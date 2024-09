Die Meinungen der Austria-Fans vor dem Wiener Derby

Die Wiener Austria steht vor einer schwierigen Woche mit Spielen gegen Rapid, Sturm und Salzburg. Vor dem Wiener Derby in Wien-Hütteldorf haben wir die...

Die Wiener Austria steht vor einer schwierigen Woche mit Spielen gegen Rapid, Sturm und Salzburg. Vor dem Wiener Derby in Wien-Hütteldorf haben wir die Erwartungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Violetter1911: „Rapid tut sich bisher gegen Gegner, die ihnen das Spiel überlassen sehr schwer, könnte uns in die Karten spielen. Der grüne Kader ist leider deutlich stärker, hoffe auf ein Unentschieden.“

MVP2021: „Wird richtig aufgeladen sein weil jetzt die Austria seit Wochen nicht mehr gespielt hat und somit die Fans entsprechend motiviert sind. Sportlich gesehen wird es schwierig – Da müssen wir schauen dass wir nicht so katastrophal starten wie beim letzten Auswärtsderby.“

GuiseppeSlackjaw: „21 Tage ohne Spiel. Ich fürchte das tut uns nicht gut.“

hope and glory: „Wir werden einen guten Tag brauchen und von An-bis zum Abpfiff voll dagegenhalten müssen, dann können wir was mitnehmen. Ansonsten wird es schwer. Dass Jansson ausfallen wird, ist kein Nachteil. Ich würde versuchen das Zentrum dicht zu machen und ihnen auf keinen Fall Chancen zum schnellen Umschalten geben. Das können sie.“

paulaustria: „Ich hoffe unsere Mannschaft macht möglichst gute Werbung für unsere Austria. Das wird gegen die Grünen leider auch notwendig sein weil es ist nur mit einer guten Leistung was drin, da die Vorstädter derzeit leider größtenteils die besseren Leistungen zeigen. Trotzdem ist natürlich alles drin. Mit einem Unentschieden wäre ich aber schon zufrieden. Ein Sieg wäre ein absolutes Highlight (eh klar).“

schickimicki: „Die Pause dürfte unseren Verantwortlichen in die Hände spielen, denn am Anfang der Saison war die Doppelbelastung noch ein großes Thema. Und das war ja jetzt quasi eine zweite Sommervorbereitung. Wenige Teamspieler, viel Zeit gemeinsam – gute Voraussetzungen.“

AngeldiMaria: „Mal schauen. Ich erwarte mal nix, aber erhoffe mir alles. Aber am Ende würde ich bei einer Niederlage trotzdem wieder extrem enttäuscht sein. Aber ich hoffe dieses Szenario wird nicht eintreten. Vielleicht wird es wieder mal ein fades 1:1-Derby. Damit könnte ich gut leben.“

hunterjoe97: „Ein Unentschieden wäre schön, die Erwartungen sind aber aufgrund der gezeigten Leistungen gedämpft.“

QPRangers: „Für Rapid ist das Derby wie ein Spiel gegen Salzburg oder Europacup, die werden alles reinhauen und nicht so herumkicken wie gegen Wattens oder BW Linz. Das sollte es natürlich auch für uns sein… Stabile Defensive, keine übermotivierten Sturmläufe wo dann nur mehr zwei schlacksige Verteidiger überbleiben, die dann von den Grünen locker ausgekontert und überlaufen werden, so wie im letzten Derby. Aber es wird trotzdem so kommen. Ich glaube, wir werden wenig Chancen haben.“

Interimsgott: „Auch wenn sich alles in mir sträubt, diese Zeilen abzutippen: Spielerisch stehen die gerade eineinhalb Klassen über uns. Das Drübergewurschtle der letzten Wochen, das Kleinreden von schockierenden Darbietungen, das ganze „Stimmung ist gut“, „war nur ein Testspiel“, „X in Altach ist eh okay“, „haben in Linz eigentlich 1:1 gespielt“, „wir haben den großen LASK besiegt“, „naja in Hartberg war’s schon immer schwierig“ werden nach der sonntägigen Watsch’n fanseitig wieder in die große Depression münden.“

tifoso vero: „Warum haben hier so viele Angst vor Rapid? Die Mannschaft die ich gegen den WAC oder gegen BW Linz gesehen habe macht mir keine Sorgen. Ein Unentschieden wird es wieder werden. Wenn es gut läuft ist auch ein Sieg drinnen. Wenn nicht, dann ist auch nichts verhaut. Wir stehen am Beginn der Meisterschaft, da wird es noch viele Überraschungen geben. Und am Schluss gewinnen wieder die Bullen die Meisterschaft…“

maxglan: „Unserer Mannschaft muss man mit diesem Trainer halt zutrauen gegen jeden Gegner aus dieser Liga zu verlieren. Da gehört natürlich auch Rapid dazu. Nur dass eine Niederlage gegen die ungleich mehr weh tut als gegen andere. Wäre mit einem dreckig erkämpften Punkt zufrieden.“

AngeldiMaria: „Ich hab einfach nur Sorgen wie wir auftreten werden. Denn so einen richtig gut durchdachten Spielplan kann ich unter Helm durchgehend eher nicht erkennen. Einsatz passt ja. Aber richtiger Einsatz wäre besser. Viel Leerlauf dabei. Und dann natürlich unsere eklatante Schwachstelle defensives Mittelfeld. Hab zwar von Rapid kaum was gesehen. Aber dürften unter Klauß schon etwas stabiler sein. Bei Helm hab ich leider nach wie vor kein gutes Gefühl.“

Nuggetface: „Ganz ganz schlechtes Gefühl für morgen. Sobald die Grünen nach vorne hin dynamischer werden, schwimmen wir da hinten herum. Allerdings konnte man in den letzten Runden auch Fehler in der Rapid Defensive erkennen. Cvetkovic der eigentlich bärenstark ist, hat in letzter Zeit Stellungsfehler begangen wenn der Gegner anpresst. Auch Bolla hat da teilweise ein Blackout. Da könnte vor allem Malone eine Waffe gegen ihn sein.“

Long53: „Ist leider nur eine Frage der Höhe der Niederlage mit unserer derzeitigen Performance seh ich lieder,, realistisch gesehen, keine Chance.“

