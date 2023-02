Die Kommentare der Rapid-Fans zur Querfeld-Vertragsverlängerung

Der SK Rapid gab gestern die Vertragsverlängerung von Leopold Querfeld bekannt. Der junge Innenverteidiger verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2025. Was sagen die...

Der SK Rapid gab gestern die Vertragsverlängerung von Leopold Querfeld bekannt. Der junge Innenverteidiger verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2025. Was sagen die Rapid-Fans zu dieser Vertragsverlängerung? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört und die Stimmen der Fans zusammengefasst.

Phil96: „Bravo an Katzer! 2025 ist natürlich nicht optimal, aber alles gescheiter, als wenn er im Sommer ablösefrei weg wäre.“

Dansch10: „Mich freut die Verlängerung. Eine Verlängerung eines jungen aufstrebenden Stammspielers in seinem letzten Vertragsjahr ist nicht selbstverständlich wie man schon öfter gesehen hat. Mit dieser Verlängerung hat man in erster Linie mal Zeit gewonnen und die Gefahr eines ablösefreien Abgangs in vier Monaten ist gebannt. Vielleicht schafft man ja nächste Saison nochmals eine vorzeitige Verlängerung. Wieder ein Lob an Mecki.“

Berninho: „Den Supergau verhindert. Besser als ablösefrei. War aufgrund der Verhandlungslage wahrscheinlich nicht mehr drinnen.“

schleicha: „Ich sehe die Verlängerung positiv – am Ende gilt eben auch in diesem Fall, dass das Sportliche über allem steht. Natürlich ist 2025 nicht das Gelbe vom Ei und in Zukunft hoffe ich, dass wir uns auf sowas nicht einlassen müssen. Aber da wurden die Fehler eben in der Vergangenheit gemacht und nicht jetzt. Ich bin mir sicher, dass es uns sportlich hilft Querfeld noch ein Jahr in Hütteldorf zu haben. Gleichzeitig wird es finanziell vermutlich auch kein kompletter Rohrkrepierer (so wie heuer). Also ja, da wurde halt noch Schadensbegrenzung betrieben so gut es ging.“

Schwemmlandla3: „Besser als nichts. Aber optimal auch nicht unbedingt. Es spielen halt immer mehrere Faktoren und Seiten mit. Wenn er so weitermacht, ist er ohnehin diesen bzw. dann spätestens nächsten Sommer weg.“

Jackson: „Alles ist besser als ablösefrei. Rapid bekommt beim Verkauf Geld, denn weggehen wird er sowieso irgendwann. Das passt also schon gut, 2,5 Jahre hätte ich mir bei Dejan Ljubicic oder Greiml auch gewünscht…“

Mecki: „Länger als 2025 wäre wohl nur gegangen, wenn wir ihn in Richtung Bestverdiener entlohnt hätten und das wäre dann auch unverhältnismäßig gewesen. Hauptsache er wird uns nächstes Jahr sportlich noch helfen und dann wohl finanziell etwas einbringen – zudem braucht sich Querfeld in der wichtigsten Phase der Saison keine Gedanken um seine unmittelbare sportliche Zukunft machen. Natürlich hätte auch ich es lieber, wenn er bis 2026+ unterschrieben hätte, aber bin trotzdem alles andere als unzufrieden.“

MaSTeRLuK1899: „Mit der Länge bin ich gar nicht zufrieden. Besser als nichts, aber das wars auch schon. Meiner Meinung nach noch immer unfassbar, dass Zoki diese Verlängerung nicht schon im Sommer zustande gebracht hat. Dann kommt halt sowas dabei raus. Aber trotzdem, Respekt an Katzer. Die Länge des Vertrages zeigt, dass Querfeld wahrscheinlich schon zu 90% ablösefrei weg war. In Zukunft darf sowas aber ganz einfach nicht mehr passieren.“

Hugo_Maradona: „Länger als 2025 zu erwarten ist halt leider massiv unrealistisch. Genauso wie die Erwartung, dass er wirklich bis 2025 bei uns bleibt. Dennoch alles richtig gemacht.“

Kyrael: „Begeisterung ob der Vertragslänge kommt keine auf, aber grundsätzlich ist es schon gut, dass er überhaupt verlängert, und wir wenigstens ein paar Netsch verdienen können an einem Abgang.“

GrünesWienerBlut: „Viele vergessen halt, dass der Spieler selber eigentlich das meiste mitzureden hat. Wenn der Leo einfach nicht länger möchte (weil Ausland/Gehalt/etc.) dann kann Rapid noch so viel wollen – es wird nicht gehen. Und sind wir ehrlich – wir können nicht jeden mit Geld erschlagen.“

RomanHammer: „Natürlich kann man über die Länge des Vertrages meckern, aber bis vor kurzem haben wir wohl alle angenommen, dass er im Sommer weg ist. Insofern kann ich mit dem Vertrag leben. Möge er uns noch viel Freude bereiten.“

N1ce *nd Sl0w: „Win-win-Situation für alle Beteiligten, ist wohl das Optimum in Anbetracht der Umstände.“

Oachkatzlschwoaf: „Besser als nichts ist 2025 auf jeden Fall. Gehe dennoch davon aus, dass er heuer im Sommer wechseln wird falls sich was ergibt und ansonsten spätestens im Sommer 2024. Glaube kaum, dass es möglich gewesen wäre, ihn zu halbwegs vernünftigen Konditionen länger zu binden. Von daher passt das schon.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur Vertragsverlängerung von Leopold Querfeld.