Die Reaktionen der Rapid-Fans auf die Hedl-Sperre

Die Rapid-Fans sind nach der Bekanntgabe der Sperre für ihren Torhüter Niklas Hedl für eine Partie durch den Senat 1 fassungslos. Wir haben die...

Die Rapid-Fans sind nach der Bekanntgabe der Sperre für ihren Torhüter Niklas Hedl für eine Partie durch den Senat 1 fassungslos. Wir haben die Reaktionen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

nopowertothebauer: „Also es reicht jetzt langsam. Das ist nur noch verrückt. Niemand kann sagen dass das objektiv ist.“

LaDainian: „Ganz ehrlich: Ich verstehe es einfach nicht, warum man sich derart auf den Kopf scheißen lässt. Wieder der eh schon bekannte Senat, wieder ein Zündler der Austria wegen einem Video in einer Qualität wie aus den 80ern. Ich bleibe dabei, der Kuschelkurs ist hier einfach nicht angebracht. Weder bei dem Thema noch zu den Finanzjongleuren aus Wien 10. Da verlier ich die Lust am Fußball.“

1899fm: „Kann man mit heute den Kuschelkurs mit denen bitte wieder einstellen und den Kontakt auf das Notwendigste reduzieren? Nicht einmal anstreifen, mit denen… diese komische PK war ja eher befremdlich. Aber mich radikalisiert dieser Pleiteklub derart, dass ich auf meine alten Tag meine Manieren vergesse…“

grubi87: „By the way, wegen Unsportlichkeit.. wie viele Spiele gab es für Wimmer damals, als er seinen Spielern angezeigt hat, zu simulieren?“

hooluna: „Im Prinzip lacht jetzt ganz Europa über diesen Senat.“

falcomitdemkoks: „Gut, der Senat ist eh speziell, da wundert mich die Lizenzierung alljährlich absolut nicht mehr.“

Gulaschfredl: „Ehrlicherweise muss ich sagen, dass man da schon erkennt wie er sich in den Schritt greift und gleichzeitig in Richtung Block nickt… über die Strafe darf man sich auch nicht aufregen, war ja bei Avdijaj gleich hoch vorm Einspruch. Würde mich ärgern wenn’s zwei Spiele wären. Ob das ganz lächerlich ist braucht man nicht bereden, aber bissl Hirn einschalten könnt man schon.“

Pleassinger: „Fans machen Videos und Profisportler werden dann gesperrt! Einfach Unglaublich.“

damich: „Weil auch der Vergleich zu Avdijaj gezogen wird. Meiner Meinung nach kann man diese nicht gleich bewerten, das eine war während dem spiel, wurde in Großaufnahme in HD von den TV Kameras aufgezeichnet und sein Eiergriff war so richtig provokant und eindeutig, der hat sie ja richtig schön in die Hand genommen und brav geschüttelt. Das von Hedl war nach dem Spiel, würde aus 30 Metern Entfernung wohl mit einem SonyEricsson W800 aufgenommen, wo man nicht mal erkennen kann, wo er sich genau überhaupt hingreift, das kann genauso nur der Unterbauch sein. Ja, das Video lässt es vermuten, aber wirklich erkennen kann man das in dem Pixelsalat nicht und Urteile nach Vermutung sind ein absoluter Witz!“

mrneub: „Also diesen Senat kannst ja echt kübeln. Ein Video von 100m Entfernung, unscharf, etc. reicht aus um einen Spieler zu sperren. Gratuliere. Peinlich.“

Bojack: „Wenn man glaubt, die Liga kann nicht mehr peinlicher werden….“

Lucifer: „Es braucht sich bei diesem Kasperltheater niemand wundern wenn’s eskaliert! Diese Zustände im Senat um Wess und Co. sind untragbar, die Bundesliga als Gesamtes nur mehr ein Witz! Billigt Betrug und Wettbewerbsverzerrung und macht einen auf moralische Instanz bei Nichtigkeiten… kannst nicht erfinden. Wie gesagt, keiner braucht sich wundern wenn’s kracht und eskaliert!“

derfalke35: „Das ist so lächerlich, das ist so gut wie gar nix, man erkennt es ja nicht einmal richtig, das Ganze ist eine Hetzjagd die hier betrieben wird, unfassbar.“

FloRyan: „Diese Causa öffnet Tür und Tor für alle Arten der Provokation von Spielern bei gleichzeitiger Videoaufnahme. Unfassbares Verhalten der Personen in den Gremien der Bundesliga.“

mrneub: „Bundesliga, Schiri und auch VAR haben von der angeblichen Geste nichts mitbekommen. Erst tags danach kommt aus dem Nichts eine Anzeige gegen Hedl von einer Kamera von der die Aufnahmen wahrscheinlich nur der Austria vorliegen. Und dann wird Hedl von einem sehr violetten Senat gesperrt. Wirft ein nicht sehr gutes Licht auf die Sache.“

Mango: „Dass der Senat 1 so etwas wirklich mit einem Spiel Sperre straft, ist aber wirklich ein mehr als schlechter Witz. Das war abseits der TV-Kameras, also nicht ansatzweise geeignet die Reputation der Bundesliga zu beschädigen, es war alles andere als eindeutig und es war eine halbe Sekunde. Das gehört als irrelevant weggestempelt. Da braucht sich bei aller gewünschten „Abrüstung“ dann aber wirklich niemand wundern, dass sich Rapid verarscht fühlt.“

Schwemmlandla3: „Kann man nur hoffen, dass dieser befremdliche Kuschelkurs im Vorfeld dieses Spiel einzigartig bleibt. Nie wieder darf man sich auf sowas einlassen seitens Rapid.“

Elwood: „Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant.“

dialsquare: „Meine Vermutung: Hedl geht zum Tor, holt was, Fans schimpfen ihn, er sagt irgendwas zurück und macht diese Geste. War’s gscheit? Nein. Aber doch keine Sperre.“

oestl: „Also ich habe mir das Video jetzt in Standbildern angeschaut. Hedl richtet sich entweder zwei Sekunden lang das Zumpferl oder er trocknet seine Handschuhe oder irgendwas… Er schaut nicht zum Publikum oder dergleichen. Wie man daraus ein Vergehen konstruieren kann ist mir unverständlich. Man muss doch nur vergleichbare Szenen die wirklich eine Geste waren (Avdijaj z.B.) anschauen, wie da die Körperhaltung, Handbewegungen, Aggressivität zur Schau gestellt wird. Das alles kann man bei Hedl nicht erkennen!“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.