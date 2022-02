Die Rekordtorschützen der U17-Nationalelfnd was aus ihnen wurde

Diese Spieler erzielten die meisten Tore für die U17-Nationalmannschaft. Wir sehen uns an, was aus ihnen wurde und ob viele Treffer für die U17...

Diese Spieler erzielten die meisten Tore für die U17-Nationalmannschaft. Wir sehen uns an, was aus ihnen wurde und ob viele Treffer für die U17 ein Indikator für eine große Karriere sind. Wir sehen uns hier die Top-5 seit Beginn der detaillierten Aufzeichnungen über diese Statistik an.

5. Christoph Knasmüllner (8 Tore)

In einer Phase als Rapid-Spielmacher Christoph Knasmüllner als größtes Talent Österreichs galt, spielte er 18-mal für die U17-Auswahl und erzielte dabei acht Tore. Zum Zeitpunkt seines Debüts spielte er noch im Nachwuchs der Wiener Austria. Vier Monate danach wechselte er in den Nachwuchs von Bayern München. Den Sprung zum absoluten Starspieler, der aufgrund seines großen Talents sicher möglich gewesen wäre, schaffte Knasmüllner aber nicht. Für die A-Nationalmannschaft bestritt er keine Spiele.

5. Romano Schmid (8 Tore)

Auch der heutige Werder-Bremen-Legionär Romano Schmid erzielte für die U17-Auswahl acht Treffer. Danach spielte Schmid regelmäßig in der U19 und ist heute Mitglied der U21-Nationalmannschaft, für die er schon 13 Partien absolvierte und viermal traf. In der U17 lief Schmid noch als Spieler von Sturm Graz auf. Mit dem Wechsel zu Red Bull Salzburg stieg er in die U19-Auswahl auf.

4. Yusuf Demir (9 Tore)

Neun Tore in 14 Spielen erzielte Rapids Yusuf Demir für die U17-Nationalelf. Zuvor hatte Demir bereits zehn Tore in acht Spielen für die U15 erzielt. Viel Zeit verbrachte das Megatalent allerdings nicht in der 17er, denn schnell war klar, dass der feine Techniker höher spielen muss. Demir übersprang somit im Jahr 2020 die U19-Nationalelf und stieg sofort in die U21 auf. Der 18-Jährige, der gerade erst von Barcelona zu Rapid zurückkehrte, bestritt zudem bereits vier A-Länderspiele. Sein Debüt in der U17 gab Demir im Alter von 15 Jahren und drei Monaten.

3. Adrian Grbic (10 Tore)

Schon bei den Rekordspielern schien Adrian Grbic auf – und auch bei den Rekordtorschützen der U17-Auswahl steht er in den Top-3. Zehn Treffer in 24 Partien erzielte der Vitesse-Legionär, der dem französischen Klub Lorient gehört. In Spielen gegen die Färöer und Griechenland gelangen ihm Doppelpacks. Grbic traf für die U17 allerdings ausschließlich in Freundschaftsspielen.

2. Marcel Monsberger (11 Tore)

Mit 0,85 Toren pro Spiel ist Marcel Monsberger in der Top-10 dieser Wertung der stetigste Torschütze. Elf Tore in 13 Spielen steuerte der 20-Jährige bei. Monsberger gehört seit 2018 dem LASK, spielte aber nur beim FC Juniors OÖ in der 2. Liga. Aktuell ist der 20-jährige Stürmer an den FAC ausgeliehen. Der Angreifer, der später auch in der U19-Nationalmannschaft zahlreiche Treffer erzielte, kam bisher nur auf einen Bundesligaeinsatz für seinen Stammklub, den Wolfsberger AC.

1. Philipp Prosenik (14 Tore)

Mit 14 Toren aus 19 Spielen ist Philipp Prosenik der Rekordhalter im U17-Team. In seiner Zeit bei der Auswahl war er gerade Nachwuchsspieler beim FC Chelsea und später wechselte er auch noch in die Primavera des AC Milan. Zur großen Karriere reichte es aber nicht und im Jahr 2013 versuchte Prosenik beim SK Rapid einen Neustart zu schaffen. Bis 2016 spielte er bei den Hütteldorfern, erzielte dort zehn Tore in 60 Partien, wurde aber nie zu dem dominanten Spieler, den man aufgrund seiner Leistungen auf Nachwuchslevel erwarten durfte. Über Wolfsberg, Ried und Mattersburg ging es für Prosenik 2019 eine Etage tiefer. Zunächst spielte er beim FAC, danach wechselte er in die Burgenländische Landesliga nach Siegendorf. Aktuell steht der erst 28-jährige Wiener unterklassig beim SC Himberg unter Vertrag und kickt somit mittlerweile praktisch „hobbymäßig“.

