Ruhe gefehlt. Auch Führungsspieler wie Grgic und Seidl haben sich da komplett von der Hektik anstecken lassen, das war schon recht glücklich, dass wir das noch zu Ende gebracht haben.“

bronaldo: „Ganz wichtiger Sieg, erster Auswärtssieg in der Liga, endlich gewinnen wir solche dreckigen Spiele. Zufrieden kann man mit der Leistung nach vorne nicht sein, aber vollkommen egal, was zählt sind drei Punkte.“

derfalke35: „Auch hier nochmals, wir haben vorher gesagt, egal wie, Hauptsache ein Dreier und so wars dann am Ende auch. Wichtige 3 Punkte, Danke!“

Westsider: „Enger als es hätte sein müssen. Aber irgendwie über die Zeit gebracht und jetzt, zum Glück, Länderspielpause.“

Zuckerhut: „Ordentliche erste, miese zweite Halbzeit reicht gegen harmlose Altacher. Hauptsache mal auswärts gewonnen.“

