Die Kommentare der Sturm-Fans nach dem 2:0-Heimsieg gegen Hartberg

Der SK Sturm Graz gewann nach der Niederlage gegen den SK Rapid in der zweiten Runde der neuen Bundesliga-Saison gegen den TSV Hartberg mit 2:0 und fuhr damit die ersten Punkte in der neuen Saison ein. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schönaugürtel Mario: „Die Leistung war noch ein Stück weit entfernt von dem, was wir auf den Platz bringen wollen, aber der verdiente Sieg war mal wichtig.“

Vöslauer: „Schlussendlich war es ein hochverdienter Sieg, bei brütender Hitze, gegen einen aber auch äußerst limitierten und schwachen Gegner. Aber in 9-10 Monaten fragt auch hier keiner mehr danach. Man of the Match war für mich heute Aiwu – auch Camara möchte ich lobend hervorheben. Das Haar in der Suppe ist für mich mehr die konditionelle/athletische Ebene. Und bei dieser Bewertung muss man natürlich vorsichtig sein, wenn man die ‚brütende Hitze‘ einfließen lässt. Bøving war für mich z.B. ab der 60. Minute ein Auswechselkandidat. Lavalees zu kurzer Pass auf Bøving hätte beinahe zum 1:1 geführt, Biereth hat einmal relativ mutterseelenallein den Ball ins Toraus statt an Bøving geschickt und auch Jatta hat nach aussichtsreicher Ballführung den Lochpass an Bøving nicht angebracht. Jetzt kann man natürlich sagen: Diese Bälle erläuft dir keiner, sie waren drei Mal beschissen gespielt. Stimmt. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass sich hier schlecht bewegt wurde und überhaupt kein Vorwärtspunch mehr vorhanden war. Selbst wenn die Bälle präzise gekommen wären, eine dynamische Weiterverarbeitung wäre unmöglich gewesen. Und das darf es nicht sein, den Sack hätten wir viel früher zumachen müssen. Aber körperlich waren wir offenbar dazu nicht in der Verfassung. Aber nochmals: Backofen Liebenau, Virus, angebliche Fieberschübe (wie man hier liest) und ein verdammt müder Gegner (warum?), es mag plausible Gründe dafür geben.“

themanwhowasntthere: „So skeptisch ich bei Aiwu bisher war, umso mehr hoffe ich auf weitere Partien wie heute von ihm. Richtig starke Leistung, bitte mehr davon!“

WSOSerious: „Aiwu gefällt mir ganz gut, denke, der könnte über Jahre super reinpassen bei uns, genau sein Niveau bei uns, wie es für mich aussieht. Ansonsten auch anständige Leistung. Biereth einige gute Aktionen, Jatta wirkte auch spritzig. Auch Otar hat mir gut gefallen, der ist einfach ein toller Kicker.“

paytv23: „Bei diesen Temperaturen recht souveräner Arbeitssieg, bei dem wenig zugelassen wurde. Mit ein wenig mehr Effizienz hätte man den Sack eher zumachen können. Erfreulich, dass man im Spiel wieder näher am Gegner ist und bei Zweikämpfen konsequenter und schneller im Antritt als noch gegen Rapid. Aiwu macht seine Sache bereits gut, so mein Eindruck. Erfolgreicher Spieltag, an dem direkte Konkurrenten teilweise liegen haben lassen. So kann’s weitergehen.“

gewei: „Wir brauchen unbedingt einen zentralen Mittelfeldspieler. Kurz vor Lavalees Tor hab ich noch zu meinem Sitznachbar die Spielersituation diskutiert. Otar ist im offensiven Mittelfeld gesetzt, derzeit aber nur halbfit. Schon zu Minute 40 ziemlich am Schnaufen. Da sitzt aber Zvonarek am Bankerl. Stankovic (DM) auch meiner Meinung nach erst bei 90 %, wobei das trotzdem fast nicht ins Gewicht fällt. Er räumt trotzdem fast alles ab. Dort kann aber entweder Geyrhofer bzw. Lavalee den Backup geben. Die Problemstellen sind derzeit links und rechts bei der Raute zu finden. Bøving bemüht, zerreißt sich, bleibt aber oft hängen. Obwohl, heute würde ich Willi eher positiv bewerten. Horvat hat, wie eh schon mehrere erwähnten, eine Unform hoch vierzehn. Da passt von der Passentscheidung bis zum Pass selber gar nichts. Aber das kennt man. Wird in fünf bis zehn Runden anders sein. Da jedoch Tochi verletzt/krank war, hatten wir hier nur Hierländer als Wechsler. Ich mag den Hierli, aber da muss noch am Transfermarkt nachgelegt werden.“

Chr1s: „Aiwu – lässt sich vor der Kurve feiern, während Hartberg erneut angreift und klärt ihn zum zweiten Mal. Ansonsten völlig verdient. Hartbergs Ballbesitzspiel ist schön und gut, aber ohne Raumgewinn komplett nutzlos. Hatten die überhaupt eine wirkliche Chance ohne den Scherpen-Aussetzer?“

graz_fan: „Positiv: Hinten ziemlich solide. Vorne mehr Bewegung. Negativ: Viel zu viele leichtfertige Ballverluste, die auch zu den einzigen Chancen von Hartberg führten. Stärke bei Standards heuer bisher nicht vorhanden. Zusätzlich aufgefallen ist mir, dass beide 8er heuer sehr viel mehr mittig spielen. Dort stand aber Hartberg recht gut. Den vorhandenen Platz über außen hätten wir besser nutzen können.“

