Die Kommentare der Rapid-Fans nach dem 343. Wiener Derby

Der SK Rapid gewann das gestrige Wiener Derby mit 2:1 und führt nach diesem Erfolg zumindest kurzfristig die Tabelle der österreichischen Bundesliga an. Nach der Partie kam es leider zu Ausschreitungen, die die Freude über den Derby-Sieg bei den Grün-Weißen trübte. In diesem Artikel wollen wir uns nun aber die Kommentare zum sportlichen Geschehen ansehen. Alle Wortmeldungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

grubi87: „Ganz wichtig und auch klar verdient mit den Chancen. Leider den Sack nicht zugemacht aber dennoch top. Hoffe nächste Woche kommen wieder Spieler zurück das wird uns nochmal einen Schub geben.“

mrneub: „Die schnellen Spieler der Austria haben uns anfangs Probleme bereitet. Mit Fortlauf der des Spiels und den guten Wechseln klar die Überhand gewonnen. Mit besserer Chancenverwertung gewinnst 4:1.“

SEGGA: „Sieg! Super Burschen! Und der Wurmbrand ist echt ein Versprechen für die Zukunft! Schon jetzt wirklich ein ziemlich geiler Kicker und wenn der noch a bissl mehr Routine bekommt, dann kann der eine echte Granate werden, taugt mir voll.“

Hobbykicker: „Das war heute leider Not gegen Elend. Aber gewonnen ist gewonnen.“

Varimax: „Fühlt sich mehr wie ein erkrampfter Sieg gegen Altach an, als ein Derbysieg. Spielerisch richtig schwach, Passqualität unterirdisch. In den letzten zehn Minuten wars noch am besten, wo die Austria körperlich anscheinend am Sand war. Ohne Jansson schaut es eben schon sehr mau aus. Hauptsache sind zwar die drei Punkte, aber optimistisch macht auch dieses Spiel nicht.“

Rasko: „Hätte die Austria schwächer erwartet. War schon glücklich auch! Wurscht! Derbysieg! Tabellenführer! Wichtiger Sieg!“

Elwood: „So wichtiger Sieg! Als einer seiner größten Kritiker, möcht ich den Kampfgeist von Beljo in den letzten 15 bis 20 Minuten nicht unerwähnt lassen. gekämpft wie kaum ein anderer und das auch endlich technisch stark!“

Zidane85: „Bei Beljo hat man übrigens gerade in den Schlussminuten gesehen, dass der richtig kicken kann. Regelmäßig treffen und der macht richtig Freude. Wurmbrand ist ein geiler Spieler.“

irgendeiner: „Besonders schön war es heute nicht, aber gewonnen ist gewonnen. Ich möcht nicht einmal sagen, dass es glücklich war. Unter dem Strich ist das einer der unschönen, aber verdienten Siege, die wir früher nicht gemacht haben. Offensiv müssen wir nach wie vor zwingender werden und die Defensive war heute leider nicht kompakt genug. Dafür hatten wir von der Bank wirklich gute Optionen, das war dann einfach nur noch Zeit runternehmen. Auf jeden Fall ist die Tabelle für uns einmal geteilt, mit dem unteren Playoff haben wir heuer nix zu tun und wir sind vor den „Überraschungsteams“, die es eh jedes Jahr gibt. Ich hoffe, das Mmaee Beljo mehr Druck macht oder ihn sogar mal rausspielt. Der ist bisher nicht die erhoffte Verstärkung. Nach wie vor ist der wichtigste Stürmer für mich Burgi.“

gw1100: „Unsere Leistung war, auch wenn ich gegen den Strom schwimme, phasenweise sehr gut. Wir sind zu genügend Chancen gekommen, haben immer den Kampf angenommen, auch eine 80 prozentige Passgenauigkeit ist nicht so übel. Schaub macht mir leider mittlerweile Sorgen. Sangaré muss man jetzt schon eine Vertragsverlängerung mit dem ECL Geld anbieten, der Typ ist einfach nicht von der Welt. Und Auer muss man sehr, sehr positiv hervorheben, wiederholt eine starke Vorstellung.“

buffalo66: „Durch die Fehlpässe und die daraus resultierenden Situationen für die Veilchen, hätte das auch Unentschieden ausgehen können. Einmal Fitz und zweimal Malone hatten schon gute Chancen. Auf der anderen Seite, wenn Burgi den in Minute 1 versenkt wirds debakulös vermutlich. Leistung von uns war überschaubar. Auer hatte unglaublich viel Platz. Schaub zwar mit einer sehr mäßigen Leistung in Summe, aber für mich wirkte er trotzdem dynamischer und schneller als zuletzt.“

Sehen wir uns nun die Kommentare der Rapid-Fans zu den Vorkommnissen nach dem Schlusspfiff an:

mrneub: „Sorry aber alle raus, jeder der auf dem Platz steht muss Stadionverbot bekommen. Ebenso auch Austria. Das wird ordentlich in der Kassa rasseln. Geisterspiele incoming.“

Woody: „Zum zweiten Mal hintereinander ein Platzsturm unserer Fans. Ob das nun berechtigt ist oder nicht, wird der Liga egal sein. Ganz offensichtlich hat unser Ordnerdienst wieder mal versagt. Rechne fix mit drastischen Strafen. Und kommt mir jetzt nicht mit: Die Pyro wurde ja von den Violetten geworfen. Ja die sollten auch ihre Strafe bekommen. Aber dämlich sich im Stadion schon wieder so provozieren zu lassen.“

tomstig: „Schade um die Mannschaft, die feiern wollte. Derbysieg geht im traurigen Nachspiel unter. Das wird wieder teuer – und womöglich ein Punkteabzug. Warum habe ich das als Fan verdient?“

Christo: „Punkteabzug damit schlagend, sauber dass man sich dazu provozieren lassen muss.“

Lichtgestalt: „Alle miteinander Stadionverbot. Alle.“

vkj: „Ganz ehrlich, mittlerweile hätte ich nichts mehr gegen Derbys ohne Gästefans.“

bianco verde: „Hoffentlich wird es auch einmal auch Konsequenzen geben. Wenn es die nun nicht gibt, bei beiden Vereinen, dann haben sich die Vereinsverantwortlichen disqualifiziert.“

kamara: „Toxische Männlichkeit par excellence. Nein, unsere Szene muss dort nicht aufräumen, das müssen die Ordner und die Polizei machen. Fertig. Jetzt haben wir ganz gleich den Scherben auf, es ist nämlich vollkommen wurscht wer angefangen hat!“

Sterz: „Die vernünftigste Lösung wird in Zukunft sein keine Auswärtsfans im Derby zuzulassen!“

derfalke35: „Es wird diesmal Konsequenzen in einem anderen Ausmaß geben und dabei belasse ich es, ganz wichtiger Derbysieg, der leider einen sehr bitteren Beigeschmack hat und noch haben wird. Rapid lacht von der Tabellenspitze, eigentlich ein Grund sich richtig zu freuen.“

