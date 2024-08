Die Kommentare der Sturm-Fans nach der Auftaktniederlage gegen Rapid

Der SK Sturm Graz verlor zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison das Meisterschaftsspiel gegen den SK Rapid mit 0:1. Wir wollen uns ansehen was die...

Der SK Sturm Graz verlor zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison das Meisterschaftsspiel gegen den SK Rapid mit 0:1. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

SturmUndDrang: „Ja, das war ein richtig schlechtes Spiel. Aber eben nur eines. Und das wohl schwierigste Auswärtsspiel, das du in der Liga haben kannst. Wir haben auch letzte Saison schlechte Spiele gehabt. Hierländer war schlecht. Aber in Halbzeit 2 waren wir ohne Hierländer nicht besser. Positiv – Camara hat mir gefallen. Geyrhofer hat das auch ganz gut gemacht. Zvonarek auch vielversprechend, zumindest in der ersten Hälfte. Ein Weckruf zum richtigen Zeitpunkt…“

Vuibrett: „Unglaublich, wie die Partie schon vor Anpfiff abschenken kannst. Aber sollen sie feiern (in den „unwichtigen“ Partien) – wenn es wichtig ist, sind wir dann wieder da. Und wir werden uns hoffentlich ordentlich hinterfragen.“

nero08: „Was für ein schlechte Mannschaft- unsere glauben wohl echt sie sind jetzt die Kings. Sehe da nichts Positives und manche werden jetzt halt am Boden der Realität aufkommen. Rapid war echt sehr stark. Der Weg von denen gefällt mir sehr gut.“

Black-White1909: „Jeder der Fußball kennt weiß, dass das heutige Ergebnis aufgelegt war nachdem wir in den letzten Jahren alle Schnittpartien gegen die gewonnen haben. Und dann Runde 1 als amtierender Doublesieger auswärts dort. Bitte, sollen sie den einen Sieg halt haben. Habe mir echt nicht mehr erwartet heute. Ich juble lieber im Mai als im August.“

max092: „Die Niederlage kommt hoffentlich zur richtigen Zeit, um wieder die Grundtugenden zu aktivieren und wegzukommen vom hohen Ross des Meisters und Cupsiegers wo einige glauben es geht von alleine.“

Jaisinho: „Verdienter Sieg von Rapid. Da gibts keine zweite Meinung heute. Nach Krems auch heute eine biedere und durchwachsene Leistung, gespickt mit zig einfachen Fehlern und defensiv alles andere als stabil. Die Aufstellung und das In-game-coaching heute auch völlig Banane. Ist erst Runde 1, aber da wartet viel Arbeit.“

SturmfanDöblingMitCape: „Wir wissen alle, dass alle Spieler von uns besser kicken können und momentan offenbar Unsicherheiten und Unkonzentriertheiten in der Mannschaft sind, wegen Transfers, Euro und wahrscheinlich dem Double. In zwei bis drei Wochen sieht das bei uns zu 100% ganz anders aus.“

TraunseeSchwoaza: „Es war das erste Spiel, da ist jetzt wirklich noch gar nix verloren. Ja klar, war nicht gut aber man hat da schon recht deutlich gesehen wie die halbe Mannschaft in der zweiten Hälfte eingebrochen ist. Da ist der Virus gröber umgegangen als man das gewusst/kommuniziert hat. Der Sieg von Rapid geht natürlich in Ordnung. Man hätte heute nur die Chance gehabt, wenn man in der ersten Halbzeit – als man noch Kräfte hatte – in Führung geht, um dann in der zweiten zu Mauern.“

paytv23: „Hoffentlich kann man die Schlampigkeiten und Trägheit im Spiel nach vorne bald abstellen. Vieles wirkt noch zögerlich, unkonzentriert und müde. Auch bei zweiten Bällen ging heute wenig auf. Obwohl ich mir ein unentschieden erwartet habe, hat Rapid heute durchaus zurecht gewonnen hat. Das besagt auch die Statistik.“

graz_fan: „Rapid hat absolut verdient gewonnen. Wir waren praktisch immer einen Schritt zu spät. Das uns ein Burgstaller schwindlig spielt, hätte ich auch nicht erwartet. Keine Ahnung ob es nur am Virus lag, aber körperlich war da keiner auf einem normalen Level.“

SturmUndDrang: „Das müssen wir jetzt abhaken und aus den Köpfen bekommen. Heute waren wir zeitweise in allen Belangen unterlegen. Da muss mehr kommen, von jedem einzelnen.“

