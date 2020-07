Die Stimmen nach der Austria-Heimniederlage gegen Hartberg

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Trainer Christian Ilzer und Benedikt Pichler schildern direkt nach der 2:3-Heimniederlage im Hinspiel des Playoff-Finales gegen Hartberg im Interview mit Sky ihre Eindrücke. Vorstandsvorsitzender Markus Kraetschmer spricht über aktuelle Entwicklungen.

Trainer Christian Ilzer:

„Es ist Halbzeit in diesem Duell und die Chance lebt definitiv – wir glauben daran. Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir brauchen in Hartberg mindestens zwei Tore und müssen gleichzeitig konsequenter verteidigen. Wir haben in der ersten Halbzeit zu langsam auf Situationen reagiert, haben zu wenig präzise gespielt. Ich habe gefühlt, dass die Mannschaft im Kopf zu müde war – das war zweite Halbzeit deutlich besser. Wir bauchen einen frischeren Kopf, dann haben wir in Hartberg alle Möglichkeiten. Es gilt: Volle Attacke in Hartberg – wir werden noch einmal alles ins Zeug legen. Wir haben noch einmal 90 Minuten und die werden wir nützen.“