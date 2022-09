Die SV Ried holt einen alten Bekannten aus Italien zurück

Oliver Kragl, bereits von 2013 bis 2016 bei der SV Guntamatic Ried aktiv, kehrt ins Innviertel zurück. Der...

[ Pressemeldung SV Ried ]

Oliver Kragl, bereits von 2013 bis 2016 bei der SV Guntamatic Ried aktiv, kehrt ins Innviertel zurück. Der 32-jährige Deutsche, der seit 2016 in Italien kickte, hat einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben.

„Oliver Kragl kennt unseren Verein sehr gut und bringt sehr viel Auslandserfahrung mit. Er hat sich trotz anderer Angebote für die SV Guntamatic Ried entschieden. In puncto Leidenschaft und Siegeswillen wird er vor allem für unsere jungen Spieler ein absolutes Vorbild sein“, betont Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried.

„Ich will der Mannschaft mit dem, was ich in den vergangenen Jahren gelernt habe, so gut es geht helfen. Ich will in Ried Fußball spielen und mit Ried gewinnen. Für mich ist das jetzt wie ein Nachhausekommen. Ich habe zweieinhalb Jahre in Ried gelebt, hier auch gute Leistungen gezeigt. Ich habe mich wieder für Ried entschieden, weil es mir hier gut ging und ich auch immer gut behandelt wurde“, so Oliver Kragl.

Steckbrief Oliver Kragl: